Марина БРИЗ: «Главное, выбрать свой путь и не сворачивать. Есть идея — будь ей верен!»

Марина Бриз – яркая и талантливая певица, лауреат премии «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН», исполнительница популярных песен «ПОЕЗДАМИ, САМОЛЕТАМИ», «НЕ ТРОГАЙ МЕНЯ», «ЛЮТИКИ-РОМАШКИ», «АБОНЕНТ СЧАСТЛИВ», «ЧЕРНИЛА». В эксклюзивном интервью для «АртМосковия певица рассказала о начале творческого пути, экспериментах с новыми жанрами и стилями в своей музыке и новой песне «Поездами, самолетами».

– Расскажите немного о себе, с чего начинался Ваш творческий путь?

– С самого детства моя жизнь связана с музыкой. Я помню, как мне нравилось устраивать концерты «на табуретке» для семьи. Я готовилась, учила песни. Одна из моих любимых детских песен - «Лесной олень», и до сих пор я к ней неравнодушна (улыбается). Училась в музыкальной школе с 5 лет, не всегда это было с интересом, но все равно я благодарна маме, что она дала мне возможность выбрать творческий путь.

– С какими сложностями столкнулись? Хотели бы что-то изменить?

– Я думаю, что у каждого, кто ставит большие цели, всегда есть сложности. Российский шоу-бизнес - это непростая структура. Если ты знаменит, это не значит, что ты талантлив, и, наоборот, если ты талантлив, это не обязательно приведёт к популярности. Надо очень много раз доказать всем, что ты достоит внимания. Наверное, основная сложность – не опустить руки, но мы справляемся! Всегда в режиме «Выше голову».

– Какие советы вы бы дали молодым артистам, стремящимся пробиться в индустрии?

– Главное, выбрать свой путь и не сворачивать. Есть идея - будь ей верен! Не надо никого пародировать, вестись на тренды, исполнять то, что модно. Делай от души, и это обязательно заметят.

– Поздравляем с выходом нового трека «Поездами, самолетами!». Наверняка у Вас есть новые творческие планы. Над чем сейчас работаете?

– Спасибо (улыбается). В нашей «музыкальной шкатулке» всегда припасено несколько новинок. И в зависимости от времени и настроения мы выпускаем ту или иную песню. Иногда планируем релиз заранее, иногда выпускаем песню спонтанно, если, например, её одобрит худсовет той или иной радиостанции.

Сейчас мы работаем над новым альбомом, который планируем выпустить осенью. Туда войдёт порядка 10 треков. Всё еще думаем над названием, сообщим чуть позже. Также мы начали подготовку к большому осеннему туру, который стартует 16 сентября. В этот раз мы проведём более 20 концертов, в том числе большой сольник в Петербурге в день моего рождения! Всех приглашаю (улыбается)

– Как вы относитесь к идее экспериментировать с новыми жанрами или стилями в своей музыке?

– Я приветствую такой подход. Я думаю, это даже интересно для слушателей - «а что же сейчас она выдаст эдакое». Помню, как после нашумевшего летнего хита «Лютики-ромашки» мы выпустили «Не трогай меня», с которой позже получили Золотой граммофон. По-моему, у людей возник когнитивный диссонанс. Песни абсолютно разные и по музыке, и по характеру. Но нашей аудитории понравился такой неожиданный ход, они любят, когда мы их удивляем.

– Какие достижения в музыке вы считаете наиболее значимыми для себя?

– Конечно, в первую очередь музыкальные премии: «Золотой граммофон», «Премия RU.TV», «Шансон года». Эти статуэтки говорят о том, что у нас есть прекрасная аудитория, которая всеми силами поддерживает нас. Одно дело - слушать песни артиста, другое - голосовать и вместе бороться за победу. Мои поклонники всегда откликаются на наши просьбы, искренне болеют за меня на ответственных мероприятиях, приезжают на концерты из других городов! Мы с ними банда (улыбается). Я считаю это значимым достижением.

– Вы очень позитивный человек, но сейчас у всех публичных персон есть хейтеры. Как удается выстроить барьер?

– Кстати, хейта у меня совсем немного, но есть, конечно. Предпочитаю игнорировать. Ведь хейтеры больше всего ждут ответной реакции. Не хочу радовать их своим вниманием, предпочитаю взаимодействовать с адекватными людьми. Людей, которые откровенно оскорбляют в сетях, блокируем. Искренне не понимаю, почему люди так делают. Не нравится - отпишись, не смотри, не слушай.

– Важно ли вам вообще, что о Вас говорят люди? Как Вы относитесь к хейту, например?

– Конечно, любому артисту хочется нравится публике. Когда пишут восторженные отзывы, это приятно, это вдохновляет на дальнейшую работу.

– Помните, когда впервые увидели грубые комментарии в сети о себе? О чем они были, как Вы отреагировали?

– Может быть, это от зависти, может, человек глубоко несчастен, а может, кто-то в моменте гнева решил слить эмоции, написав Марине Бриз. Я четко понимаю, что к этому серьезно относиться не стоит. Я уверена в своих мыслях, в ценностях, которые транслирую. Я честна с публикой и от этого абсолютно спокойна. А первые нелестные комментарии меня больше удивили, чем опечалили. Я и не знала, что людям, оказывается, свойственно быть такими злобными.

– Что в принципе делает Вас счастливой?

– Счастье – оно здесь и сейчас, счастье – понимать, что всё хорошо. Я научилась ценить сам момент, чувство спокойствия за свою жизнь и жизнь близких. Я счастлива, что реализую свой творческий потенциал, что в жизни, благодаря профессии, происходит много интересных событий. И у меня замечательная дочь, которая пойдет в этом году в первый класс. Этот момент, кстати, немного грустный для меня. Время, не беги так быстро!

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