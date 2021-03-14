«Синяя птица». Святая Дева из лампы

Рубеж ХIХ – ХХ веков – эпоха открытий в мире невидимого и широкого проникновения в быт всевозможных изобретений: рентгена и электрической лампы, радио, синематографа, предтечи видеоарта — хромотропа. Расцвет «прикладной энергетики» и бутафории сопровождается столь же повальным увлечением спиритизмом и оккультизмом, антропософией и психоанализом. Да и простые стихии получают внимания изрядно, в том числе – стихия огня.
Вдохновляет на все это это наследие английских художников-прерафаэлитов с их культом визуализации вечного идеала, тайны неземной красоты, восходящей к Боттичелли, Данте, Платону. Под влиянием живописи Д. Россетти, Д. Милле, У. Ханта, Э. Берн-Джонса и других формируется поэзия Александра Блока, Валерия Брюсова, Вячеслава Иванова. Помогает и обращение к немецкому романтизму, начала XIX века, поклонником которого выступает сам автор «Синей птицы» Морис Метерлинк.
Уильям Хоман Хант. Светоч мира. 1853–54
Эдвард Бен Джонс. Рассказы настоятельницы Дам. 1835–41
Душа извлекается из всего и вся, в «Синей птице» – из предметов быта, одевается в одежки из мифов и сказок и приобретает сложный, порой забавный социальный психотип, равно адресованный и взрослым, и детям. Пожалуй, единственным персонажем, которого не касается юмор Метерлинка — это Душа Света. Она появляется последней, завершая цикл превращений, и играет роль учителя, проводника и помощника в поисках волшебной птицы. Душа Света организует, подбадривает, по матерински опекает детей во время путешествия.
А с чего начинаются чудеса? – С волшебного мерцания лампы, которую, как думают дети, забыла погасить Мама. Лампа вдруг повисает в воздухе и начинает приплясывать, излучая мягкий, магический свет.
Вот она – эта лампа, настоящая реликвия МХАТ! Ходят слухи, что старушка видела Станиславского. Как бы то ни было, ее берегут нежно – пришитый нитками к каркасу абажур на толстой ножке из папье-маше с крюком на макушке для полетов и специальными ручками для подхватывания в темноте «черными людьми». Меняется лишь начинка – лампочка и длинный, обернутый черным бархатом, шнур.
Лампа в Доме Дровосека. Предположительно 1923 г. Работающий мемориальный реквизит «Синей птицы». МХАТ им. М. Горького
Какая же она – Душа Света или просто Свет? Дети всплескивают руками, гадая – Королева перед ними или Святая Дева. И хотя в советское время «Святую деву» из режиссерской версии попросили, а костюм Света все больше стал напоминать костюм Снегурочки, сама роль выдавала сакральное зерно. А если посмотреть на эскиз художника Владимира Егорова и фотооткрытку знаменитой коллекции Карла Фишера с премьеры спектакля в 1908 году, станет ясно: Свет в переливающемся, почти зеркальном одеянии – образ Святой Девы, как ее представляли прерафаэлитские художники – вечная Женственность, царственная Мадонна, светоносная стихия, что мы видели и на картинах Эдварда Бёрн-Джонса или в стихах Александра Блока. Не она ли, кстати, и София-Премудрость Владимира Соловьева, католика и переводчика «Хвалы и молений Святой Деве» Франческо Петрарки? Чистота и наивность детской фантазии избавляла «Синюю птицу» от обвинений в сектантстве и ереси, и дети получали Свет, как целебный витамин.
В. Егоров. Эскиз к спектаклю «Синяя птица». Костюмы Тильтиля, Митиль, Света. Альбом репродукций эскизов Егорова, издательства «Искусство и жизнь» И.И. Корнилова и Кº, после 1908
Реконструкция 2019 года максимально приблизила костюм Света к первоначальному облику, запечатленному в эскизах и фотографиях. Нашелся и был реабилитирован в правах и главный аксессуар — венец-нимб. Он украшал голову Света еще в 1970‑х годах, потом осел в реквизиторских сундуках театра, и вот – воскрес!
