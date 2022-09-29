Манон Леско из города Турдей предстанет в Театре Камбуровой

«Турдейская Манон Леско» — один важнейших текстов русской литературы ХХ века, «пролежавший в столе» более шестидесяти лет. Театр Елены Камбуровой восстанавливает справедливость, открывая заново забытое имя «несовершенного гения» — писателя «вне формы» и представляет российскую премьеру спектакля молодого режиссера Дениса Сорокотягина по одноименной повести.

В годы Второй мировой войны талантливый искусствовед, писатель и поэт Всеволод Петров, пережил сильнейшее любовное потрясение, которое отразилось в одном из шедевров отечественной прозы 20 века — повести «Турдейская Манон Леско».

Главный герой — Альтер Эго автора — видит грубую реальность и быт санитарного вагона сквозь образы, созданные литературой и искусством. Юная санитарка Вера кажется ему похожей на Манон Леско или изящных героинь с картин Ватто. Девушка мечтает стать актрисой и небольшая железнодорожная станция Турдей в Тульской области, становится подмостками, где пересекаются два мира — реальный и художественный, а любовь, достигая своего максимального напряжения, становится искусством.

«Наша Манон — это история из лоскутков — холстов рококо, стихов прошлого века и шекспировских трагедий, разложенных по страницам военной хроники. Где серая степь расцветает садом и рельсы звучат виолончелью. Ни виолончель, ни сад не заглушают взрывы, но в промежутках между ними людям всё равно удаётся любить и жить», – художник-постановщик спектакля Елизавета Архангельская.

«Я всегда стараюсь слушать автора и допускать вольности именно в пределах авторского рисунка, потому что все писатели не святые люди, они интерпретаторы. Так же и режиссер, он интерпретирует, но, здесь важно сохранить баланс, при аскетизме формы. Для Петрова всегда была важна форма, ее точность, ее разрыв, ее выход из формы, мне каким-то образом надо разорвать форму читакля, который предполагает читку и выйти вдруг куда-то туда в открытый космос, в игровое действо и создать экспериментальный микс», — рассказывает режиссер спектакля Денис Сорокотягин.

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