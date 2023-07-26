Мария СИКИРИНА: Выставка «Дверь в квартиру №10» откроется в галерее «Измайлово»

Среди зелени и жилых массивов района Измайлово живет художественная галерея. Она любима и художниками и местными жителями. Как формировалось это пространство, чем живет сейчас, мы поговорили с куратором галереи Марией Сикириной.

– Насколько сложно быть художественным пространством не в центре города, а жилом массиве?

– Эта площадка работает с 1986 года, тогда во многих районах открылись подобные проекты. У галереи Измайлово были очень разные времена, это мы видим по старым отчетам, был довольно долгий период поиска своей концепции, своего лица. Галерею, например, пытались развивать как место для интерактивных практик, вовлекать местных жителей в сотворчество. Было много экспериментов, в основном, образовательных. Попытка создать что-то наподобие музея науки, но без достаточного бюджета, тоже оказалась не очень успешной. Как и радикальное современное искусство, оно не было воспринято зрителем.

– Какой сложилась концепция пространства сейчас?

– Я здесь с 2017 года. Методом проб и ошибок пришла к тому, что мы показываем современное искусство, но в его нерадикальном изводе. Наше основное - это живопись, она людям понятнее, чем медиаарт. Такой вот баланс, между тем, что близко тебе и тем, что может быть принято аудиторией. Мы стараемся экспонировать то, что делают хорошие современные художники. И при этом опираемся на принцип, что искусство не должно отпугивать зрителя, будучи непонятным. Но при этом мы никогда не идем на поводу у массового вкуса с его гроздьями рябины, красавицами и богатырями, это не наш путь.

– Что для Вас настоящее искусство? Как Вы определяете, настоящее ли оно?

– Искусство всегда несет эмоцию. Удовольствие, от того, что зритель с ним сталкивается или, может, ранение. От встречи с ним зритель всегда получает нечто в свое внутреннее распоряжение. Нечто, что изменяет его.

– Как складывается этот год?

– Мы его посвятили в основном посвятили архитектурному проекту про Измайлово. Здесь, в Измайлово, люди любят свою историю. Организуя выставки, мы видим отклик со стороны местного сообщества. В рамках этой темы одна выставка сменяет другую. Сейчас мы показываем дореволюционное и довоенное Измайлово, все что связано с застройкой и экономикой района.

– Какие планы дальше?

– 26 июля открывается выставка Алексея Микулина, которую я давно хотела сделать. Алексей работает с пластилином, создавая подробнейшие атмосферные макеты старой Москвы. Какое то время назад я ему написала, не хочет ли он у нас выставиться и зажмурилась от страха, потому что он весьма популярный и востребованный художник. И вот, очень рада, что мы делаем его первую персональную выставку. Так сложилось исторически, он со своими макетами постоянно участвует в выставках - его работы были на Мосвинтаже в Музее Москвы, экспонировались в пространстве Тверская 15, постоянно выставляются в рамках мероприятий, - но персональной выставки у него пока не было. А мы сделаем его первый собственный художественный проект.

– Микулин создает только архитектурные макеты?

– Он рассказывал о том, что с детства строит из пластилина свои сказочные миры, воплощая впечатления от прочитанных книг. Когда его младший сын дорос до пластилина, продолжил строить уже вместе с ним. Его игровые макеты восхитительны, очень подробны и интересны. Но для выставки мы выбрали его старомосковскую серию, она отлично вписалась в нашу годовую архитектурную тематику. Макеты старой Москвы, выполненные Алексеем Микулиным, очень детальны, но не это главное. Там много фантазийных элементов, он многое делает по памяти, и пластилин прекрасно принимает в себя эти воспоминания. Тут с одной стороны интересно, что это пластилин, но также интересно и то, что именно сделано. Смотришь на его макеты и потом, выходя на улицу, ловишь себя на том, что все дома кажутся сделанными из пластилина. И это как ключ к тому, что он делает Художник Микулин создает реальность, а не просто копирует ее в материале.

Где? Галерея «Измайлово», Москва, Измайловский проезд, д. 4.

Когда? 26 июля - 3 сентября.

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