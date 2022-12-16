Мария ЛЕМЕШЕВА: Основные особенности 2022 года – социальный аспект, «беседа» со зрителем о проблемах подрастающего поколения и глубокая драматургия

Главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева рассказала о важности поддержки киноиндустрии, трендах в российском кино и сериалах.

– В начале декабря прошла 10-я церемония «Событие года», где вы традиционно озвучили главные имена и события в российской кино- и телеиндустрии по итогам уходящего года. Поделитесь, пожалуйста, какие проекты импонируют лично вам и кто, на ваш взгляд, достоин особого внимания?

– Год выдался непростым, тем не менее достаточно продуктивным и смог порадовать нас множеством достойных проектов. Прежде всего я скажу о наших лауреатах: потрясающем по своей мощи сериале «Нулевой пациент», документальном проекте «Петр I: Последний царь и первый император», который перевернул наше представление о жанре, и, конечно, культовых картинах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», вышедших в повторный прокат и доказавших, что настоящее кино не только не устаревает, но и обретает новые смыслы. Но это, к счастью, далеко не все! На большом экране впечатлили фэнтези Антона Мегердичева «Сердце пармы» (кстати, к сожалению, фильм стал одним из последних для прекрасного актера Сергея Пускепалиса, который получил нашу премию в номинации «Мастер-класс»), драма Алексея Сидорова «Чемпион мира» с великолепным актерским составом и самый кассовый фильм уходящего года – «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Ну а из сериальных новинок моим фаворитом, кроме «Нулевого пациента», стала драма «Надвое» Валерия Тодоровского.

– Премия «Событие года» – это не только про сегодня и завтра, а что немаловажно, и про вчера – так как каждый год, наряду с «героями нашего времени», отдает дань уважения киномэтрам…

– Легенды кино – это наш фундамент, наша история, и мы, одни из немногих (наряду с «Золотым орлом» и ММКФ), кто чествует и восхваляет их публично. Они – великие люди, которые внесли неоценимый вклад в нашу киноиндустрию, а результатами их труда мы и наши семьи наслаждаемся по сей день. И это прекрасно, что у нас есть возможность благодарить их лично, отдавать дань уважения, ведь раньше не было подобных номинаций. Лауреатами премии уже становились Галина Польских, Михаил Боярский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева. И что особенно ценно: для многих из них наша награда стала первой в жизни!

– Поддержка российского кино – ваша приоритетная задача. Наш кинематограф стремительно развивается в последние годы и все чаще радует своего зрителя. Чувствуете ли вы и свой вклад в его подъем?

– Да, безусловно. И нам очень приятно наблюдать результаты нашей поддержки. Ведь именно ради этого мы трудимся вот уже 10 лет – делимся с читателями горячими новостями, актуальными рецензиями, экспертными мнениями, интервью с артистами и создателями любимых фильмов и большими расследованиями – в общем, просвещаем и информируем непрерывно и во всех доступных форматах: в журнале, на сайте и в социальных сетях. Мы освещаем все – от блокбастеров до не самых громких авторских проектов, ведь снимается масса достойных картин, незаслуженно обделенных вниманием. Помимо этого, мы активно занимаемся продвижением российского кинематографа за пределами Российской Федерации: проводим «Дни российского кино» в Индии и Сербии. Они неизменно находят невероятный отклик в сердцах зрителей – и это то, ради чего мы вкладываем в них свое время, силы и душу. Помимо фильмов и сериалов, мы освещаем театральные премьеры и музыкальные проекты – в ближайшем будущем планируем уделять еще больше внимания этому и вместе со зрителями открывать новые имена и таланты в этих сферах искусства. Наша аудитория расширяется и растет вместе с нами!

– Основной российский кинотренд этого года, на ваш взгляд?

– Ярко выраженный тренд 2022 года – это прежде всего акцентирование внимания на молодежной аудитории, а именно – многочисленные сериалы и фильмы про и для подростков: «Жиза», «Стая», «Страна Саша», «Новенькие», «Чекаго», «1000 дешевых зажигалок», «Черная весна», «Смычок»… Его основные особенности – социальный аспект, «беседа» со зрителем о проблемах подрастающего поколения, глубокая драматургия. И это не может не радовать, ведь если раньше юные персонажи блистали на экране преимущественно в комическом ключе, то теперь вектор изменился в сторону серьезной возрастной проблематики. И конечно, это очень важно: молодежь – наше будущее, как бы банально это ни звучало.

– Как вы думаете, какие еще тенденции в кинематографе нам ожидать в ближайшем будущем?

– В русском кино, как и в русской литературе, всегда был крен в сторону ностальгии. И это по-прежнему остается актуальным. Как справедливо заметил А.П. Чехов, «русский человек любит вспоминать…» – именно поэтому так много ностальгических сюжетов в нашем кинематографе. И если раньше были тренды на истории про 1980-е и 1990-е, полагаю, вслед за ними придет спрос и на события нулевых. История России богата событиями, которые впоследствии ложились в основу сценариев захватывающих фильмов. Поэтому о первой декаде нового тысячелетия можно снять сотни оригинальных картин.

– Ваша главная гордость за эти 10 лет?

– Мы с нуля создали журнал, аналогов которому нет. И изначально задали себе очень высокую планку – с самой первой страницы самого первого номера стремимся не только просвещать людей, но и вносить свой вклад в культурное развитие страны. Начинали в 2012 году как российское издание The Hollywood Reporter, но в 2018-м пошли своей собственной дорогой уже под названием «КиноРепортер», в итоге создав оригинальный национальный продукт, и очень гордимся этим. Основанная нами премия «Событие года» является одним из самых ожидаемых мероприятий в киносреде, а в этом году она еще и юбиляр. Не меньшую гордость я испытываю за наши внешние активности – выставки на Красной площади, Никольской улице, Кузнецком Мосту, «Дни российского кино» для зарубежной публики и фестиваль «Золотая коллекция Голливуда» в Москве. И сегодня, когда многие наши коллеги, увы, вынуждены закрыться или ограничить свою работу интернетом, мы, наоборот, планируем в новом году выходить еще чаще. И как можно этим не гордиться?

Фото - журнал «КиноРепортер»

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.