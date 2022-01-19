Лучшие книги в области социальных, маркетинговых и бизнес-коммуникаций представили в РГБ

0
39

В феврале 2022 года в Москве состоится юбилейная 25-я церемония награждения лауреатов самой авторитетной Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». За 25 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. Лучшие из них ежегодно публикуются в серии «50 лучших проектов национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»».

На выставке можно увидеть книги 2021 года, которые были отобраны экспертами для участия в конкурсе. Среди экспонатов выставки — двенадцатая книга «50 лучших проектов национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»», вышедшая в 2021 году и включающая в себя успешно реализованные проекты в сфере международных, социальных, маркетинговых и бизнес-коммуникаций, принявшие участие в конкурсе в 2019 году.

серебряный лучик - книги по бизнесу и маркетингу в ргб

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяТенденция к росту нон-фикшн на книжных полках: эксперты подвели итоги Российского книжного союза 2021 года
Следующая статьяВ Москве открылся II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя