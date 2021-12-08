«Май» в декабре. Рамбутан представил новый сингл

0
68

7 декабря 2021 года, басист группы «Градусы», запустивший инди-поп проект «Рамбутан», решил объявить весну посреди зимы и представил новый трек «Май».

– «Май» — чувственный сенсуалистический трек, обволакивающий слушателя с первых секунд и погружающий в атмосферу пленительного покоя. Легковесный, но динамичный. О раскаянии и поиске пути к возвращению предопределения. Текст топит в жизнерадостном бездействии. Эластичные гитары, острый барабанный рисунок, горячий бас, электрическое напряжение бриджа растворяют чувство вины и говорят о том, что освобождение близко, — делится Рамбутан.

Сингл доступен на всех цифровых площадках.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяNikolskaya Gallery приняла участие в Неделе искусств Art Basel Miami 2021
Следующая статья«Очень круто»: звезда американского ТВ Кинг Бах о российском рэпе в шоу GlebaTV

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя