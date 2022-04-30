Выставка работ Александра Альтмана в Музее русского зарубежья продлена до 15 мая 2022 года.

Александр Альтман. Городок на реке. 1920-е годы

Александр Альтман. Осень в парке. 1914 год

Совместный выставочный проект Музея русского зарубежья имени Александра Солженицына и галереи «Веллум» «Александр Альтман. Романтика предместий. Русский пейзаж Парижской школы» продлевается до 15 мая. В рамках выставки проходят кураторские экскурсии (5 и 12 мая, начало в 19.30), которые ведет искусствовед Любовь Агафонова, основательница галереи «Веллум».

Достойная романа судьба деревенского паренька, ставшего любимцем арт-салонов Парижа. Русский взгляд на природу и традиции французского импрессионизма. 30 пейзажей Альтмана и множество увлекательных историй из жизни художника, чью жизнь изменил меценат.

Александр Альтман. Париж. 1910-е годы. Фотография

Представленные на выставке работы Александра Альтмана из собрания Любови Агафоновой (галерея «Веллум») и других частных коллекций экспонируются впервые. На холстах мастера прежде всего предместья Парижа, места, где зарождался французский пленэризм, полные гармонии, поэтической легкости. В этих французских пейзажах проявилась русская традиция искать и находить гармонию в природе, поиск поэтического звучания в изображении времен года Судьба художника стала уникальным примером синтеза возможностей мецената и таланта художника, явившего миру уникальное явление – русского художника-романтика Парижской школы.

Художественный ряд произведений Альтмана дополнен коллекцией оригинальных открыток рубежа XIX-XX вв. из собрания Российской государственной библиотеки искусств, с изображениями живописных мест Франции, так любимых импрессионистами. Также на выставке представлены уникальные фотографии самого художника из фондов Литературного музея Пушкинского Дома (СПб).

Где? Музей русского зарубежья: Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2.

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