ЛитМост представляет первый детективный марафон!

«Убий­ца – дво­рец­кий?»: Люд­ми­ла Мар­то­ва, Оль­га Воло­дар­ская, Гали­на Рома­но­ва и Алек­сандр Руж рас­кры­ва­ют кух­ню ост­ро­сю­жет­но­го романа.

19 мар­та с 12:00 по мос­ков­ско­му вре­ме­ни в рам­ках изда­тель­ско-биб­лио­теч­но­го про­ек­та «#Лит­Мост. Экс­мо объ­еди­ня­ет» состо­ит­ся пер­вый детек­тив­ный мара­фон. В тече­ние дня вам пред­ста­вит­ся воз­мож­ность послу­шать выступ­ле­ния 4‑х авто­ров, рабо­та­ю­щих в жан­ре ост­ро­сю­жет­ной литературы!

Под­клю­чай­тесь к транс­ля­ци­ям и зада­вай­те вопро­сы писа­те­лям – по тра­ди­ции про­ек­та авто­ры луч­ших вопро­сов полу­чат при­зы от издательства.

12:00 — 12:45 — Онлайн-встре­ча с Люд­ми­лой Мар­то­вой, номи­нан­том пре­мии Рус­ский детек­тив. Ее детек­тив­ные рома­ны из серии «Жела­ние жен­щи­ны» дарят надеж­ду, их геро­и­ни на сво­ем при­ме­ре пока­зы­ва­ют чита­тель­ни­цам: если мно­го сде­лать сего­дня, то зав­тра все обя­за­тель­но полу­чит­ся. А еще они учат ниче­го не боять­ся, ведь если посмот­реть сво­им стра­хам в лицо, то с ними будет гораз­до лег­че бороться!

13:00–13:45 — Онлайн-встре­ча с Алек­сан­дром Ружем, исто­ри­ко-при­клю­чен­че­ских детек­ти­вов в цик­ле “Коло­рит­ный детек­тив” и “Детек­тив­ное ретро”. Рома­ны этих серий отли­ча­ет уни­каль­ный коло­рит эпо­хи и яркие хариз­ма­тич­ные герои. Чита­те­ли смо­гут увле­ка­тель­но про­ве­сти досуг, боль­ше узнать об исто­рии Рос­сии и Евро­пы в попу­ляр­ном фор­ма­те детектива.

14:00–14:45 — Онлайн-встре­ча с Гали­ной Рома­но­вой, авто­ром более 90 мело­дра­ма­ти­че­ских детек­ти­вов. Сей­час она по пра­ву счи­та­ет­ся под­лин­ным зна­то­ком чувств и отно­ше­ний. Сум­мар­ный тираж книг Гали­ны Рома­но­вой пре­вы­сил 3 мил­ли­о­на экземпляров.

15:00 — 15:45 — Онлайн-встре­ча с Оль­гой Воло­дар­ской, авто­ром более 30 кри­ми­наль­ных драм. Детек­ти­вы Оль­ги Воло­дар­ской соче­та­ют остро­ту совре­мен­ной про­зы и напря­жен­ность пси­хо­ло­ги­че­ско­го трил­ле­ра. В них вы най­де­те все, что хоте­ли, но боя­лись узнать.

Авто­ры детек­тив­ных рома­нов по оче­ре­ди встре­тят­ся с чита­те­ля­ми со всех угол­ков стра­ны и пого­во­рят о том, как устро­е­на ост­ро­сю­жет­ная лите­ра­ту­ра и какие тон­ко­сти необ­хо­ди­мо знать писа­те­лям, кото­рые пла­ни­ру­ют созда­вать кни­ги в этом жанре.

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