ЛитМост представляет первый детективный марафон!

«Убийца – дворецкий?»: Людмила Мартова, Ольга Володарская, Галина Романова и Александр Руж раскрывают кухню остросюжетного романа.
19 марта с 12:00 по московскому времени в рамках издательско-библиотечного проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоится первый детективный марафон. В течение дня вам представится возможность послушать выступления 4‑х авторов, работающих в жанре остросюжетной литературы!
Подключайтесь к трансляциям и задавайте вопросы писателям – по традиции проекта авторы лучших вопросов получат призы от издательства.
12:00 — 12:45 — Онлайн-встреча с Людмилой Мартовой, номинантом премии Русский детектив. Ее детективные романы из серии «Желание женщины» дарят надежду, их героини на своем примере показывают читательницам: если много сделать сегодня, то завтра все обязательно получится. А еще они учат ничего не бояться, ведь если посмотреть своим страхам в лицо, то с ними будет гораздо легче бороться!
13:00–13:45 — Онлайн-встреча с Александром Ружем, историко-приключенческих детективов в цикле “Колоритный детектив” и “Детективное ретро”. Романы этих серий отличает уникальный колорит эпохи и яркие харизматичные герои. Читатели смогут увлекательно провести досуг, больше узнать об истории России и Европы в популярном формате детектива.
14:00–14:45 — Онлайн-встреча с Галиной Романовой, автором более 90 мелодраматических детективов. Сейчас она по праву считается подлинным знатоком чувств и отношений. Суммарный тираж книг Галины Романовой превысил 3 миллиона экземпляров.
15:00 — 15:45 — Онлайн-встреча с Ольгой Володарской, автором более 30 криминальных драм. Детективы Ольги Володарской сочетают остроту современной прозы и напряженность психологического триллера. В них вы найдете все, что хотели, но боялись узнать.
Авторы детективных романов по очереди встретятся с читателями со всех уголков страны и поговорят о том, как устроена остросюжетная литература и какие тонкости необходимо знать писателям, которые планируют создавать книги в этом жанре.
Эфир будет транслироваться на нескольких площадках:
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