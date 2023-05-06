Объединению «Гжель» исполнился 51 год!

«Объединение «Гжель» – создатель и правообладатель современных художественно-стилевых особенностей гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь веков. Благодаря усилиям предприятия и его мастеров, гжельский промысел не только сохранился, но и продолжает развиваться и совершенствоваться.

«Сегодня Объединение «Гжель» – это современное производство по выпуску художественного фарфора, которое развивается как в традиционном гжельском стиле, так и в новых направлениях. Численность Объединения сейчас не сравнима с тем, периодом, когда на предприятии трудилось 1500 человек и входило еще 6 производств, выпускающих майолику, гончарные изделия и традиционный гжельский фарфор. Несмотря на это, мы продолжаем идти своим путем, планируя развивать и наполнять новым смыслом наработки, созданные ранее. Развитие Гжели строится не только на сохранении традиционных промыслов, но и на смелых коллаборациях. Наша главная задача – привлечь молодую аудиторию, чтобы промысел не умирал, а продолжал пользоваться спросом и успешно развивался. Для решения этой задачи на производстве внедряется высокотехнологичное оборудование, что делает предприятие точкой притяжения для новых молодых кадров. Направления развития предприятия нацелены не только на расширение производственных мощностей, но и на создание полноценного туристическо-производственного кластера на основе Объединения «Гжель». Туризм станет одним из главных драйверов развития предприятия и основой его экономической стабильности, – отмечает генеральный директор компании «Объединение «Гжель» Пётр Сивов. – Кроме того, Объединение активно работает над созданием новых форм для линейки массового и премиального фарфора, разработки которых ведутся в рамках созданного нами дизайн-бюро и уже получили положительные отзывы, что свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Объединение «Гжель» остается предприятием, сохранившим самобытные традиции и производящим узнаваемую всеми гжель, но в то же время, устремившее взгляд в технологии будущего».

Продукция «Объединение «Гжель» зарегистрирована как «изделия народных художественных промыслов признанного художественного достоинства». Гжельские изделия традиционно входят в подарочный фонд Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств России.

На сегодняшний день продукцию завода составляет преимущественно художественный фарфор, включая посудную группу с подглазурной росписью кобальтовой краской. На ряду с традиционной гжелью уверенно развиваются новые направления изделий из костяного фарфора с применением технологий и сырья, позволяющих получить тонкостенный фарфор с декорированием как в стиле традиционной росписи кобальтовой краской, так и в разнообразии цветных надглазурных красок. Продуктовая линейка традиционного гжельского фарфора трансформируется из преимущественно сувенирной в сторону функциональной и для повседневного использования.

«Объединение «Гжель» – это крупнейший центр производства отечественного фарфора, где создаются уникальные изделия, несущие в себе традиции народного искусства и преемственность поколений. В этой преемственности художественного мастерства проявляется одна из сильных сторон народных художественных промыслов, организации которых в настоящее время работают в Подмосковье, и это в полной мере относится к Объединению «Гжель». Здесь создавались ранее и выпускаются сегодня качественные фарфоровые изделия с великолепной росписью упругим мазком, собранной композицией и выразительной пластикой. Здесь находили и предлагали перспективные решения и новые варианты прочтения художественной традиции. Это Гжель, которую мы знаем, которую любим, которая рождает чувство оптимизма.

"Объединение Гжель" – это прежде всего история страны со всеми ее сложностями и достижениями. В этом предприятии отражается все, что переживала страна, чего она добивалась, какие интересные и сложные задачи решала. Это особенное место с талантливыми людьми, которые там работают, творческие и устремленные в будущее. Хочется пожелать, чтобы все поселки, которые входят в Гжельский кластер процветали, а Объединение «Гжель» развивалось как флагман, вносящий неоценимый вклад в сохранение нашей национальной художественной традиции», – отмечает председатель областного художественно экспертного совета по Народным художественным промыслам Елена Куценко.

В настоящее время на предприятии реализуется программа комплексного развития традиционного промысла: от решения смены технологии в направлении энергосбережения до создания устойчивого спроса на продукцию, в том числе через создание туристско-образовательного кластера «Гжель – открытый код» на базе предприятия НХП с современным производственным циклом. Кластер включает в себя музей на 5 тысяч экспонатов, интерактивные зоны, а также образовательные площадки для молодежи, смотровые, ландшафтный парк и временную музейную экспозицию. В рамках программы только за первый месяц с момента старта завод посетило более 1000 человек.

