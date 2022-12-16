Резидент Insight People Анастасия Зубарева представила премьеру монодрамы «Шесть писем папе»

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Премьера состоялась в тульской театральной мастерской «Форма свободы».

11 декабря резидент региональной студии продюсерского центра Insight People в Туле Анастасия Зубарева представила собственный авторский моноспектакль о ценности личного общения с родными людьми.

Монодрама блогера из тульской студии Анастасии Зубаревой «Шесть писем папе» рассказывает о том, как важно иногда просто сесть и откровенно поговорить с близким человеком вместо того, чтобы писать ему письма и сообщения.

- Мир ребенка рушится, когда он понимает, что стал не нужен родному отцу, что от него отреклись, бросили, как старую игрушку. «Ты меня не дорастил, не слышал, как я пела на последнем звонке…» — такие слова можно услышать в моем спектакле, — рассказывает Анастасия.

Для Анастасии Зубаревой моноспектакль стал непростым эмоциональным опытом. На премьеру актрису придут поддержать более 10 друзей-резидентов из тульской студии Insight People.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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