Май — парковый сезон открывай

Май — уже почти весна! А это значит, что с каждым днем в парках проходит все больше мероприятий на открытом воздухе, запускаются тренировки, которые будут радовать посетителей все лето… Рассказываем, что ждет посетителей столичных парков культуры и отдыха, подведомственных Департаменту культуры, на майских праздниках.

30 апреля в Парке Горького можно посетить лекцию «Развитие эмоционального интеллекта». Участники лекции узнают, зачем нужен эмоциональный интеллект, как управлять позитивными и негативными эмоциями и понимать причины их возникновения. Занятия научат выражать эмоции ярко и правдиво, а также сознательно выбирать способы реакции на различные жизненные обстоятельства. В рамках курса запланировано проведение практикумов. Второе занятие пройдет 30 апреля в 15:00.

Парк «Сокольники» приглашает на театрализованную квест-игру «Культпоход в Сокольники». Отвечая на вопросы пионервожатой, разгадывая шифры и загадки, участники узнают, что пионеры из городского лагеря и окрестных школ бегали в парк на международные выставки, а Петр I предпочел охоте потешные битвы, как майские гуляния в Сокольниках превратились в Первомайские демонстрации трудящихся, где в парке играли в футбол красноармейцы, почему здесь устраивали Ленинские елки и многое другое, а еще — сыграют в забытые детские игры и смогут почувствовать себя школьником 1960-х гг. Квест начнется в 12:00 30 апреля. Сбор в здании дирекции парка.

Также 30 апреля в парке пройдет 17-я по счету экологическая акция – фестиваль посадок «Укоренись в парке». Основная цель акции – восстановление и приумножение зеленых насаждений парка силами волонтеров-добровольцев. Зарегистрироваться можно будет на Фонтанной площади с 12:00 до 15:00.

4 мая в «Сокольниках» пройдет пешеходная экскурсия «Истории старого парка». На экскурсии гости узнают, где расположены единственный в Москве храм Тихона Задонского и модель солнечной системы, как здесь ограбили Ленина и почему Никита Хрущев поучаствовал в рекламе одного зарубежного бренда, где нужно загадывать материальные желания и за какое время можно на лыжах дойти от Москвы до Санкт-Петербурга. Эти и многие другие истории предстанут перед глазами посетителей по мере того, как они пройдут по аллеям старинного парка, лучами расходящимся от главного входа. Экскурсия начнется в 16:00.

6 мая в 17:30 состоится экскурсия «Криминальные Сокольники: преступления, кутеж и курьезные случаи», на которой расскажут о том, где в парке находилась местность, прозванная «грабиловкой», кто такая атаманша Танька Ростокинская, где промышляли воришки «раздеваи-разуваичи», какие происшествия случались во время народных гуляний, как в Сокольниках ограбили Ленина и в каком кафе в 1990-е любили собираться криминальные авторитеты.

Посетителей Бабушкинского парка 1 мая ждет небольшой праздник — парк отметит свой 67-ой день рождения. В рамках концертной программы «Ярмарка» прозвучат народные и популярные современные песни в исполнении учеников и преподавателей вокальной школы-студии «Аллегро» и других коллективов.

Также можно стать участником и онлайн-мероприятий в парке. 4 мая в 14:00 будет опубликован мастер-класс «Рисуем море». На данном мастер-классе участникам покажут, как создать морской пейзаж, обитателей глубин и корабли. Для мастер-класса понадобятся: лист бумаги, краски, кисти и стакан с водой.

А 6 мая можно присоединиться к онлайн-уроку по созданию игрушки бильбоке в Бабушкинском парке. На мастер-классе зрители научатся делать своими руками игрушку бильбоке. Бильбоке́ – игрушка, которая представляет собой шарик, прикрепленный к палочке. В процессе игры шарик подбрасывается и ловится на острие палочки или в чашечку. Побеждает тот, кто сможет поймать шарик наибольшее количество раз подряд. Изготовленная игрушка станет отличным подарком. Для мастер-класса понадобятся: цветной картон, пластиковая бутылка, ножницы, шило, боченок от киндер-сюрприза, маркер, веревка и клей. Начало в 14:00.

1 мая в 11:00 на малой сцене у главного входа в парк «Фили» состоится детский интерактивный спектакль «Алиса в стране чудес». Ребят ждет увлекательное представление по мотивам известной сказки Льюиса Кэрролл. Особенностью данной постановки в том, что она предполагает активное участие детей в сюжетной линии, которая в процессе повествования может незначительно видоизменяться в зависимости от тех или иных действий гостей. Вход свободный.

Также 1 мая в 12:00 на малой сцене у главного входа в парк состоится детский мастер-класс по изготовлению ловца сна. Участники создадут предмет декора и одновременно индейский амулет, защищающий спящего от злых духов и болезней. Все необходимые материалы будут выдаваться на месте. Вход свободный.

1 мая в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет Детский плоггинг, во время которого малышам расскажут, зачем собирать и сортировать мусор, а также ребята помогут собрать бутафорский мусор вокруг Царицынских оранжерей. Занятия пройдут с 12:00 до 13:00.

В парке «Северное Тушино» 1 мая пройдет мастер-класс по созданию аромадиффузора «Ароматы весны». Во время мастер-класса участники обсудят, с какими ароматами ассоциируется весна, и сделают свой собственный аромадиффузор. Мастер-класс пройдет в Клубе развития и творчества, начало — в 13:00.

А в 17:00 парк приглашает маленьких посетителей на мультпоказ, организованный совместно с киностудией «Союзмультфильм». 1 мая в «Клубе развития и творчества» можно будет посмотреть мультсериал о приключениях детёнышей обезьяны, которые живут со своей мамой в зоопарке. Малыши отличаются неуемной энергией, и маме приходится бесконечно исправлять шалости непосед.