«В этом году на территории предприятия открылось новое музейное пространство, что послужило поводом повторного включения «Объединения «Гжель» в перечень объектов, рекомендованных к посещению в рамках школьных экскурсионных программ. Собрав первые результаты посещений, мы увидели насколько большой интерес вызывает предприятие у школьников и учителей. Для нас это еще один повод для гордости.

«Объединение «Гжель» вносит неотъемлемый вклад в развитие народных художественных промыслов. Несмотря на то, что это одно из самых молодых предприятий Гжели со статусом НХП, оно является перспективной точкой туристического притяжения и предприятием с высоким объемом производства. Я поздравляю Объединение, пусть и не с круглой, но очень важной датой, потому что с каждым годом производятся все больше изделий, приходят новые мастера и предприятие вносит весомый вклад в развитие художественных промыслов Подмосковья», – главный инспектор отдела развития НХП Министерства культуры и туризма Московской области Анастасия Суханова

Проект «Гжель – открытый код» стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик в сфере экологического, этнокультурного и креативного видов туризма в номинации «Турмаршруты и проекты, включающие объекты креативных индустрий». К 2026 году «Объединение «Гжель» планирует выйти на туристический поток в 400 тыс. человек в год.

Традиции, переходящие из поколения в поколение, и талант мастеров создали бренд под названием «Гжель», который сейчас известен во всем мире, а «Объединение «Гжель» - российская фабрика по производству фарфора, отличающегося качеством, долговечностью и красотой. В дальнейших планах Объединения «Гжель» запустить изготовление собственной фарфоровой массы с замещением импортных компонентов, что позволит Объединению стать первым в России предприятием НХП с производством полного цикла и занять 95% рынка гжельского фарфора к 2026 году. В связи с уходом с рынка производителей премиального фарфора, предприятие также планирует запуск нового ассортимента в этом сегменте с выходом на оборот от 2-2,5 млрд. рублей в год, что составляет почти 50% премиального рынка фарфора в России.

В день рождения Компании к поздравлениям присоединились ведущие художники предприятия, а также художники, трудившиеся в свое время на заводе, благодаря, которым образ Гжели узнаваем в каждом уголке мира:

«Все мы там когда-то работали, начинали работать, в 90-х годах. Объединение «Гжель» уже тогда было процветающим заводом с численностью 1500 человек. Отрадно, что народные промыслы снова возрождаются, находятся возможности для финансирования и поддержки этой отрасли. Конечно, сейчас будет все по-новому. Перед предприятием стоит важная задача стараться сохранить традиции и при этом дать возможность развиваться новым формам. Так или иначе любой промысел растет, развивается и меняется сам по себе, но для того, чтобы это вызывало массовый интерес и оставалось востребованным, важно вкладываться в это как интеллектуальными, так и материальными ресурсами. И я уверен, что благодаря именно усилиям Объединения все сложится и Гжель снова зазвучит во всем мире!», – знаменитый гжельский мастер, член союза художников России с 2000 года Сергей Исаев.

В «Объединение «Гжель» я пришла по окончании АХПК им. В. Васнецова в 1985 г. Через год работы на потоке была зачислена в творческую группу предприятия. Здесь были созданы прекрасные условия для овладения всеми тонкостями мастерства, творческой реализации художников, благодаря чему ассортимент выпускаемых изделий предприятия стал очень обширен, разнообразен и уникален. Мне посчастливилось работать с нашими прославленными мастерами: Азаровой Л.П., Дунашовой Т.С., Денисовым Г.В., Окуловой З.П., династией Хазовых, с талантливыми художниками Неплюевым В.В., Гараниным Ю.Н., Розановым В.Г., Подгорной М. и Царегородцевым А., Гордеевым П. Эти мастера создали тот уникальный образ и стиль Гжели, так хорошо теперь известной не только в России, но и за её пределами. И сегодня творческая группа предприятия, где наряду с опытными, талантливыми мастерами работают молодые одаренные художники, продолжает сохранять и развивать лучшие традиции промысла, искать новые, современные решения. В жизни предприятия происходят большие преобразования, но неизменным остаётся высокий уровень мастерства работников, их любовь и преданность профессии. И в дни, когда наше «Объединение «Гжель» отмечает 51 год, хочется выразить благодарность и наилучшие пожелания всему коллективу, а предприятию сохранить и преумножить традиции народного промысла, которым гордится наша страна», – Сухорукова Елена Борисовна, ведущий художник компании «Объединение «Гжель», член Союза художников России.

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