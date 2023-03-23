лиза гинзбург представила новый сингл «Ночью»

22 марта состоялась премьера нового сингла лизы гинзбург «Ночью». Слова и музыку к нему написала сама певица.
««Ночью» получился, как бы странно ни звучало, солнечным. В нем собраны все самые яркие и положительные эмоции, которые я испытывала за последний год. Я надеюсь, что каждый из слушателей хоть в какой-то мере найдет в этом треке отражение собственных чувств. Ведь это именно те ощущения, которыми хочется делиться», - рассказала лиза.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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