Магия балетного искусства с Ауди Центром Таганка, Ауди Центром Варшавка и Ауди Центром Восток

1 марта 2022 года в Большом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся концерт звезд мирового балета «Андрис Лиепа 6:0». Он стал частью творческого проекта «Автографы и имиджи» знаменитого балетного артиста Андриса Лиепы. Официальным автомобильным партнером мероприятия выступил бренд Audi, представленный тремя дилерскими центрами: Ауди Центр Таганка, Ауди Центр Варшавка и Ауди Центр Восток.

Главная звезда и организатор концерта – Андрис Марисович Лиепа, народный артист РФ, солист балета, театральный режиссер и продюсер. Присутствовавшие в зале поклонники творчества Лиепы узнали обо всех тонкостях балетного искусства от самого виновника торжества и смогли насладиться выступлением известных артистов балета – Илзе Лиепа, Юлии Махалиной, Владимира Шклярова и многих других. В концерте приняли участие 22 российских и зарубежных балетных танцора.

В фойе Государственного Кремлевского дворца была расположена специальная зона Audi, где все желающие могли получить информацию о первом полностью электрическом кроссовере Audi e-tron – лидере среди SUV, и записаться на тест-драйв инновационного электрокара в Ауди Центре Таганка. Автомобиль обладает двумя электромоторами мощностью 184 и 309 л.с. При активации режима overboost суммарная мощность Audi e-tron возрастает до 408 л.с. Время разгона до 100 км/ч – 6,6 с., в режиме overboost – 5,7 с. Audi e-tron обладает специальной системой быстрой зарядки CCS (Combined Charging System), которая совмещает зарядку переменным и постоянным током. В этом режиме электрокар можно зарядить за 50 минут на неделю вперед. Кроме того, зрители концерта могли принять участие в розыгрыше призов и получить уникальные привилегии на покупку автомобилей Audi.

«Мы рады были рассказать поклонникам балета и посетителям концерта народного артиста Андриса Лиепы про первый полностью электрический кроссовер Audi e-tron. На сцене Государственного Кремлевского дворца царила незабываемая атмосфера, синергия потрясающей музыки, артистизма и филигранной техники исполнения звезд мирового балета. Уникальный дизайн Audi e-tron и уточненная внутренняя отделка, скрывающая за собой внутреннюю мощность и надежность автомобиля, как нельзя лучше гармонировали с атмосферой вечера и привлекли внимание гостей», – отметил Алексей Кирдяшов, бренд-директор Ауди Центра Таганка, Ауди Центра Варшавка и Ауди Центра Восток.

Фото предоставлено ГК АВТОДОМ

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