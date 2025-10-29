«Проект особого значения 20.25»: итоги четвертого сезона литературного конкурса научной фантастики

Инженерный холдинг АО «ЗАСЛОН» и группа компаний «Литрес» подвели итоги четвертого сезона литературного конкурса «Проект особого значения 20.25» в области научной фантастики.

Организаторы наградили авторов, чтецов и художников-иллюстраторов. На церемонии присутствовали В.В. Шпак (Минпромторг России), А.Н. Ситов (председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга), А.А. Горбунов (генеральный директор управляющий организацией АО «ЗАСЛОН») и С.В. Анурьев (генеральный директор группы компаний «Литрес»).

Открывая церемонию награждения, генеральный директор АО «ЗАСЛОН» Александр Горбунов подчеркнул: «Для меня важно, что уже 27 тысяч человек посетили страницу конкурса и изучили произведения. В каждой работе заложена ценность, которая вдохновляет нас и тех, кто ищет новые идеи для своих проектов. Мы убеждены, что самые прорывные инженерные решения рождаются на стыке реальности и фантазии. Проект создан с целью популяризации инженерных профессий, демонстрации мощи отечественной промышленности и развития жанра «инженерный экшн». Благодаря партнёрству с «Литрес» мы формируем команду будущего, воспитываем новое поколение инженеров и закладываем фундамент для технологических прорывов в России. АО «Заслон» всегда открыт для приема различных инновационных инженерных предложений и инициатив».

Авторы были награждены в трех основных номинациях: «Малая проза», «Крупная проза» и «Фантастический сценарий».

Победителем в номинации «Малая проза» стала Анна Мезенцева (г. Санкт-Петербург) — автор рассказа «Последняя командировка».

Первое место в рамках «Крупной прозы» заняла Александра Ланина (г. Санкт-Петербург) с романом «Двойной заслон».

Лучшим автором в номинации «Фантастический сценарий» стала Соня Кирш (г. Москва), отмеченная за произведение «Псаммит. Наследие первых планет».

Начинающие авторы были награждены в рамках номинации «Первый рассказ в Литрес». Победу в этой категории одержал Данила Боос (г. Москва) с рассказом «Аника».

Также награды получили 11 чтецов: Игорь Гмыза, Алексей Ляпунов, Алексей Файзуллин, Анастасия Маликова, Галина Нечаева, Григорий Метелица, Ольга Татаринова, Оля Федорищева, Сергей Кулешов, Синяя Краска и Татьяна Завроцкая.

Победителями среди художников-иллюстраторов стали 8 участников: Евгений Бакалу, Айко Атами, Антон Труханов, Эльмира Султангулова, Валерий Герасимов, Ольга Кравцова, Павел Иевлев и Василий Погоне.

В ежегодной специальной номинации АО «ЗАСЛОН» отметили Владу Ольховскую (г. Минск) с произведением «Черный город».

Были награждены и лучшие авторы в специальных номинациях Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, которое в 2025 году поддержало «Проект особого значения».

«Лучшая футуристическая технология». Победитель — Дионисий Шервуд (г. Великий Новгород) с «Полетом Стрелка»

«Лучшая индустриальная специальность (профессия) будущего». Первое место у Сергея Остапенко (г. Ростов-на-Дону) за «Инцидент “Полынь”»

Василий Шпак, в приветственной речи гостям церемонии отметил: «Минпромторг системно работает в трех ключевых направлениях. Во-первых, это популяризация инженерии через конкурсы, образовательные программы и новые форматы работы с молодежью. Во-вторых, это подготовка кадров от профориентации в школах до целевого обучения в ВУЗах и повышение квалификации специалистов. И в-третьих, это развитие кооперации между промышленностью и регионами, обмен лучшим опытом и практикой. Литературный конкурс «Проект особого значения» — отличный пример комплексного подхода к решению всех трех задач. За четыре года он серьезно вырос, повысился уровень работы, расширился круг участников. Конкурс стал тем местом, где встречаются инженерная мысль, художественное слово и интерес самой широкой публики.

Отдельно хочу поблагодарить АО «Заслон». Вклад компании в поддержку инженеров и в популяризацию технологий — это именно та ответственность бизнеса, которая нам необходима для решения общих задач».

Совокупный призовой фонд конкурса в этом году составил 2,5 млн. руб. Денежные призы получили победители основных и специальных категорий. А 11 самых сильных, по мнению жюри, произведений победителей и финалистов конкурса вошли в изданный группой компаний «Литрес» итоговый сборник. Все они объединены жанром «технологического экшна», хайтек-сюжетами и духом научно-технического прогресса.

Литературный конкурс «Проект особого значения» был организован инженерным холдингом АО «ЗАСЛОН» совместно с группой компаний «Литрес» в 2022 году. Его задача — творчески осмыслить состояние отечественной науки и промышленности, объединить тех, кто ежедневным трудом способствует их процветанию, и тех, кто может талантливо рассказать о героях своего времени. Самым популярным жанром, в котором работали участники, в этом году стала космическая фантастика (26%). На втором и третьем месте — фантастический детектив (17%) и киберпанк (14%), соответственно.

С каждым годом проект привлекает все больше участников. В 2025 году их количество превысило 1700 человек: среди них 1353 автора и 368 чтецов из России и других стран. При этом 15% конкурсантов впервые приняли участие в проекте и опубликовали свою книгу на Литрес.