ТОП современных сказок для детей

Героев и сюжеты русских народных сказок каждый из нас знает с детства, однако времена меняются, а самым маленьким читателям и слушателям уже незнакомы многие слова, обычаи и непонятны сами персонажи. Портал современных сказок «Сказка плюс» подготовил рейтинг самых популярных работ, которые помогут погрузить ребенка в более привычный ему быт, а также ознакомить с важными ценностями на понятных примерах.

Например, «Сказка про мальчика, который не хотел прибирать свои игрушки» собрала уже больше 100 000 читателей. Вместе со своими детьми они узнали добрую историю о непослушном мальчике, который не желал наводить порядок, и научили малышей важности соблюдения чистоты в доме. Предлагаем вам подборку других самых популярных сказок для ваших детей.

Волшебные сказки

Что может быть интереснее для малышей, чем добрые и поучительные истории, обернутые в настоящее волшебство? Лучшие сказки про искреннюю дружбу, уважение к родителям, заботе и любви к близким:

«Приключения друзей: Трактора, Крана и Грузовичка» — 67 125 читателей.

«Котёнок Барсик и мышата» — 54 273 читателя.

«Сказка о непослушной Маше» — 41 616 читателей.

«О девочке и ее кроватке» — 38 667 читателей.

«Тёмкины сны» — 30 473 читателя.

Сказки на ночь

Подборка рассказов для тех, кому сложно засыпать. Читайте своим детям на ночь сказки про увлекательные путешествия, полные приключений, которые помогут малышам расслабиться после насыщенного дня и отправиться в страну снов до самого утра:

«Паровозик снов» — 94 234 читателя.

«Маленький трактор ― большие дела, или Приключения тракторёнка» — 62 354 читателя.

«Цените родителей, или Сказка о непослушных зверятах» — 37 481 читателя.

«Сказка про волшебные игрушки» — 26 921 читатель.

«Миша и роботы» — 26 139 читателей.

Сказки про принцесс

Огнедышащие драконы, отважные рыцари и прекрасные принцессы — классические сюжеты в новом и увлекательном исполнении современных писателей:

«Сказка про любопытного дракона, смелого рыцаря и красивую принцессу» — 72 589 читателей.

«Сказка о драконе, который влюбился в принцессу» — 24 809 читателей.

«Принцесса и Дракон» — 19 833 читателя.

«Магия дружбы, или Принцесса и Единорог спасают мир» — 13 151 читатель.

«Сказка про ленивую принцессу» — 12 463 читателя.

Терапевтические сказки

У каждого детского страха или каприза есть своя причина. Читайте своим малышам терапевтические сказки, которые помогут побороть испуг, справиться с переживаниями и научиться чему-то новому и полезному:

«Сказка про мальчика, который не хотел прибирать свои игрушки» — 100 566 читателей.

«Польза сна» — 54 834 читателя.

«Сказка о том, как Илюша перестал бояться делать уколы» — 48 679 читателей.

«Когда приближалась ночь» — 34 610 читателей.

«Черныш» — 32 709 читателей.

Сказки о животных

Как научить ребенка простым и важным жизненным правилам? Конечно, на понятных примерах, а еще лучше, если их покажут веселые, милые и добрые животные. Истории про зверят, которые попадают в неожиданные ситуации и выходят из них с помощью мудрости, дружбы и упорства:

«Про ветерок, который не хотел спать» — 17 589 читателей.

«Котенок Максик» — 15 851 читатель.

«Как звери читать научились» — 9 517 читателей.

«Хорошо, когда все вместе, или Маленькая белочка» — 9 246 читателей.

«Волшебные яблоки, или почему нужно быть осторожнее со своими желаниями» — 8 818 читателей.

Сказки про машинки

Для будущих гонщиков, механиков, автоконструкторов и других самых маленьких любителей автомобилей — подборка самых читаемых сказок с ожившими машинками:

«Брум и Бибишка на гонке» — 14 300 читателей.

«Красная машинка» — 13 350 читателей.

«История домашних игрушек, или Как робот машинку вылечил» — 11 881 читатель.

«Как машинка Вжик заблудилась» — 11 253 читателя.

«Маленький Тракторенок» — 11 152 читателя.

Сказки про котов

Подборка занимательных, добрых и поучительных историй с самыми пушистыми героями и их друзьями. Сказки про непослушных, бойких, ласковых и мудрых котов и кошек для ваших детей:

«Жили у бабушки десять котят» — 17 695 читателей.

«Непослушный цыпленок» — 17 084 читателя.

«Как котенок «осеннюю бабочку» ловил» — 16 915 читателей.

«Пес и кот — лучшие друзья» — 10 801 читатель.

«Кошки-мышки» — 10 521 читатель.

Сказки в стихах

Для будущих поэтов — 5 лучших сказок в стихах:

«Про сонного ёжика и лису-торопыгу» — 15 980 читателей.

«Маша и Баба Яга» — 12 209 читателей.

«Мышка Алиса» — 8 346 читателей.

«Как появились День и Ночь» — 7 385 читателей.

«Лягушонок-мечтатель» — 7 348 читателей.

Сказки о любви

Подборка современных сказок о такой разной и важной любви: к родителям, близким, друзьям и даже временам года! Читайте, учитесь и радуйтесь вместе с детьми:

«Давайте жить дружно!» — 12 534 читателя.

«О принцессе, которая не любила весну» — 10 344 читателя.

«Как Авокадик понял, что родители дороже игрушек» — 10 049 читателей.

«Сказка о таинственном скрипаче» — 9 923 читателя.

«Сказка о Нарциссе» — 9 525 читателей.

Сказки про единорога

Магия, дружба и победа добра над злом, а еще — волшебные единороги! Читайте истории о самых красивых мифологических созданиях и удивляйте малышей их невероятными приключениями:

«Магия дружбы, или Принцесса и Единорог спасают мир» — 13 151 читатель.

«Бывают ли соседи у единорогов?» — 7 453 читателя.

«Встреча с мечтой» — 2409 читателей.

«Мистер Кот и волшебный шкаф» — 2179 читателей.

«Вещий сон» — 1463 читателя.

Сказки про драконов

Драконы не всегда бывают злыми! В наших сказках они учат доброте, честности, верности и отваге. Подборка самых популярных историй об удивительных магических существах — больших и маленьких:

«Сказка о драконе, который влюбился в принцессу» — 72 589 читателей.

«Дракон, который съел все звезды» — 23 625 читателей.

«Про мороженое, девочку и дракона» — 19 285 читателей.

«Дракон, который не любил котлеты» — 14 380 читателей.

«Как дракон Филя искал маму» — 13 082 читателя.

Обзор популярных сказок предоставлен порталом «Сказка плюс» для АртМосковиии. Напомним, что в настоящее время «Сказка плюс» содержит более 740 произведений от 167 авторов.