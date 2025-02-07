Магия деталей: как аксессуары создают или разрушают образ

Денис Еремкин, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ); Член Творческого союза художников России и Международной федерации художников рассказал о тонкостях выбора аксессуаров и неочевидных приемах стилизации.

История моды знает немало примеров, когда один аксессуар становился символом целой эпохи. Жемчужное колье Коко Шанель перевернуло представление о статусных украшениях, показав, что бижутерия может выглядеть не менее эффектно, чем драгоценности. Шелковый платок Грейс Келли, превратившийся в слинг для травмированной руки, породил новый тренд в мире аксессуаров. А массивные серьги Дианы фон Фюрстенберг стали неотъемлемой частью образа деловой женщины 70-х.

Сегодня роль аксессуаров не менее значима. Многие считают, что секрет стильного образа кроется в дорогой одежде или трендовых вещах. Но часто именно незаметные на первый взгляд детали радикально меняют впечатление от всего комплекта. Аксессуары могут не только подчеркнуть индивидуальность, но и полностью разрушить даже самый продуманный образ.

В 2025 году дизайнеры предлагают переосмыслить привычные вещи. Например, вместо того чтобы традиционно носить шелковый платок на шее, его можно использовать как ленту для волос или завязать на ручке сумки. Старая брошь может стать оригинальной застежкой для шарфа или декоративным элементом на поясе. Этот подход перекликается с философией устойчивой моды – давать вещам новую жизнь через необычное использование.

Интересно проследить, как меняется роль аксессуаров в разных культурах. Если в европейской традиции украшения чаще подчеркивают статус, то в азиатской моде они часто несут символический смысл. Например, в Японии каждая деталь кимоно, от пояса оби до заколки кандзаши, рассказывает о времени года, социальном положении и даже настроении владелицы.

Современные дизайнеры часто обращаются к этим культурным кодам, создавая неожиданные миксы. Простой базовый гардероб можно полностью преобразить с помощью текстур и культурных отсылок. Грубая кожа ремня отлично контрастирует с мягкостью кашемира, а матовый жемчуг создает неожиданную игру с блеском металлических пуговиц. При этом не обязательно подбирать все металлические детали в тон – современная мода приветствует микс золота и серебра, если он выглядит естественно.

Часто одна правильно подобранная деталь может заменить несколько украшений. Массивная брошь или крупные серьги уже сами по себе создают акцент, и дополнительные аксессуары могут только испортить впечатление. То же касается и принтов – если на одежде есть яркий узор, лучше выбрать минималистичные украшения, которые не будут с ним конкурировать.

В современном мире аксессуары все чаще становятся способом самовыражения, а не просто дополнением к одежде. Молодые дизайнеры экспериментируют с формами и материалами, создавая украшения из переработанного пластика, технологичных материалов и даже живых растений. Это отражает общий тренд на экологичность и инновационность в моде.

Важно помнить о пропорциях и масштабе. Объемная сумка может визуально уменьшить фигуру, а слишком тонкий ремень потеряется на широком пальто. При этом работает и обратное правило – иногда намеренное нарушение пропорций создает интересный эффект, например, когда миниатюрная сумочка сочетается с oversize-пальто.

Время суток тоже влияет на выбор аксессуаров. То, что уместно вечером, может выглядеть избыточно днем. Это касается не только украшений, но и таких деталей как пояса, перчатки или шарфы. Их фактура и материал должны соответствовать случаю не меньше, чем сама одежда.

Несколько практичных советов

Носите длинное колье в несколько оборотов как браслет – это создает неожиданный акцент на запястье и позволяет по-новому использовать привычное украшение.

При выборе зимних аксессуаров обратите внимание на контраст текстур – например, грубая вязка шарфа с гладкой кожей перчаток создает интересную игру фактур.

Используйте брошь как зажим для шейного платка или как декоративную застежку на поясе – это придаст базовым вещам индивидуальность.

Попробуйте сочетать украшения разных эпох – винтажную брошь с современными минималистичными серьгами или классический жемчуг с кожаным браслетом.

Экспериментируйте с расположением аксессуаров – ремень можно носить не только на талии, но и использовать для акцента на рукавах объемного пальто.

Не бойтесь миксовать металлы разных оттенков, но делайте это осознанно – например, серебряные серьги могут перекликаться с серебряной фурнитурой на сумке.

Изображения предоставлены пресс-службой МХПИ