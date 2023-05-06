Майский вечер в «Яблоневом саду»

Каким театральным постановкам выпадает счастливая судьба? Наверное, тем, которые, подобно хорошей книге, дарят нам возможность встретиться и побеседовать с добрыми и мудрыми людьми, открывая новое в мире и самих себе. Именно такая встреча состоялась третьего мая в Тургеневской гостиной Библиотеки-читальни имени Ивана Сергеевича Тургенева.

О чем же беседовали со зрителями участники спектакля «Забытые вещи. Яблоневый сад» - творческая группа «Улица мечтателей»? Выпускники актерской лаборатории «Gogol-school» - Марина Азнаурова, Лилия Галеева, Сергей Киселев, Екатерина Неволина и Варвара Титова –талантливо и просто рассказали о ценности воспоминаний, которые связывают не только отдельных людей, но и целые поколения. В наш век скоростей и мгновенных сообщений очень дороги неспешные доверительные беседы, к которым хочется присоединиться, забыв на время о плотном графике. Яркая городская модница тетя Марта, простоватый только на первый взгляд дядя Коля, сельская мечтательница тетя Ирма, добрая и немного наивная «кудряшка» тетя Валя ненавязчиво подают нам пример внимания к драгоценным «мелочам» жизни, которые, оказывается, вовсе не такие уж мелкие. А еще, глядя на них, легко верится, что холод одиночества преодолим даже для тех, кто приходит на выставки и в библиотеки только потому, что их никто не ждет дома…

Покидая «яблоневый сад» в уютной Тургеневской гостиной, хочется поблагодарить режиссера Павла Ващилина и каждого артиста в отдельности за урок открытости и доверия, пожелать счастливой творческой судьбы, вдохновения и отзывчивой публики.

Познакомиться с участниками арт-группы «Улица мечтателей», а также узнать о прошедших и будущих спектаклях можно в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке: https://vk.com/public220226536.

Этим летом зрителей ждет встреча с героями пьес Александра Николаевича Островского в спектакле с загадочным названием «Последний жених Замоскворечья». Постановка приурочена к 200-летнему юбилею великого драматурга и состоится в рамках марафона «Островский навсегда» библиотеки – читальни имени И. С. Тургенева.

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