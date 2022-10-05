О Чайковском как новаторе

«Цель музыки — трогать сердца», — сказал однажды Иоганн Себастьян Бах. Это удавалось многим музыкантам, но лишь некоторым из них было дано стать новаторами в искусстве подобно символу русской классической музыки Петру Ильичу Чайковскому. Четвертого октября гости российско-немецкого дома в Москве побеседовали о судьбе и творческих открытиях гениального композитора с основателем и президентом Международного благотворительного фонда имени Н.Ф. фон Мекк Денисом Андреевичем фон Мекк.

В чем же опередил своих коллег скромный от природы Чайковский? Поступив первым в первое российское высшее музыкальное учебное заведение (ныне Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), он стал первым профессиональным композитором в стране с российским консерваторским образованием, а впоследствии — первым профессором Московской консерватории. Именно Петр Ильич – автор первого отечественного учебника по гармонии, а также православной Литургии на собственные мотивы, не повторяющие канонические. Композитор первым сделал балетную музыку симфонической, перевел на русский язык с французского «Руководство к инструментовке» Франсуа Огюста Геварта, с немецкого «Музыкальный катехизис» Иоганна Кристиана Лобе и «Жизненные правила для музыкантов» Роберта Шумана. Чайковский оказался первым и единственным русским корреспондентом на открытии Вагнеровского оперного театра в Байройте (Германия, 1876), а также единственным российским подданным не императорской крови, чьи похороны оплачивались из государственной казны. И наконец, именно Петру Ильичу посвящен первый в России мемориальный музыкальный музей — всемирно известный дом в подмосковном Клину, где так легко представить, что хозяин поблизости и вскоре приветливо встретит гостей.

В продолжение вечера Денис Андреевич ответил на многочисленные вопросы о Петре Ильиче Чайковском и семье фон Мекк, а также представил аудитории книги, изданные и распространяемые Международным благотворительным фондом имени Н.Ф. фон Мекк («Непридуманная фабула» Елены Владимировны Ерофеевой -Литвинской, «Духовный путь Чайковского» и «Петр Ильич Чайковский» Галины Степановны Сизко, «Как я их помню» Галины Николаевны фон Мекк, Конволютъ №1 «Пушкин и Чайковский»). Рассказ о новаторском творческом пути композитора замечательно дополнили видеофрагменты его произведений в исполнении известных российских музыкантов, а также отрывки из фортепианного цикла «Времена года» в тонкой лирической интерпретации пианистки Марии Кладовой-Штокман.

Композитор и музыковед Борис Владимирович Асафьев справедливо утверждал, что «в музыке Чайковского мы слышим голос родного человека, на участие и заботу которого мы всегда вправе рассчитывать». Возможно, Петр Ильич стал первым среди первых именно благодаря этой всеобъемлющей доброте своих творений? Хочется найти ответ на страницах его писем и заметок или в знакомой с детства вечной музыке.

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