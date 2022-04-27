лиза гинзбург представила главный саундтрек всех выпускных

Главный саундтрек всех выпускных 2022 года – «печальные корабли», презентовала будущая выпускница лиза гинзбург.

«Эта песня о новом и неизведанном, о встрече с будущим лицом к лицу. текст «печальных кораблей» – предмет моей гордости, который ежедневно напоминает о важном. уверена, что каждый найдёт в нем что-то для себя», – говорит Лиза.

Школьный выпускной, пожалуй, — самое ожидаемое событие для подростка. Мечты и планы на будущее, нарядное платье и смокинг, радость и тоска в глазах, лента выпускника и дискотека до рассвета – вот, что вспоминается с трепетом даже через многие годы. Именно поэтому новый трек лизы отзовется у каждого, кто его послушает, независимо от возраста, пола и статуса. Ведь никто из нас не знает, что случится, когда мы покинем школу.

В этом году певица оканчивает 11 класс. Это вдохновило её на создание сингла, который имеет все шансы стать главным саундтреком всех выпускных 2022 года. Услышав трек, одноклассники придумали масштабный флешмоб, в котором примут участие выпускники гимназии.

18 июня в честь 18-летия лизы состоится её первый сольный концерт в московском клубе «Техника БезОпасности».

Билеты на концерт уже скоро появятся в продаже, а сингл «печальные корабли» уже доступен на всех стриминговых площадках.

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