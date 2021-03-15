«Московский Арктический Женский Клуб» открывается в Библиотеке имени Е.А. Фурцевой

В Библиотеке № 4 имени Е.А. Фурцевой начинает работу Московский Арктический Женский Клуб. Открытие состоится 17 марта 2021 года, в 16.00. Прямая трансляцию первой встречи на YouTube-канале ЦБС ЦАО.
Московский Арктический Женский Клуб создан по инициативе Межрегиональной общественной организации «Женщины Арктики» (председатель О.В. Старостина) и Региональной общественной организации «Культурно-просветительский центр имени Ардашевых» (председатель Е.Ю. Суслова) в рамках реализации проекта «Женщины за сохранение Арктики» Евразийского Женского Форума.
Новая организация будет поддерживать женщин в их полноправном участии во всех сферах социально-экономического развития Арктических территорий, в благотворительной и добровольческой деятельности. Кроме того, среди целей клуба — выделить особую роль женщин в воспитании детей, защите семейных ценностей, поддержании морально-нравственного климата в обществе, развитии культуры. Также важное место занимает сохранение и популяризация знаний о национально-культурных традициях коренных народов Севера. Реализация этих целей ляжет в основу тематических мероприятий на площадке Московского Арктического Женского Клуба.
В церемонии открытия примут участие сенаторы и депутаты ГД РФ, представляющие Арктические регионы России, представители Библиотек центра Москвы, общественных организаций.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.