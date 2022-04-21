MARIANA: «Я была влюблена в группу»

О том, как пройти кастинг в популярную группу, стоит ли поступать на актерский факультет, АртМосковии рассказала певица Mariana.

– Мариана, добрый день. Расскажите немного о себе. Кем вы мечтали стать в детстве?

– Здравствуйте. Помимо музыки с самого детства я около 7 лет занималась профессионально спортивно-бальными танцами,и мечтала стать танцовщицей, но это достаточно дорогой спорт, поэтому мне пришлось его оставить, но будучи уже чуть старше, я пыталась туда вернуться, но это было уже не то, и я снова ушла, теперь я просто обожаю смотреть на бальников, могу это делать бесконечно.

– Вы закончили ГИТИС. А какой факультет и почему выбрали именно его?

– Факультет эстрады. Перед тем как поступать я уже достаточно плотно занималась вокалом и с четкостью понимала, что хочу продолжить им заниматься и в универе, но поступать конкретно в музыкальное учреждение мне не хотелось, поэтому было принято решение поступать в ГИТИС на факультет Эстрады, правда наш курс на мой взгляд был совсем не эстрадным, все таки мы больше отдавались актерскому мастерству, чем вокальному.

– Долго ли решались принять участие в онлайн-кастинге в группу СЕРЕБРО?

– Это не было так, что я сама думала участвовать,меня позвали на кастинг и я согласилась, я не думала что стану участницей группы, я была уверена что все заранее решено и я просто поучаствую в этом действии и чуть продвину свои социальные сети.

– Какие чувства испытывали, когда группу решили распустить?

– Смешанные, ибо в этот момент я стала сольным исполнителем, а это то к чему так или иначе стремится каждый, кто работает в группе. Поэтому я была и расстроена и счастлива одновременно. Я была влюблена в группу и все что с ней связано-это был классный период, и я была готова его продлить, но все случилось так как должно было случиться, поэтому я просто приняла этот момент и стала двигаться дальше.

– Музыка и кино часто взаимосвязаны. Хотели бы вы, чтоб ваша песня стала саундтреком к фильму?

– Да, конечно, и помимо этого я не оставляю идеи о том, что снимусь в кино, у меня есть в этом направлении планы, которые в скором времени я начну реализовывать.

– Есть ли у вас мечта? И какая она? Поделитесь.

– Не люблю рассказывать о своих мечтах, но она такая, что когда сбудется, вы все об этом узнаете.

– Ваши творческие планы на будущее.

– В данный момент готовлюсь к релизу, который состоится 22 апреля, в идеале хочу сделать на этот трек видео-работу. Ну а так в планах много работать и сделать что-то не похожее на других, мне кажется сейчас музыка обретает другие смыслы и видения, поэтому будем стараться делать качество и правильный стиль.

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