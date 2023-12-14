«Людей убило не “Слово пацана”, а наркотики и алкоголь». Виктор Логинов – об ужасах конца 80-х

Виктор Логинов известен всей стране в первую очередь как Гена Букин – горе-продавец обуви из Екатеринбурга, который совсем скоро вернётся на экраны в новом сериале ТНТ «Букины» (премьера – 18 декабря). Однако в реальности актёр, как выяснилось, больше похож на персонажа хайпового проекта Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» по кличке Пальто. По словам Логинова, сюжет сериала буквально списан с жизни, ведь он был точно таким же примерным учеником, пока близко не познакомился со школьным хулиганом, после чего его жизнь резко изменилась.

«В сериале показано именно моё время, конец восьмидесятых, когда я тоже учился в старших классах. Моё пальто, моя шапка кроличья, мой Игорь Петров. У меня было так, что году в 86-87-м мне дали трудного подростка от школы, чтобы я его поддержал. А он вот буквально только вышел из спецприёмника, его нужно было подтянуть по математике. И тогда мы с Игорем захватили всю школу! Но при этом я всегда учился очень хорошо. Я был не просто на хорошем счету, а был председателем отряда, председателем совета дружины. Но в тот год многое изменилось…», – откровенничает Логинов.

По словам актёра, после знакомства со школьным хулиганом, он сам оказался втянут в уличные разборки, в которых случалось разное. Однако, как подчёркивает Логинов, в отличие от героя сериала он никогда не переходил черту и не опускался до воровства.

«Разбитые губы, разбитые кулаки. Я получал по голове, я бил сам. С меня снимали часы. Сам я никого никогда не грабил, честно скажу. Но бил, было такое дело. Я жил в Кировском районе Кемерова, и там от этого невозможно было остаться в стороне. Но перед Богом и людьми я честен: я никогда ничего ни у кого не отжимал. А у меня отжимали», – вспоминает звезда «Букиных».

Сериал «Слово пацана», в котором показана криминальная жизнь Казани конца 80-х – с уличными бандами и разборками район на район – подвергся резкой критике за романтизацию бандитизма. Однако, по словам актёра, ни сам сериал, ни события, показанные в нём, не идут ни в какое сравнение с другой, куда более губительной бедой, обрушившейся на страну в то время.

«Это был сложный период в жизни! За вот этой вот вольницей пришли наркотики и сгубили половину населения России. Легкодоступные и дешёвые наркотики. Они убили людей. Не «Слово пацана», не вот эти разборки, не арматура по голове. А наркотики и дешёвый алкоголь» – резюмирует Логинов.