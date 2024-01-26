Навигацкая школа. Наставник. 100-летию Виктора Рамма посвящается

В День штурмана, 25 января, в Школе навигацких наук Петровского центра во Фридрихсбургских воротах Музей Мирового океана представил выставку, посвящённую Виктору Оскаровичу Рамму – преподавателю судоводительского факультета КВИМУ и БГА РФ. Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения одного из любимых преподавателей многих поколений калининградских штурманов (26.01.1924), а также посвящена самой престижной и почетной среди морских профессий – профессии судоводителя.

В Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (до 1991 года Калининградское высшее инженерно-морское училище) будущих капитанов почти 30 лет обучал профессии навигатора Виктор Оскарович Рамм – «папа Рамм», как называли его курсанты. Этот неординарный человек дал путевку в море сотням выпускников кафедры судовождения. Когда после выпуска они приходили сдавать аттестацию на следующую должность, экзаменаторы, услышав фамилию Рамма в ответ на вопрос о том, кто читал навигацию, тут же автоматически ставили им зачеты. Сегодня многие из них продолжают работать на судах, лучшие после работы в море стали преподавателями на родной кафедре. Рамм и навигация для его коллег и учеников практически стали синонимами. И до сегодняшнего дня среди штурманов из уст в уста передаются яркие профессиональные высказывания, так называемые «перлы» Виктора Оскаровича – «навигацкая мудрость» от Рамма.

На выставке представлены материалы из фондов музея, а также предметы, переданные Музею Мирового океана семьей В.О. Рамма. Выставка рассказывает о специфике морского образования и будет интересна всем, кто связан с морскими профессиями.