Майор Гром появится в мобильной игре Rush Royale

Игровой хит и нашумевший комикс российского производства объединяются: c 26 по 31 мая в популярной tower defence стратегии Rush Royale можно будет погрузиться во вселенную петербургского детектива майора Игоря Грома.

Лидер российской игровой индустрии — студия IT Territory запускает свою первую коллаборацию с единственным отечественным издательством комиксов Bubble. С 2011 года оно публикует десятки культовых серий с архетипическими супергероями отечественной культуры.

В прошлом году Bubble выпустили на Netflix фильм “Майор Гром: Чумной доктор”, который за месяц собрал более 25 миллионов просмотров. Теперь компания открывает для себя не только печатные издания и кинематограф, но и гейм индустрию. Майор Гром появится в Rush Royale — мобильной игре, насчитывающей более 20 млн установок и входящей в топ-10 стратегий на iOS.

В обновлённой версии Rush Royale каждый пользователь сможет открыть для себя страницы нового комикса про Майора Грома. На поле в виде Санкт-Петербурга в роли главного героя игроки сразятся с Чумным доктором и слизнями-разбойниками, наберут очки и узнают, как полицейский попал в фэнтези-мир магов и воинов.

Новая карта, герой и пешки будут доступны всем пользователям в кооперативном режиме игры бесплатно. Скачать мобильную версию игры можно в сторах для iOS и Android, а ПК-версия Rush Royale доступна на VK Play.

Rush Royale — мобильная фэнтезийная игра в уникальной комбинации жанров Tower Defence и коллекционной карточный игры, разработанная IT Territory. В дуэльном (PvP) или кооперативном режиме, игрокам необходимо собирать команду магов, лучников и воинов и защищать крепость от жутких чудовищ. Смекалка и тактика — главные ключи к победе.

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