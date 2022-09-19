«Малышарики» впервые выпускают два альбома на английском языке

16 сентября, впервые в истории, создатели анимационного проекта «Малышарики» (ГК «Рики») презентуют сразу два новых альбома на английском языке: Smart Song 1 и Smart Song 2. Это полная адаптация уже полюбившихся «Умных песенок», которые в этом году вышли на русском языке и сразу завоевали признание малышей и родителей.

«Умные песенки на английском – отличный инструмент для первого знакомства и последующего изучения иностранного языка. Благодаря чудесным голосам, простым конструкциям и весёлым запоминающимся мелодиям их очень легко напевать. Теперь «Умные песенки» можно слушать и на русском, и на английском, переключаясь с языка на язык, играть, рифмовать и в лёгкой непринужденной форме знакомить малыша с новыми словами», — прокомментировала Аня Кораблева, продюсер проекта «Малышарики».

Композиторы проекта – Марина Ланда и Сергей Васильев тщательно подошли к выбору исполнителей. Помимо высочайших требований к английскому произношению, важно было тембральное соответствие, правильная модуляция, как по высоким, так по низким тонам. В итоге сформировалась профессиональная команда вокалистов.

Мужскую партию исполняет Джеймс Далтон Каран, солист Мариинского театра, лауреат целого ряда профессиональных международных конкурсов. Основные женские голоса – это Джессика Мроз, американская исполнительница, прекрасно владеющая русским языком, имеющая в своем арсенале большой опыт работы с российскими музыкантами, а также Ольга Зубкова – композитор и исполнитель, хорошо известная в Петербурге среди поклонников авторской песни. Звукорежиссер проекта – Игорь Яковель.

«Для нас, как для композиторов, работа над этими альбомами – уникальный опыт. Ведь дело тут не только в самом переводе слов, хотя это тоже немаловажно. Но, что ценнее, так это сохранить «сердце» произведения, чтобы и на английском, композиция звучала также проникновенно и искренне. Здесь важно всё, полутона, интонации, улыбки. Нам нельзя было допустить эмоциональной фальши, потому что дети это легко считывают. И, как нам кажется, сейчас альбомы получились очень цельными. Ребята отлично справились, и мы с Мариной им за это очень благодарны», — прокомментировали Сергей Васильев и Марина Ланда, композиторы сериала «Малышарики» и других проектов ГК «Рики».

В каждый альбом умных песенок вошло 26 треков, среди которых: «Морские животные», «Театр», «Громко и Тихо», «Очки», «Рисование» и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.