Максим Батырев: «Хватит пить на корпоративах»

Максим Батырев – менеджер и предприниматель, основатель Batyrev Consulting Group. Награжден премиями «Коммерческий директор года» и «Менеджер года». По версии ИД «Коммерсантъ» входит в ТОП-1000 менеджеров страны. Автор бестселлеров «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана» и «45 татуировок личности». Лауреат национальных премий «Электронная буква» и «Книжная премия Рунета». Максим рассказывает, как из коллектива сделать команду, чем мотивировать сотрудников, кроме денег, и почему лучше всем вместе покрасить забор, чем спеть в караоке.
Как создать команду мечты? Не бывает команды мечты без крепкого коллектива. Самое важное – создать его. Вам нужны единомышленники со схожими ценностями, люди, которые смотрят в одном направлении. Не лебедь, рак и щука – они точно не стали бы командой мечты.
В крупных российских компаниях, в которых есть сверхрезультаты, – «Додо Пицца», 2ГИС, «Битрикс24» – в них обязательно есть команда мечты. Но она формировалась не с пустого места, а на основе крепкого коллектива.
Если коллектив сложился, пять факторов помогут перейти ему на уровень команды мечты:
- шеф №1
- общее делание
- нематериальная мотивация
- светлая корпоративная культура
- сверхцели
У команды №1 не может быть шефа № 4 или №14. В России личность руководителя – ключевой фактор успеха компании или подразделения
Первое, что отличает шефа №1 от остальных – фанатичное желание изменить мир. Не мир в целом – это мало кому дано. А мир вокруг себя, мир, до которого вы можете дотянуться. Сотрудники, клиенты – вы можете изменить их жизнь в лучшую сторону.
Чтобы выйти на качественно новый уровень, сначала нужно вывести сотрудников на качественно новый уровень. Это особенность нашей страны – у нас все держится на людях. Не на технологиях, как в Японии, не на идеях, как в США, не на стандартах, как в Германии. Сейчас в России все держится на человеческом капитале. Возможно, цифровизация это изменит, но пока это так.
Не надо бояться, что сотрудники вырастут и уйдут от вас. Подумайте о том, что они не будут расти и останутся.
Каждый руководитель обязан вкладываться в сотрудников. Да, люди будут уходить, и это нормально, ведь они не крепостные крестьяне. Но в первую очередь именно через развитие людей руководитель меняет мир вокруг себя.
Помните у Лермонтова «Полковник наш рожден был хватом: слуга царю, отец солдатам…»? Это второе качество шефа №1. Служить собственнику, защищать его интересы, защищать интересы бренда и компании, но при этом быть отцом для сотрудников. Помогать сотрудникам стать самостоятельными, чтобы они крепко стояли на ногах и умели без помощи начальника находить ресурс.
Если вы собственник бизнеса, то ваш «царь» – это регион или вся страна, вы служите им. Создаете инфраструктуру, продукты и услуги, которые помогают городу, региону или стране становиться лучше.
Одно из ключевых качеств шефа №1 – умение идти на проблему, иначе говоря, решать ее, а не откладывать.
В России несколько национальных бед и одна из них заключается в том, что люди не умеют идти на проблему. Есть проблема, они додумывают, искажают, обижаются, начинают мстить, но не пытаются решить ее.
Мне часто пишут сотрудники разных компаний в таком ключе: «Я давно работаю в компании. Я лучший сотрудник прошлого и позапрошлого года. Все жду, когда меня повысят, а меня не повышают. Мне кажется, мой руководитель меня не ценит. Что мне делать?». И я отвечаю: «Попробуйте поговорить с ним! Расскажите, как вам плохо от того, что вас не ценят». Нужно идти на проблему, а не размышлять.
Шеф №1 – это человек, который всегда идет на любую проблему. Часто беру интервью у топ-менеджеров, и не вижу, чтобы они что-то записали в блокнот с пометкой «заняться позже». Такие люди на ходу говорят что-то вроде: «Да, давайте делать, выделяем деньги. За проект ответственен такой-то сотрудник». Если есть проблема, шеф №1 закатает рукава и будет эту проблему решать.
