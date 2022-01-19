Тенденция к росту нон-фикшн на книжных полках: эксперты подвели итоги Российского книжного союза 2021 года

Российский книжный союз представил результаты Всероссийского книжного рейтинга 2021 года, сформированного на основе потребительского спроса и учитывающего данные по продажам и востребованности книг. Согласно рейтингу доля книг жанра нон-фикшн достигла показателя в 50% – сразу восемь изданий этой категории вошли в ТОП-10 книг 2021 года. Российский книжный союз отмечает, что доля книг зарубежных авторов выросла до 82% (за 2020 год она составляла 70%). При этом в ТОП-20 книг жанра «художественная литература» вошли только три отечественных автора, а ТОП-50 детских книг представлен лишь зарубежными франшизами. Как эксперты воспринимают итоги 2021 года – в опросе Международного пресс-центра МКР-Медиа.

«В условиях, когда читатели стабильно недовольны ценами на книги, хотя рост цен вполне объясним и понятен, интерес закономерно смещается в сторону познавательной литературы по принципу «если платить дорого, так хотя бы за что-то полезное!» и за проверенные франшизы. Уровень жизни во многом определяет, может ли рядовой читатель позволить себе какие-то «излишки» для души и развлечения. Касается это и детских книг – если взрослый читатель ещё может значительно сэкономить за счёт электронных версий, то детям предпочтительны бумажные книги и часто родители делают выбор в пользу красочных энциклопедий «всё включено»» − отметила детский писатель и лауреат всероссийских литературных премий Валентина Дегтева.

«Рост нон-фикшн − это следствие прагматизма современного мира. Вокруг нас слишком много «инфобиза» и успешного успеха. Как следствие, все начинают читать, как им кажется, более полезную и прикладную литературу, которая несет пользу и повышает «хард скилы». Как человек отчасти подверженный этому явлению все равно считаю, что художественная литература полезнее в разы, но на рынке гигантское количество интересного и увлекательного нон-фикшна, а вот качественной детской литературы очень не хватает. Должен признать, что в основном отечественные книги проигрывают зарубежным и качеством текста, и качеством иллюстраций. В итоге приходится читать детям сказки про Пьеров и Джонов, а не про родных Иванов да Марий», − заявил вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун.

«Мне такая ситуация на книжном рынке кажется вполне закономерной. Происходит поляризация читательских интересов в силу бешеного ритма жизни и доступности различных источников информации. Читающих людей я бы разделил на две группы. Самая многочисленная группа – читатели художественной литературы, по большей части развлекательной, которые предпочитают яркую, интересную, сюжетную беллетристику. Какие книги современных отечественных авторов могут предложить им крупнейшие издательства? Поставили на поток хорошо продающиеся однотипные «фантастические боевики» и романы про «попаданцев», которые люди поначалу читали запойно, а теперь покупают по привычке. Книги-клоны перестают продаваться, а их авторам трудно вырваться из проторенной колеи и написать что-то яркое. В книгах зарубежных авторов, как многим кажется, нет шаблонности. Вернее, она есть, но иного рода, поэтому такие книги ещё не набили оскомину. Вторая группа читателей менее многочисленная, но весьма активная. Это те, для кого книга – не «убийца времени» и способ отдохнуть от рутины, а источник информации и «прокачки мозга». Такие люди стремятся читать интересное, полезное, чтобы каждая потраченная на книгу минута была потрачена не зря. Они и покупают нон-фикшн» − поделился мнением поэт и писатель Александр Тихонов.

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