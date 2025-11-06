Красногорский филиал Музея Победы помог установить судьбу советского солдата — уроженца Нижегородской области

Центр сохранения памяти о советских военнопленных, работающий на площадке Красногорского филиала Музея Победы, установил судьбу участника Великой Отечественной войны, уроженца Горьковской (сейчас Нижегородской) области Порфирия Павловича Калганина. Он пропал без вести в 1941 году, и долгое время семья ничего не знала о нем.

«До войны отец работал завхозом в милиции, потом в колхозе. Мне мать говорила, что он был призван на службу в мае 1941 года, воевал под Ленинградом, село Красное. Последнее письмо от отца пришло в августе, а потом пришло извещение, что он пропал без вести», — рассказала дочь Порфирия Калганина Мария Коченова.

У участника Великой Отечественной войны остались жена Анастасия Алексеевна и две маленькие дочери, одной из которых на тот момент было всего 8 месяцев. Женщина не вышла замуж повторно и воспитывала детей одна, ожидая супруга.

Специалистам Центра сохранения памяти о советских военнопленных с помощью Комитета по делам архивов Нижегородской области удалось восстановить трагический жизненный путь Порфирия Калганина.

Порфирий Павлович родился в 1907 году в селе Починки. Попал в плен 14 сентября 1941 года под Гатчиной (Ленинградская область). Затем был доставлен в концлагерь XI A Альтенграбов, расположенный недалеко от Берлина (Германия). В этот период там свирепствовал тиф, от которого погибло много заключенных. Порфирий Калганин скончался 31 декабря 1941 года. Его похоронили на коммунальном кладбище Нойндорф.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных занимается поиском и восстановлением имен советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях смерти на территории Советского Союза и оккупированных стран Европы. Одной из ключевых задач является поиск родственников узников нацистских концлагерей. Исследовательский проект реализуется Музеем Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Центром стал Красногорский филиал Музея Победы.