Литературная премия «Ясная Поляна» завершила прием заявок на 20-й сезон

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л.Н. Толстого и компания Samsung Electronics, завершили прием заявок на 20-й юбилейный литературный сезон. Было подано больше 150 заявок — это рекордное число за 20 лет существования премии. Жюри объявит длинный список номинации «Современная русская проза» в мае 2022 года.

«В этом году рассматривать заявки мы, жюри, будем совместно с рабочей группой, в которую вошли шесть участников яснополянской Школы литературной критики им. В.Я. Курбатова. Это Екатерина Барбаняга (Санкт-Петербург), Марина Битокова (Нальчик), Алевтина Бояринцева (Омутнинск, Кировская область), Евгения Лисицына (Нижний Новгород), Анна Нуждина (Саров) и Иван Родионов (Камышин, Волгоградская область). Уверен, нас ждут интересные обсуждения книг претендентов и свежий взгляд на эти тексты», отметил Владимир Ильич Толстой, председатель жюри, советник президента РФ по культуре и искусству.

«Этот сезон стал юбилейным для премии “Ясная Поляна”: она будет вручаться уже в 20-й раз. За эти годы “Ясная Поляна” стала масштабным международным литературным событием и самой авторитетной литературной премией России. Сегодня премия продолжает активно развиваться и является надежным навигатором в мире современной литературы, объединяя мнения профессионалов в сфере литературы и читателей. Мне, как и многим другим ценителям литературы, не терпится узнать, какие произведения из поступивших заявок войдут в длинный список», — прокомментировал Сергей Певнев, вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics в странах СНГ.

«В рабочей группе яснополянской Школы литературной критики им. В.Я. Курбатова профессиональные читатели с разным опытом и вкусом, этакое многогранное решето. Незримый дедушка Лев Николаевич постоянно смотрит нам всем через плечо и наверняка понимает, что времена меняются, а литература меняется вместе с ними. Большая литература необязательно должна быть тяжеловесной или дидактичной. Невозможно втиснуть определение “большой литературы” в строгие рамки, это постоянно развивающееся и гибкое понятие. Чем больше прочитаешь, тем лучше будешь чувствовать, куда движется литература», — прокомментировала Евгения Лисицына, участник Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова.

Литературная премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также выбирает значимое событие в российской литературной жизни. Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллиона рублей. Это крупнейшая литературная премия России.

«Современная русская проза» — главная номинация премии. Лауреатами в этой номинации в последние годы становились Герман Садулаев, Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин.

Номинация «Иностранная литература» награждает зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. Длинный список этой номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями (cписок экспертов 2022 года). В 2022 году впервые будет объявлен короткий список номинации «Иностранная литература».

В рамках премии также вручается специальный приз компании Samsung «Выбор читателей». Обладателем приза — поездки в Южную Корею — становится автор произведения, набравшего наибольшее количество голосов по результатам читательского интернет-голосования.

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