Liza Diez приглашает отметить День Рождение

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11 мая в столичном Руки Вверх Бар на Тверской состоится празднование дня рождения певицы Liza Diez. В этот вечер на сцену бара артистка поднимется не одна, а в окружении музыкантов и представит публике свою концертную программу в стиле поп-рок из двух отделений.

liza diez

Среди гостей ожидаются: LYRIQ, Митчел, NLO, Nebezao, группа Демо, Саша Чест, Jmar, Тим Гринберг, Рома Неваш, Maxim Zavidia, Сергей Эфрон, Паша Руденко и другие. Во время мероприятия будет производится ТВ-съемка концерта.

Сбор гостей: 19:00.

Начало концерта: 20:00.

Где? Москва, Тверская ул., д. 22, Руки Вверх Бар.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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