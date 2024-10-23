ТОП современных сказок для детей

Героев и сюжеты русских народных сказок каждый из нас знает с детства, однако времена меняются, а самым маленьким читателям и слушателям уже незнакомы многие слова, обычаи и непонятны сами персонажи. Портал современных сказок «Сказка плюс» подготовил рейтинг самых популярных работ, которые помогут погрузить ребенка в более привычный ему быт, а также ознакомить с важными ценностями на понятных примерах.
Например, «Сказка про мальчика, который не хотел прибирать свои игрушки» собрала уже больше 100 000 читателей. Вместе со своими детьми они узнали добрую историю о непослушном мальчике, который не желал наводить порядок, и научили малышей важности соблюдения чистоты в доме. Предлагаем вам подборку других самых популярных сказок для ваших детей.
Волшебные сказки
Что может быть интереснее для малышей, чем добрые и поучительные истории, обернутые в настоящее волшебство? Лучшие сказки про искреннюю дружбу, уважение к родителям, заботе и любви к близким:
- «Приключения друзей: Трактора, Крана и Грузовичка» — 67 125 читателей.
- «Котёнок Барсик и мышата» — 54 273 читателя.
- «Сказка о непослушной Маше» — 41 616 читателей.
- «О девочке и ее кроватке» — 38 667 читателей.
- «Тёмкины сны» — 30 473 читателя.
Сказки на ночь
Подборка рассказов для тех, кому сложно засыпать. Читайте своим детям на ночь сказки про увлекательные путешествия, полные приключений, которые помогут малышам расслабиться после насыщенного дня и отправиться в страну снов до самого утра:
- «Паровозик снов» — 94 234 читателя.
- «Маленький трактор ― большие дела, или Приключения тракторёнка» — 62 354 читателя.
- «Цените родителей, или Сказка о непослушных зверятах» — 37 481 читателя.
- «Сказка про волшебные игрушки» — 26 921 читатель.
- «Миша и роботы» — 26 139 читателей.
Сказки про принцесс
Огнедышащие драконы, отважные рыцари и прекрасные принцессы — классические сюжеты в новом и увлекательном исполнении современных писателей:
- «Сказка про любопытного дракона, смелого рыцаря и красивую принцессу» — 72 589 читателей.
- «Сказка о драконе, который влюбился в принцессу» — 24 809 читателей.
- «Принцесса и Дракон» — 19 833 читателя.
- «Магия дружбы, или Принцесса и Единорог спасают мир» — 13 151 читатель.
- «Сказка про ленивую принцессу» — 12 463 читателя.
Терапевтические сказки
У каждого детского страха или каприза есть своя причина. Читайте своим малышам терапевтические сказки, которые помогут побороть испуг, справиться с переживаниями и научиться чему-то новому и полезному:
- «Сказка про мальчика, который не хотел прибирать свои игрушки» — 100 566 читателей.
- «Польза сна» — 54 834 читателя.
- «Сказка о том, как Илюша перестал бояться делать уколы» — 48 679 читателей.
- «Когда приближалась ночь» — 34 610 читателей.
- «Черныш» — 32 709 читателей.
Сказки о животных
Как научить ребенка простым и важным жизненным правилам? Конечно, на понятных примерах, а еще лучше, если их покажут веселые, милые и добрые животные. Истории про зверят, которые попадают в неожиданные ситуации и выходят из них с помощью мудрости, дружбы и упорства:
- «Про ветерок, который не хотел спать» — 17 589 читателей.
- «Котенок Максик» — 15 851 читатель.
- «Как звери читать научились» — 9 517 читателей.
- «Хорошо, когда все вместе, или Маленькая белочка» — 9 246 читателей.
- «Волшебные яблоки, или почему нужно быть осторожнее со своими желаниями» — 8 818 читателей.
Сказки про машинки
Для будущих гонщиков, механиков, автоконструкторов и других самых маленьких любителей автомобилей — подборка самых читаемых сказок с ожившими машинками:
- «Брум и Бибишка на гонке» — 14 300 читателей.
- «Красная машинка» — 13 350 читателей.
- «История домашних игрушек, или Как робот машинку вылечил» — 11 881 читатель.
- «Как машинка Вжик заблудилась» — 11 253 читателя.
- «Маленький Тракторенок» — 11 152 читателя.
Сказки про котов
Подборка занимательных, добрых и поучительных историй с самыми пушистыми героями и их друзьями. Сказки про непослушных, бойких, ласковых и мудрых котов и кошек для ваших детей:
- «Жили у бабушки десять котят» — 17 695 читателей.
- «Непослушный цыпленок» — 17 084 читателя.
- «Как котенок «осеннюю бабочку» ловил» — 16 915 читателей.
- «Пес и кот — лучшие друзья» — 10 801 читатель.
- «Кошки-мышки» — 10 521 читатель.
Сказки в стихах
Для будущих поэтов — 5 лучших сказок в стихах:
- «Про сонного ёжика и лису-торопыгу» — 15 980 читателей.
- «Маша и Баба Яга» — 12 209 читателей.
- «Мышка Алиса» — 8 346 читателей.
- «Как появились День и Ночь» — 7 385 читателей.
- «Лягушонок-мечтатель» — 7 348 читателей.
Сказки о любви
Подборка современных сказок о такой разной и важной любви: к родителям, близким, друзьям и даже временам года! Читайте, учитесь и радуйтесь вместе с детьми:
- «Давайте жить дружно!» — 12 534 читателя.
- «О принцессе, которая не любила весну» — 10 344 читателя.
- «Как Авокадик понял, что родители дороже игрушек» — 10 049 читателей.
- «Сказка о таинственном скрипаче» — 9 923 читателя.
- «Сказка о Нарциссе» — 9 525 читателей.
Сказки про единорога
Магия, дружба и победа добра над злом, а еще — волшебные единороги! Читайте истории о самых красивых мифологических созданиях и удивляйте малышей их невероятными приключениями:
- «Магия дружбы, или Принцесса и Единорог спасают мир» — 13 151 читатель.
- «Бывают ли соседи у единорогов?» — 7 453 читателя.
- «Встреча с мечтой» — 2409 читателей.
- «Мистер Кот и волшебный шкаф» — 2179 читателей.
- «Вещий сон» — 1463 читателя.
Сказки про драконов
Драконы не всегда бывают злыми! В наших сказках они учат доброте, честности, верности и отваге. Подборка самых популярных историй об удивительных магических существах — больших и маленьких:
- «Сказка о драконе, который влюбился в принцессу» — 72 589 читателей.
- «Дракон, который съел все звезды» — 23 625 читателей.
- «Про мороженое, девочку и дракона» — 19 285 читателей.
- «Дракон, который не любил котлеты» — 14 380 читателей.
- «Как дракон Филя искал маму» — 13 082 читателя.
Обзор популярных сказок предоставлен порталом «Сказка плюс» для АртМосковиии. Напомним, что в настоящее время «Сказка плюс» содержит более 740 произведений от 167 авторов.