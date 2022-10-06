ЛитРес и Всемирный фонд дикой природы выпустили аудиокнигу в озвучке звезд о редких видах животных России

Крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ ЛитРес и Всемирный фонд дикой природы выпустили аудиосборник «Незабываемые», в который вошли рассказы о редких видах животных России. Проект озвучили российские звезды, среди которых — Антон Комолов, Клава Кока, Гоша Карцев, Зоя Яровицына, Роман Юнусов и Денис Косяков. Помимо аудиоверсии сборник будет также эксклюзивно доступен на ЛитРес и в электронном виде с яркими иллюстрациями и оригинальным «исчезающим» шрифтом. Средства от продажи книги будут направлены на сохранение редких видов животных нашей страны во Всемирный фонд дикой природы.

6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Специально к этой дате ЛитРес и Всемирный фонд дикой природы выпустили аудиокнигу «Незабываемые», в которую вошли 24 рассказа о редких видах. Свои голоса сборнику подарили российские звезды. Знаменитая певица Клава Кока прочитала рассказы про редкого сокола-балобана и снежного барса, теле- и радиоведущий Антон Комолов — про амурского тигра и белого медведя, стендап-комик Зоя Яровицына — про диких северных оленей, а комик Роман Юнусов — о серых китах и моржах. В озвучке также приняли участие стилист Гоша Карцев, стендап-комик Варвара Щербакова, продюсер Ирина Пятенко, актеры Денис Косяков, Олег Верещагин, Станислав Соломатин, Вадим Норштейн и Андрей Крыжний.

Антон Комолов: «Мы должны сохранить редкие виды животных России не только в нашей памяти, но и в дикой природе, в их естественной среде обитания. Важно не забывать, что здоровая экосистема: здоровый лес, реки, озера, дикие животные — это залог нашего существования. Мы не можем жить отдельно от природы. Поэтому необходимо ее сохранять уже сейчас, как для будущих поколений, так и для нас».

Клава Кока: «С самого детства я знаю логотип Всемирного фонда дикой природы и всегда жаждала с ним посотрудничать, как-то помочь, чем могу. Я рада, что сейчас у меня есть такая возможность — напомнить своей аудитории о том, как важно помогать самым уязвимым, но таким ценным — диким животным. Каждый слушатель «Незабываемых» узнает для себя столько нового про замечательного снежного барса, удивительного сокола-балобана и других редких видов животных нашей страны, что, я уверена, уже не сможет пройти мимо них».

Помимо аудиосборника на ЛитРес также эксклюзивно представлена электронная pdf-версия книги, подготовленная Всемирным фондом дикой природы совместно с российскими иллюстраторами и командой агентства SLD. В книге представлены 24 редких вида животных России и столько же специальных техник запоминания, в том числе уникальный «исчезающий» шрифт — Sans Forgetica. Шрифт был разработан австралийскими дизайнерами и учеными для лучшего запоминания информации. Специально для «Незабываемых» шрифт русифицировали, сохранив его главную особенность: буквы как будто наполовину «исчезли» точно так же, как каждый день исчезают представители редких видов животных.

«Природоохранная работа — это сложный, непрерывный и очень долгий процесс. Его нельзя останавливать чтобы не “откатиться” на несколько десятилетий назад. За 28 лет существования нашего Фонда мы сделали очень много для защиты редких видов животных и дикой природы России. Но впереди еще много работы. Мы рады, что, объединяя усилия с партнерами из самых разных сфер, мы можем создавать замечательные произведения, которые находятся на стыке разных видов искусства. Это позволит нам не только увлекательно рассказать широкой аудитории о редких видах животных нашей страны, но и напомнить, как хрупко все то, что нас окружает, и как важно это сохранить», — комментирует Ирина Воробьева, директор по работе с корпоративными партнерами и сторонниками Всемирного фонда дикой природы.

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