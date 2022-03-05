Топ-менеджер Пятого канала Марина Белова стала лауреатом премии «Влиятельные женщины Петербурга»

Заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова вошла в число самых влиятельных женщин Санкт-Петербурга. Церемония награждения лауреатов премии «Влиятельные женщины Петербурга» состоялась накануне в Северной столице.

По традиции премия вручается ежегодно накануне международного женского дня 8 Марта. В этом году прошла 11-я по счету торжественная церемония, организатором выступает газета «Деловой Петербург». Составители рейтинга включили в него фамилии тех женщин, которые оказывают наибольшее влияние на деловой, политический и общественный климат Санкт-Петербурга. Также учитываются профессиональные достижения номинанта. В рейтинге представлено несколько категорий: реальный сектор, деньги, рейтинг миллиардеров, образ жизни, образование и медицина, недвижимость, власть, сопровождение бизнеса, общественная деятельность, медиа.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала:

— Приятно и почетно получать премии таких конкурсов. Сегодня высокой оценки удостоены 150 женщин, которые не только достигают успеха в бизнесе, но и влияют своей мудростью и профессионализмом на решение проблемных вопросов, своим примером показывают, что в нашем мире есть добро, красота, милосердие, и приумножают их каждый день.

Напомним, только в минувшем году Марина Белова была отмечена сразу несколькими наградами различных уровней. Она вошла в рейтинг лучших маркетологов страны в номинации «Медиа, коммуникации» и рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» как лучший «Директор по маркетингу» в категории «Медиабизнес».

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