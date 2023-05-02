Liza Diez приглашает отметить День Рождение

11 мая в столичном Руки Вверх Бар на Тверской состоится празднование дня рождения певицы Liza Diez. В этот вечер на сцену бара артистка поднимется не одна, а в окружении музыкантов и представит публике свою концертную программу в стиле поп-рок из двух отделений.

Среди гостей ожидаются: LYRIQ, Митчел, NLO, Nebezao, группа Демо, Саша Чест, Jmar, Тим Гринберг, Рома Неваш, Maxim Zavidia, Сергей Эфрон, Паша Руденко и другие. Во время мероприятия будет производится ТВ-съемка концерта.

Сбор гостей: 19:00.

Начало концерта: 20:00.

Где? Москва, Тверская ул., д. 22, Руки Вверх Бар.

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