«Московский Арктический Женский Клуб» открывается в Библиотеке имени Е.А. Фурцевой

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В Биб­лио­те­ке № 4 име­ни Е.А. Фур­це­вой начи­на­ет рабо­ту Мос­ков­ский Арк­ти­че­ский Жен­ский Клуб. Откры­тие состо­ит­ся 17 мар­та 2021 года, в 16.00. Пря­мая транс­ля­цию пер­вой встре­чи на YouTube-кана­ле ЦБС ЦАО. 

Мос­ков­ский Арк­ти­че­ский Жен­ский Клуб создан по ини­ци­а­ти­ве Меж­ре­ги­о­наль­ной обще­ствен­ной орга­ни­за­ции «Жен­щи­ны Арк­ти­ки» (пред­се­да­тель О.В. Ста­ро­сти­на) и Реги­о­наль­ной обще­ствен­ной орга­ни­за­ции «Куль­тур­но-про­све­ти­тель­ский центр име­ни Арда­ше­вых» (пред­се­да­тель Е.Ю. Сус­ло­ва) в рам­ках реа­ли­за­ции про­ек­та «Жен­щи­ны за сохра­не­ние Арк­ти­ки» Евразий­ско­го Жен­ско­го Форума.

Новая орга­ни­за­ция будет под­дер­жи­вать жен­щин в их пол­но­прав­ном уча­стии во всех сфе­рах соци­аль­но-эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия Арк­ти­че­ских тер­ри­то­рий, в бла­го­тво­ри­тель­ной и доб­ро­воль­че­ской дея­тель­но­сти. Кро­ме того, сре­ди целей клу­ба — выде­лить осо­бую роль жен­щин в вос­пи­та­нии детей, защи­те семей­ных цен­но­стей, под­дер­жа­нии мораль­но-нрав­ствен­но­го кли­ма­та в обще­стве, раз­ви­тии куль­ту­ры. Так­же важ­ное место зани­ма­ет сохра­не­ние и попу­ля­ри­за­ция зна­ний о наци­о­наль­но-куль­тур­ных тра­ди­ци­ях корен­ных наро­дов Севе­ра. Реа­ли­за­ция этих целей ляжет в осно­ву тема­ти­че­ских меро­при­я­тий на пло­щад­ке Мос­ков­ско­го Арк­ти­че­ско­го Жен­ско­го Клуба.

В цере­мо­нии откры­тия при­мут уча­стие сена­то­ры и депу­та­ты ГД РФ, пред­став­ля­ю­щие Арк­ти­че­ские реги­о­ны Рос­сии, пред­ста­ви­те­ли Биб­лио­тек цен­тра Моск­вы, обще­ствен­ных организаций.

Ори­ги­нал пуб­ли­ка­ции нахо­дит­ся на сай­те сете­во­го СМИ artmoskovia.ru | Если вы чита­е­те её в дру­гом месте, не исклю­че­но, что её укра­ли.

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