2 мая посетителей парка «Северное Тушино» приглашают на мастер-класс по ботанической иллюстрации акварелью. Обычно нежные оттенки в акварельной живописи напоминают весенние цветы: хрупкие первоцветы, солнечные нарциссы или полупрозрачные бело-розовые лепестки яблонь. В Клубе развития и творчества участники мастер-класса научатся рисовать цветущую яблоню. Начало занятия в 11:00.

В парке «Ангарские пруды» продолжаются кинопоказы. 1 мая в 16:00 здесь можно будет увидеть фильм «Самая обаятельная и привлекательная», который расскажет о жизни инженера Нади Клюевой и попытках подруги Сусанны научным методом найти ей пару. 2 мая пройдет показ фильма «Белое солнце пустыни». Кинопоказы проходят в амфитеатре.

Старт регулярных занятий

С 1 мая в музее-усадьбе «Кусково» запускаются художественные курсы для детей — «Аппликация и коллаж» и «Книга — от замысла до воплощения». Участников ждут 10 тематических занятий. На курсе по аппликации запланированы пленэрные выходы на территорию исторической усадьбы, а в рамках программы по книжной иллюстрации дети смогут создать иллюстрации к сборнику авторских стихотворений про весну в усадьбе Кусково. В конце курса у ребят останутся не только яркие эмоции и знания, но и воплощенная в жизнь идея — настоящая книга, которая будет отличным началом творческого пути.

По воскресеньям в парке «Дубки» проходят занятия по спортивным танцам. Вместе с опытными педагогами школы танцев участники разбирают базовые движения из таких направлений как дэнс микс, хип-хоп, джаз-фанк, дэнсхол и собирают их в связку. Танцуют участники на центральной площади возле большой детской площадки, с 15:00 до 16:00.

1 мая танцевальная программа стартует в парке «Сокольники». По четвергам и воскресеньям на протяжении всего лета на Центральной эстраде будут проходить вечера милонги — аргентинского танго. Участники будут изучать движения под музыку известных аргентинских композиторов 30-40-х годов Хуана Дарьенцо, Франциско Канаро, Освальдо Пульезе и других, а также современное и русское танго.

4 мая в усадьбе Воронцово начинаются занятия по гимнастике Цигун. Это целостная система, направленная на достижение и сохранение здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и медитативные практики. Занятия проводит Григорий Норцев — чемпион кубка мира по кунг-фу, более 20 лет преподает единоборства. Занятия будут проходить по вторникам с 13:00 до 14:00 в Китайском саду.

8 мая в парке «Северное Тушино» открывает новое направление в регулярных занятиях — Экомастерская. Каждое воскресенье юные посетители будут мастерить необычные поделки из природных материалов под руководством эколога и педагога дополнительного образования Ксении Шахватовой. Природа – лучший художник, и из шишек, желудей, веточек и листьев можно создавать настоящие произведения искусства. Занятия будут проходить по воскресеньям с 13:00 до 14:00.

Запуск фотовыставок

1 мая в парке «Ходынское поле» откроется выставка «Сказки в стиле великих художников». На стендах можно будет увидеть иллюстрации к сказке «Три поросенка» в стиле Василия Кандинского, «Дюймовочку» в стиле Марка Шагала и другие сюжеты из любимых сказок, написанные в стиле известных мастеров Дали, Пикассо, Сурикова, Кустодиева, Петрова-Водкина и других. Подробнее об иллюстрациях и художниках, чьи работы легли в основу выставки, можно будет узнать, послушав бесплатный онлайн-аудиогид о творчестве великих мастеров прошлого, характерных особенностях стилей и эпох. Также на каждом стенде на металлическом шнуре будет закреплена картонная книжка со сказкой небольшого формата.

С 1 по 21 мая в Музее Парка Горького пройдет выставка «Больше, чем про Буквы», на которой будут представлены около 40 работ, переосмысляющих кириллицу и рассказывающих ее историю. Все они выполнены в разных техниках: диджитал, вышивка, роспись, графика. Чтобы попасть на выставку, нужно купить билет в музей.

С 1 мая в парке у Джамгаровского пруда откроется выставка «Счастье есть» художника Андрея Котяева. С его картин, созданных с помощью акварели и гуаши, на нас смотрят самые разные персонажи: влюблённый денди, литературный герой, ищущий приключений морской бродяга, отважный капитан, герои известных советских фильмов. Все они, как и мы, объединены волей и воображением автора в едином порыве и стремлении к счастью. Фотостенды расположены за деревянной танцевальной площадкой.

В саду «Эрмитаж» откроются сразу две фотовыставки — «Архангельск: здесь начинается Арктика» и «Карелия ближе, чем кажется». В центре российской столицы москвичи и туристы смогут познакомиться с основными достопримечательностями Архангельской области и Республики Карелия, чтобы спланировать свое путешествие. Фотовыставка расположена рядом с театром «Новая Опера».

Добрая выставка запустится в парке «Кузьминки». На выставке «Выбери меня», организованной совместно с приютом для собак «Домашний», будут представлены фотографии и истории животных, которые ищут свой дом. Герои второй выставки «Свет» — пациенты реабилитационного центра «Преодоление» и подопечные приюта «Домашний». В жизни каждого из них были боль, страх, борьба. А ещё много улыбок, оптимизма, мудрости. Стенды расположены на центральной площади парка.

Некоторые мероприятия платные, на некоторые — вход свободный, но необходима регистрация. Подробности смотрите на сайтах парков.

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