«Маленькие ночные серенады»: Светлана Астрецова и Лия Уварова создали первое нейро-анимационное фэнтези о художниках Серебряного века

На российские экраны выходит уникальный проект «Маленькие ночные серенады» — первая в мире музыкальная, анимационная фантазия, полностью созданная при помощи нейросетей, которая оживила эстетику работ художников рубежа 19 — начала 20-го века. Это авторский проект режиссера и поэта Светланы Астрецовой и AI-эксперта и музыканта Лии Уваровой. Анимационный фильм «Маленькие ночные серенады» уже принимал участие в параллельной программе Венецианского кинофестиваля Next Step Film Festival и Fellini Film Festival, а также в отечественных кинофестивалях «Свидание с Россией», «Крылатый барс», Zilant и был отмечен рядом наград.

Лента включает в себя 4 музыкально-поэтические фантазии-притчи, 4 своеобразные «серенады»: «Серенада искусству: Кровь поэта», «Серенада успеху: Звезда родилась», «Серенада смерти: Одна слезинка украдкой», «Серенада любви: Побег принцессы». Каждая часть анимационного фильма выполнена в стилистике определенного художника-модерниста, а каждому из художников соответствует определенный поэт. Таким образом визуальный ряд и текст образуют изысканные и причудливые параллели.

«Стилистика работ Леона Бакста, Александра Бенуа, Константина Сомова, Обри Бердслея «зарифмована» с поэзией Николая Гумилева, Игоря Северянина, Афанасия Фета, Жана Кокто. А саундтрек «Маленьких ночных серенад» основан на музыке Оффенбаха, Грига, Доницетти, Штрауса и Минкуса», — рассказывает автор сценария и режиссер фильма Светлана Астрецова.

Светлана Астрецова — автор поэтических сборников «По направлению к готике» и «Зеркальный лабиринт» — своеобразных объяснений в любви Серебряному веку, сценарист и режиссер документальных фильмов «Купец на все времена. Виртуальный музей Сергея Дягилева», «Класс» (история Академии русского балета имени Агриппины Вагановой), «Вертинский. Одинокий странник», «Булгаков. Этот мир — мой!». «Маленькие ночные серенады» ее дебют в анимации и первая работа с искусственным интеллектом.

«Я всегда мечтала создать на экране «квинтэссенцию красоты». Но средства документального (и даже игрового) кино слишком ограничены реальностью. Нейросети стали для меня выходом в открытый космос и дали абсолютную свободу. Работа с ИИ — это еще и сотворчество, возможность придумать то, на что у тебя в одиночку никогда бы не хватило ни воображения, ни таланта. Ощущение, что ты общаешься с абсолютно живым сгустком сознания, капризным, своевольным, но в то же время гениальным», — признается режиссер.

Технической стороной проекта руководила AI-эксперт Лия Уварова. Она отмечает, что для создания визуального ряда было задействовано множество генеративных нейронных сетей, в том числе собственные сборки на базе опенсорсных решений, для того, чтобы не просто отразить стиль конкретного художника, но и привнести в него дух современности.

«Как эксперту в области искусственного интеллекта мне было очень интересно принимать участие в таком амбициозном проекте, — отмечает Лия Уварова. — Я считаю, что появление LLM и генеративных моделей – это не просто технологический прорыв, а начало новой эры человечества с фокусом на творчество и безграничную самореализацию. ИИ – это кисть и холст для нового Ренессанса, где каждый может стать Леонардо, а идеи обретают жизнь быстрее мысли».

Для создания движения авторы фильма использовали комбинированную технику: анимацию нейросетями, рисованную анимацию и перекладную. Сочетание новейших технологий и самых «древних» способов анимировать изображение создают на экране завораживающие картины, которые близки к эстетике фильмов Сергея Параджанова и пластике балетов Вацлава Нижинского.

Сейчас «Маленькие ночные серенады» продолжают гастролировать по международным и российским кинофестивалям, а в 2025 году выйдет интернет-релиз проекта.

В планах у Светланы Астрецовой и Лии Уваровой новая работа — создание анимационного фильма по мотивам сказок Оскара Уайльда, который также будет воплощен при помощи искусственного интеллекта.