Еще одно качество шефа №1 – умение смотреть в зеркало. Если есть результаты, посмотрите в зеркало и скажите себе: «Ты – красавчик!» Если результата нет, то задайте себе вопрос, что вы сделали не так и как исправить ситуацию. Ответственность всегда на руководителе.
Пятая характеристика шефа №1 – одержимость, то есть демонстративное проявление небезразличия по отношению к намеченным целям. Вы вышли к сотрудникам и сказали, чего хотите. После этого вы не пропали, а проявляете максимальную вовлеченность и заинтересованность в достижении поставленных целей.
Если у коллектива есть шеф №1, это большой шаг к тому, чтобы стать командой мечты. Что еще? Общее делание. Меня часть спрашивают, почему я говорю, что лучше вместе покрасить забор, чем час петь в караоке.
Покрасить вместе забор – это общее делание ради результата, который будет виден и понятен всем. Спеть вместе в караоке – это общее делание ради процесса. Действия ради процесса не укрепляют команду
Бывает, что тренинги по командообразованию не укрепляют команду, а наоборот – если они направлены на формирование процесса, а не на достижение результата. Тоже самое касается всеми любимых корпоративных пьянок – они никак не помогают сформировать команду, это иллюзия. Вообще рекомендую придерживаться принципа: «Если праздник, то спортивный, если отдых, то активный».
Команда – великая сила. Как сказал Питер Друкер, слаженная команда будет работать эффективнее, чем талантливый одиночка. Какие мероприятия помогут укрепить команду? Мозговые штурмы, стратегические сессии, субботники и даже капустники.
Чтобы коллектив стал командой мечты, нужны сверхцели – то, чего до вас никто не добивался. Ваши сотрудники должны знать, что ваш бизнес меняет мир, и они к этому причастны.
Даже если компания небольшая, обязательно нужна сверхцель. Например, Федор Овчинников из «Додо Пицца» в свое время поставил цель сократить время от оставления заказа до момента его передачи клиенту до 7 минут. Это было в два раза быстрее среднего показателя по рынку на тот момент.
Задача руководителя – создавать новые сверхцели изо дня в день, снова и снова, помогать людям мечтать о большом будущем.
У большинства людей низкий уровень амбиций: «дачка, тачка и собачка». Когда человек этого добивается, он успокаивается. Для участников команды мечты нужен высокий уровень амбиций
Еще один критерий команды мечты – светлая корпоративная культура. Я смотрю на компании и вижу разницу. В одних работают светлые люди, которые созидают, в других – темные, которые скорее забирают. Чем они отличаются?
Во-первых, в компании со светлой корпоративной культурой не может быть конфликта между заявлениями первых лиц и реальными действиями сотрудников. Во-вторых, важен первичный мотив руководителя. Если это корысть, то и корпоративная культура будет темной. У руководителей, которые хотят заработать денег сильнее, чем добиться чего-либо еще, сотрудники будут такими же.
Сделать мир вокруг себя лучше – вот что должно быть первичным мотивом человека. Деньги – это аплодисменты мира за то, что мы с вами для него делаем.
Финальный элемент для формирования команды мечты – нематериальная мотивация. Людям должно быть интересно с вами работать. Рынок труда очень большой, сотрудникам есть, из кого выбрать. Если человеку будет неинтересно, он не будет работать только за зарплату.
Например, я пишу письма родителям своих лучших сотрудников. Все сотрудники знают, что, если они станут лучшими, то я, как собственник компании, напишу их родителям и поблагодарю за хорошую работу их детей. Или можно повесить фото лучших на доску почета.
Нематериальная мотивация практически ничего не стоит, но при этом делает процесс работы интереснее для сотрудников. Такие приемы действительно мотивируют вашу будущую команду мечты
Материал предоставлен Школой Бизнеса «Синергия»Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.