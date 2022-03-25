«Литфонд» проведет торги раритетов, связанных с творчеством Андрея Тарковского

25 марта 2022 года в аукционном доме «Лифтонд» пройдут торги, приуроченные к 90-летию со дня рождения выдающегося русского режиссера Андрея Тарковского. В коллекцию вошли главный экземпляр сценария кинокартины «Солярис», фотографии последних съемочных дней и первое издание культового романа, а также другие редкие рукописи, книги и фотографии, связанные с историей театра, кино и цирка.

Центральное место в коллекции, безусловно, занимает главный экземпляр сценария одного из знаковых фильмов Андрея Тарковского – «Солярис», снятого в 1972 году по книге Станислава Лема об этических проблемах человечества. Сценарий научно-фантастической драмы состоит из 90 листов и содержит многочисленные правки, сделанные рукой режиссера. Экземпляр оформлен в картонную обложку с надписью «Эталон».

В документе представлен литературный сценарий, но Тарковский работал уже не столько над действием и диалогом, сколько с изображением. Его инструменты — крупность, объект, длина и наполнение кадра. Именно в этой разработке Тарковский-режиссер впервые отвечает Тарковскому-сценаристу на главный творческий вопрос: как снять «Солярис». Практически на каждом листе отражены исправления, запечатлевшие напряженную, даже нервную работу над материалом, которую вели режиссер, соавтор сценария Фридрих Горенштейн и оператор-постановщик Вадим Юсов.

По архивам Мосфильма установлено, что сценарий был создан в период с января по март 1970-го года и закончен, вероятно, до письма из Главкино. Скорее всего, именно на отзыв в Главкино и был отправлен один из семи печатных экземпляров, набранных с этой рукописи. Большинство исправлений и вставок в сценарии сделаны самим режиссером (28 страниц), также встречаются правки Горенштейна. Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей – практически все выполнены рукой Тарковского.

Показательны расчеты по метражу интерьерных и экстерьерных съемок. Известно, что «Мосфильм» выделил на кинократину дефицитную пленку «Кодак», но в очень ограниченном количестве (Суркова О. «Как снимался «Солярис» Тарковского: дневник «Искусства кино» // Искусство кино. 2002. № 4). Группой было решено снимать с одного дубля, поэтому работы подготовительного периода, особенно расчет планового метража сцен, были прямо-таки скрупулезны.

«Солярис» — культовый фантастический фильм, получивший Гран-при Каннского фестиваля. По праву считается самым зрительским фильмом Тарковского. Сценарий ранее хранился у двоюродной племянницы второй жены Тарковского, Светланы Рыкаловой, которая работала помощником режиссера у Тарковского в 1960-1970-х (см. Суркова О. «Хроники Тарковского». «Сталкер»). На аукцион ценнейший документ выставлен по стартовой ставке 4 500 000 руб.

Огромное символическое и коллекционное значение представляют восемь фотографий со съемок фильма «Сталкер» (Таллин; Л., 1977-1978 гг. Лот заявлен под названием «Последняя картина режиссера, снятая в СССР» (на фото) и содержит разноформатные фотокадры, запечатлевшие Андрея Тарковского, Николая Гринько, Анатолия Солоницына, Александра Кайдановского, Александра Княжинского и Георгия Рерберга.

Все снимки в отличном состоянии. Несколькими годами позже русский кинорежиссер, фильмы которого периодически признавались лучшими кинопроизведениями всех времён, покинет родину навсегда. Первоначальная стоимость за памятный лот составляет 60 000 руб.

Настоящим подарком для библиофилов станет возможность побороться на предстоящих торгах за первое издание знаменитого романа Станислава Лема «Солярис» (обл. А. Боратыньски. на пол. яз., Варшава: MON, 1961. 200 с.).

Напомним, что польский писатель-футуролог Станислав Лем (1921-2006 гг.) написал культовый роман-притчу про взаимоотношения людей будущего c разумным Океаном планеты Солярис. Книга оказала большое влияние на развитие научной фантастики, неоднократно экранизировалась и переведена более чем на тридцать языков, в том числе на русский. По мнению Бориса Стругацкого, роман входит в десятку лучших произведений жанра и оказал «сильнейшее — прямое, либо косвенное — влияние на мировую фантастику XX века вообще и на отечественную фантастику в особенности». Экранизация романа в 1972 году Андреем Тарковским получила Гран-при Каннского кинофестиваля.

Книга в хорошем состоянии. Иллюстрации к ней выполнены Антони Боратыньски (1930-2015) — польским художником- графиком и живописцем. Издание представляет собой большую редкость и заявлено на торги по стартовой цене 30 000 руб.

Среди интересных лотов этого аукциона также стоит обратить внимание на архив жены знаменитого режиссера Григория Александрова актрисы агитбригады «Синяя блуза» Ольги Ивановой: открытки, фотографии, автографы – всего порядка сотни раритетных экземпляров музейного уровня, выставленных по стартовой ставке 500 000 руб.

Большой интерес у коллекционеров вызовет Опера «Сарацин» в 4-х действиях / музыка Цезаря Кюи (Изд. П. Юргенсона, 1899. 249 с.) в роскошном цельнокожаном переплете эпохи и с автографом, оставленным русскому композитору Михаилу Ипполитову-Иванову, из архива которого лот и достался аукционному дому. На торги произведение заявлено по начальной цене 120 000 руб.

Ставки онлайн принимаются даже в день аукциона – 25 марта, до 17:00, торги откроются в 19:00.

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