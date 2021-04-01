Максим Батырев: «Хватит пить на корпоративах»

Мак­сим Баты­рев – мене­джер и пред­при­ни­ма­тель, осно­ва­тель Batyrev Consulting Group. Награж­ден пре­ми­я­ми «Ком­мер­че­ский дирек­тор года» и «Мене­джер года». По вер­сии ИД «Ком­мер­сантъ» вхо­дит в ТОП-1000 мене­дже­ров стра­ны. Автор бест­сел­ле­ров «45 тату­и­ро­вок мене­дже­ра», «45 тату­и­ро­вок про­да­ва­на» и «45 тату­и­ро­вок лич­но­сти». Лау­ре­ат наци­о­наль­ных пре­мий «Элек­трон­ная бук­ва» и «Книж­ная пре­мия Руне­та». Мак­сим рас­ска­зы­ва­ет, как из кол­лек­ти­ва сде­лать коман­ду, чем моти­ви­ро­вать сотруд­ни­ков, кро­ме денег, и поче­му луч­ше всем вме­сте покра­сить забор, чем спеть в караоке.

Как создать коман­ду меч­ты? Не быва­ет коман­ды меч­ты без креп­ко­го кол­лек­ти­ва. Самое важ­ное – создать его. Вам нуж­ны еди­но­мыш­лен­ни­ки со схо­жи­ми цен­но­стя­ми, люди, кото­рые смот­рят в одном направ­ле­нии. Не лебедь, рак и щука – они точ­но не ста­ли бы коман­дой мечты.

В круп­ных рос­сий­ских ком­па­ни­ях, в кото­рых есть сверх­ре­зуль­та­ты, – «Додо Пиц­ца», 2ГИС, «Битрикс24» – в них обя­за­тель­но есть коман­да меч­ты. Но она фор­ми­ро­ва­лась не с пусто­го места, а на осно­ве креп­ко­го коллектива.

Если кол­лек­тив сло­жил­ся, пять фак­то­ров помо­гут перей­ти ему на уро­вень коман­ды мечты:

шеф №1 общее дела­ние нема­те­ри­аль­ная мотивация свет­лая кор­по­ра­тив­ная культура сверх­це­ли

У коман­ды №1 не может быть шефа № 4 или №14. В Рос­сии лич­ность руко­во­ди­те­ля – клю­че­вой фак­тор успе­ха ком­па­нии или подразделения

Пер­вое, что отли­ча­ет шефа №1 от осталь­ных – фана­тич­ное жела­ние изме­нить мир. Не мир в целом – это мало кому дано. А мир вокруг себя, мир, до кото­ро­го вы може­те дотя­нуть­ся. Сотруд­ни­ки, кли­ен­ты – вы може­те изме­нить их жизнь в луч­шую сторону.

Что­бы вый­ти на каче­ствен­но новый уро­вень, сна­ча­ла нуж­но выве­сти сотруд­ни­ков на каче­ствен­но новый уро­вень. Это осо­бен­ность нашей стра­ны – у нас все дер­жит­ся на людях. Не на тех­но­ло­ги­ях, как в Япо­нии, не на иде­ях, как в США, не на стан­дар­тах, как в Гер­ма­нии. Сей­час в Рос­сии все дер­жит­ся на чело­ве­че­ском капи­та­ле. Воз­мож­но, циф­ро­ви­за­ция это изме­нит, но пока это так.

Не надо боять­ся, что сотруд­ни­ки вырас­тут и уйдут от вас. Поду­май­те о том, что они не будут рас­ти и останутся.

Каж­дый руко­во­ди­тель обя­зан вкла­ды­вать­ся в сотруд­ни­ков. Да, люди будут ухо­дить, и это нор­маль­но, ведь они не кре­пост­ные кре­стьяне. Но в первую оче­редь имен­но через раз­ви­тие людей руко­во­ди­тель меня­ет мир вокруг себя.

Помни­те у Лер­мон­то­ва «Пол­ков­ник наш рож­ден был хва­том: слу­га царю, отец сол­да­там…»? Это вто­рое каче­ство шефа №1. Слу­жить соб­ствен­ни­ку, защи­щать его инте­ре­сы, защи­щать инте­ре­сы брен­да и ком­па­нии, но при этом быть отцом для сотруд­ни­ков. Помо­гать сотруд­ни­кам стать само­сто­я­тель­ны­ми, что­бы они креп­ко сто­я­ли на ногах и уме­ли без помо­щи началь­ни­ка нахо­дить ресурс.

