Лисса Авеми представила свой дебютный трек под названием «Дно»

Ютуб-блогер Лисса Авеми @aveme_lissa ни раз привлекала внимание публики. Пройдя непростой путь, она в своём треке возвращается в прошлое и делится с аудиторией переживаниями, которые затаились в ее воспоминаниях.

Атмосфера и вайб трека подчеркивается благодаря резким переходам, отсылкам к прошлому, чрезмерному искажению звука и мощным битам, которые характерны для нового жанра — гиперпопа. Этот жанр появился не так давно, но начал быстро развиваться.

Весь трек — это собрание сатиры в саркастичной манере, сюрреализма и противоречий.

«В каждой строчке этой песни заложен фрагмент моего эмоционального состояния. Когда мой психотерапевт послушал трек, он сказал: «Твоя песня идеально вписывается в психологический концепт дихотомии, токсического стыда — нарциссизма».

При написании трека для меня важно было, чтобы те, кто не знаком с моей личностью, слушали трек просто как музыку, которая качает. Но те, кто знаком и понимает меня, находили пасхалки и отсылки, которые есть в абсолютно каждой фразе и строчке», — рассказывает Лисса.

Лисса Авеми — российский видеоблогер и журналист, обладательница золотой кнопки Youtube, известна своим бьюти-видео и мотивирующими видеороликами. На январь 2022 года имеет более 2.7 миллионов подписчиков на своем основном канале Aveme Lissa.

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