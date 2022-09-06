Лолита рассказала, почему предпочитает отдыхать в одиночестве

Лолита не перестает поражать поклонников своей красотой. Недавно 58-летняя певица появилась на светском мероприятии в сияющем платье, которое обтягивало ее аппетитные формы. Артистка рассказала, что обожает смелые наряды. В ее гардеробе множество откровенных концертных костюмов и комбинезонов.

«Это одежда американской компании, которая шьет для Ким Кардашьян и многих других звезд. Я счастлива, что могу с ними сотрудничать. Они делают для меня комбинезоны, в которых очень удобно работать», — хвастается брюнетка.

Знаменитость говорит, что сейчас может позволить себе носить любые вещи. За последние годы Лолита сбросила 12 килограммов. Она хотела бы улучшить результат, но ненавидит спорт.

«По моим рукам видно, что я ничего не тягаю. Просто есть люди, которые для этого вообще не предназначены», — считает звезда.

Певица сравнила занятия в тренажерном зале с пытками. Она пробовала делать упражнения в домашних условиях, но нашла спортивному снаряду другое применение.

«У меня дома дорожка пылится. Как у всех знакомых, на ней висят трусы, джинсы и все такое. Дополнительная вешалка», — смеется артистка.

Друзья Лолиты пытались приобщить ее к спорту. Они бегают по утрам и испытывают от этого прилив сил. Но представительница шоу-бизнеса предпочитает другой способ получения эндорфина.

«Не медитация, а физический труд другого рода. Я люблю копаться в земле и при этом не хочу ни с кем общаться», — заявляет исполнительница.

Артистка говорит, что может полностью расслабиться только в одиночестве. Когда она хочет побыть в тишине, то уезжает в Болгарию. Несколько лет назад брюнетка купила там дом.

«Мы отдыхаем вдвоем с собакой. Рядом нет ни гостей, ни родственников, ни семьи, ни близкого человека. Я должна жить одна, резать кусты, копаться в земле и гулять с собакой. Это единственное, что меня восстанавливает», — делится знаменитость.

Друзья знают о том, что в эти моменты Лолиту лучше не беспокоить.

«На неделю еду и все. В семь утра встаю, а в восемь уже с секатором в руках. Начинаю обходить кусты, когда обошла свои, то хожу по деревне с собакой. Я поняла, что мне это помогает», — делится артистка.

Мама и дочь певицы этим летом жили в Болгарии. Она приезжала к ним погостить. Звезда говорит, что замечательно отдохнула и готова радовать поклонников. Она с легкостью включилась в рабочий ритм.

«Мне нужно проснуться с радостью и подумать о том, какой у меня большой день. Этому надо навалять, себе, отработать. Утро начинается в бешеном темпе», — смеется брюнетка.

Скоро женщину ждет новое путешествие. Недавно ее коллега Григорий Лепс рассказал, что собирается в горы и очень хочет взять с собой Лолиту. Она ответила согласием.

«Я из тех приятелей, которые потом еще Гришу на себя потащат. А еще я запасливая. Мне нужно, чтобы был термос, одеяло, бутербродики. Что мы еще не взяли? Кислородную маску, запасную батарейку, чтобы не дай Бог вызвать спасателей», — отмечает певица.

Исполнительница не скрывает, что обожает авантюры. Она считает, что нужно получать максимум удовольствия от жизни!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.