Если вы соб­ствен­ник биз­не­са, то ваш «царь» – это реги­он или вся стра­на, вы слу­жи­те им. Созда­е­те инфра­струк­ту­ру, про­дук­ты и услу­ги, кото­рые помо­га­ют горо­ду, реги­о­ну или стране ста­но­вить­ся лучше.

Одно из клю­че­вых качеств шефа №1 – уме­ние идти на про­бле­му, ина­че гово­ря, решать ее, а не откладывать.

В Рос­сии несколь­ко наци­о­наль­ных бед и одна из них заклю­ча­ет­ся в том, что люди не уме­ют идти на про­бле­му. Есть про­бле­ма, они доду­мы­ва­ют, иска­жа­ют, оби­жа­ют­ся, начи­на­ют мстить, но не пыта­ют­ся решить ее.

Мне часто пишут сотруд­ни­ки раз­ных ком­па­ний в таком клю­че: «Я дав­но рабо­таю в ком­па­нии. Я луч­ший сотруд­ник про­шло­го и поза­про­шло­го года. Все жду, когда меня повы­сят, а меня не повы­ша­ют. Мне кажет­ся, мой руко­во­ди­тель меня не ценит. Что мне делать?». И я отве­чаю: «Попро­буй­те пого­во­рить с ним! Рас­ска­жи­те, как вам пло­хо от того, что вас не ценят». Нуж­но идти на про­бле­му, а не размышлять.

Шеф №1 – это чело­век, кото­рый все­гда идет на любую про­бле­му. Часто беру интер­вью у топ-мене­дже­ров, и не вижу, что­бы они что-то запи­са­ли в блок­нот с помет­кой «занять­ся поз­же». Такие люди на ходу гово­рят что-то вро­де: «Да, давай­те делать, выде­ля­ем день­ги. За про­ект ответ­стве­нен такой-то сотруд­ник». Если есть про­бле­ма, шеф №1 зака­та­ет рука­ва и будет эту про­бле­му решать.

Еще одно каче­ство шефа №1 – уме­ние смот­реть в зер­ка­ло. Если есть резуль­та­ты, посмот­ри­те в зер­ка­ло и ска­жи­те себе: «Ты – кра­сав­чик!» Если резуль­та­та нет, то задай­те себе вопрос, что вы сде­ла­ли не так и как испра­вить ситу­а­цию. Ответ­ствен­ность все­гда на руководителе.

Пятая харак­те­ри­сти­ка шефа №1 – одер­жи­мость, то есть демон­стра­тив­ное про­яв­ле­ние небез­раз­ли­чия по отно­ше­нию к наме­чен­ным целям. Вы вышли к сотруд­ни­кам и ска­за­ли, чего хоти­те. После это­го вы не про­па­ли, а про­яв­ля­е­те мак­си­маль­ную вовле­чен­ность и заин­те­ре­со­ван­ность в дости­же­нии постав­лен­ных целей.

Если у кол­лек­ти­ва есть шеф №1, это боль­шой шаг к тому, что­бы стать коман­дой меч­ты. Что еще? Общее дела­ние. Меня часть спра­ши­ва­ют, поче­му я гово­рю, что луч­ше вме­сте покра­сить забор, чем час петь в караоке.

Покра­сить вме­сте забор – это общее дела­ние ради резуль­та­та, кото­рый будет виден и поня­тен всем. Спеть вме­сте в кара­оке – это общее дела­ние ради про­цес­са. Дей­ствия ради про­цес­са не укреп­ля­ют команду

Быва­ет, что тре­нин­ги по коман­до­об­ра­зо­ва­нию не укреп­ля­ют коман­ду, а наобо­рот – если они направ­ле­ны на фор­ми­ро­ва­ние про­цес­са, а не на дости­же­ние резуль­та­та. Тоже самое каса­ет­ся все­ми люби­мых кор­по­ра­тив­ных пья­нок – они никак не помо­га­ют сфор­ми­ро­вать коман­ду, это иллю­зия. Вооб­ще реко­мен­дую при­дер­жи­вать­ся прин­ци­па: «Если празд­ник, то спор­тив­ный, если отдых, то активный».

Коман­да – вели­кая сила. Как ска­зал Питер Дру­кер, сла­жен­ная коман­да будет рабо­тать эффек­тив­нее, чем талант­ли­вый оди­ноч­ка. Какие меро­при­я­тия помо­гут укре­пить коман­ду? Моз­го­вые штур­мы, стра­те­ги­че­ские сес­сии, суб­бот­ни­ки и даже капустники.

Что­бы кол­лек­тив стал коман­дой меч­ты, нуж­ны сверх­це­ли – то, чего до вас никто не доби­вал­ся. Ваши сотруд­ни­ки долж­ны знать, что ваш биз­нес меня­ет мир, и они к это­му причастны.

Даже если ком­па­ния неболь­шая, обя­за­тель­но нуж­на сверх­цель. Напри­мер, Федор Овчин­ни­ков из «Додо Пиц­ца» в свое вре­мя поста­вил цель сокра­тить вре­мя от остав­ле­ния зака­за до момен­та его пере­да­чи кли­ен­ту до 7 минут. Это было в два раза быст­рее сред­не­го пока­за­те­ля по рын­ку на тот момент.

Зада­ча руко­во­ди­те­ля – созда­вать новые сверх­це­ли изо дня в день, сно­ва и сно­ва, помо­гать людям меч­тать о боль­шом будущем.

У боль­шин­ства людей низ­кий уро­вень амби­ций: «дач­ка, тач­ка и собач­ка». Когда чело­век это­го доби­ва­ет­ся, он успо­ка­и­ва­ет­ся. Для участ­ни­ков коман­ды меч­ты нужен высо­кий уро­вень амбиций

Еще один кри­те­рий коман­ды меч­ты – свет­лая кор­по­ра­тив­ная куль­ту­ра. Я смот­рю на ком­па­нии и вижу раз­ни­цу. В одних рабо­та­ют свет­лые люди, кото­рые сози­да­ют, в дру­гих – тем­ные, кото­рые ско­рее заби­ра­ют. Чем они отличаются?

Во-пер­вых, в ком­па­нии со свет­лой кор­по­ра­тив­ной куль­ту­рой не может быть кон­флик­та меж­ду заяв­ле­ни­я­ми пер­вых лиц и реаль­ны­ми дей­стви­я­ми сотруд­ни­ков. Во-вто­рых, важен пер­вич­ный мотив руко­во­ди­те­ля. Если это корысть, то и кор­по­ра­тив­ная куль­ту­ра будет тем­ной. У руко­во­ди­те­лей, кото­рые хотят зара­бо­тать денег силь­нее, чем добить­ся чего-либо еще, сотруд­ни­ки будут таки­ми же.

Сде­лать мир вокруг себя луч­ше – вот что долж­но быть пер­вич­ным моти­вом чело­ве­ка. День­ги – это апло­дис­мен­ты мира за то, что мы с вами для него делаем.

Финаль­ный эле­мент для фор­ми­ро­ва­ния коман­ды меч­ты – нема­те­ри­аль­ная моти­ва­ция. Людям долж­но быть инте­рес­но с вами рабо­тать. Рынок тру­да очень боль­шой, сотруд­ни­кам есть, из кого выбрать. Если чело­ве­ку будет неин­те­рес­но, он не будет рабо­тать толь­ко за зарплату.

Напри­мер, я пишу пись­ма роди­те­лям сво­их луч­ших сотруд­ни­ков. Все сотруд­ни­ки зна­ют, что, если они ста­нут луч­ши­ми, то я, как соб­ствен­ник ком­па­нии, напи­шу их роди­те­лям и побла­го­да­рю за хоро­шую рабо­ту их детей. Или мож­но пове­сить фото луч­ших на дос­ку почета.

Нема­те­ри­аль­ная моти­ва­ция прак­ти­че­ски ниче­го не сто­ит, но при этом дела­ет про­цесс рабо­ты инте­рес­нее для сотруд­ни­ков. Такие при­е­мы дей­стви­тель­но моти­ви­ру­ют вашу буду­щую коман­ду мечты

Мате­ри­ал предо­став­лен Шко­лой Биз­не­са «Синер­гия»

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