В 1977 году, когда «Синюю птицу» решено было перенести на сцену в новом здании на Тверском бульваре, спектакль претерпел свою последнюю трансформацию. Количество антрактов сократилось до одного, а паузы для перемены декораций были заняты действом, набранным из тех сцен, что давным-давно покинули спектакль или участвовали лишь в парижской постановке в 1911 году. Эту «кружевную», как сказал бы Станиславский, работу по реконструкции Метерлинка Метерлинком выполнил режиссер восстановления – Сергей Глебович Десницкий. Душе Света достались реплики духа Материнской любви из парижских «Садов блаженств»:
ТИЛЬТИЛЬ: А как светится твоя рука…. Ты так похожа на маму, только красивее
СВЕТ: Двух матерей ни у кого не бывает, и у тебя только одна мама. У каждого ребенка одна, единственная мать, прекрасней которой ни у кого нет. Надо только хорошо знать ее и уметь на нее смотреть…
ТИЛЬТИЛЬ: Ну почему твои глаза полны звезд?
СВЕТ: Мне грустно, дитя мое. Но стоило мне поцеловать тебя, как все слезы, подступившие к моим глазам, превратились в звезды.
Мудрое решение Десницкому подсказала и сама художественная структура Света и тот психотип, что изначально был заложен Станиславским при отборе актрис на эту роль. В него входили аристократизм и изящество, ясность и простота, неземной голос и склонность к трагическому амплуа и вместе с тем глубокая материнская нежность. Именно таким натурам роль Света удавалась лучше всего.
И еще: в течение 112 лет именно Душа Света закладывала в детские головки идеал физической красоты, гармонии и нравственной добродетели. Не этим ли светом наполнились потом женские образы советских живописцев и скульпторов? В сборнике «Станиславский репетирует» Леопольд Сулержицкий, сорежиссер и автор световой партитуры «Синей птицы», записал за худруком следующую фразу: «Покой на сцене – или результат большой артистичности – это, конечно, самое ценное». В большей степени это относилось к Душе Света, образу светлого Разума и вечного Добра.
Однако кто же сыграл Свет первым?
На открытке К. Фишера – Вера Барановская. «Мне гораздо ближе мягкие, женственные образы Чехова, Метерлинка», – писала Станиславскому актриса. Она поступила в труппу МХТ в 1903 и прослужила в театре всего лишь 12 лет. Играла Ларису Дмитриевну в «Бесприданнице», Ирину в «Трёх сестрах», Офелию в «Гамлете», Лауру в «Каменном госте». Затем ушла в кино, а в 1915 году отправилась на вольные хлеба в провинцию и даже пыталась создать собственную студию. Однако подлинный успех актрисе принесла именно мхатовская закваска: В 1926 году Барановская снялась в роли Ниловны в фильме В. Пудовкина «Мать». В Берлине, где «Мать» шла в 25 кинотеатрах, Веру Барановскую встречала пением Интернационала многотысячная толпа рабочих. Чем не воплощение Души Света?
Став детским спектаклем, «Синяя птица» превратилась в площадку для «боевого крещения» молодежи — именно здесь постигались азы ансамблевого театра, синтеза психики, пластики и натуры. В роли Света «засветились» многие яркие актрисы. В их числе — Мария Жданова, Клавдия Еланская, Софья Гаррель, Вера Соколова, Елена Стругач, Елена Хромова, Галина Киндинова, Марина Добровольская.
Для многих из них Душа Света стала камертоном для настройки ролей «реалистических»: Катерины в «Грозе», Сони в «Дяде Ване», Ирины и Ольги в «Трех сестрах», Раневской в «Вишневом саде», Елены Тальберг в «Днях Турбиных», Одинцовой в «Евгении Базарове»…
Душа Света – Вера Барановская. Коллекция К. Фишера, 1908. Из фондов Музея МХАТ
Елена Зыкова. Коллаж для реконструкции костюмов Феи и Света. 2019 г. На фото из фондов Музея МХАТ – К. Еланская в роли Света.
Душа Света. Маргарита Анастасьева. 1954
«Синяя птица», 70‑е годы. В роли Света – Марина Добровольская
30 лет подряд Душой Света была на мхатовской сцене Маргарита Анастасьева, и несколько поколений зрителей 50–80‑х годов, хорошо ее помнят. 10 января 2020 года Маргарите Викторовне, заслуженной артистке РСФСР, обладательнице диплома № 1 самого первого набора школы-студии МХАТ, исполнилось 95 лет. На юбилейной выставке, устроенной в ее честь сотрудниками Музея МХАТ актриса, в ответ на поздравления, произнесла знаменитый финальный монолог. И его удалось записать:
В театре до сих пор говорят: для того, чтобы сыграть Душу Света, нужно всего лишь «подключиться». Но это «всего лишь» не так-то просто. На самом деле, подключаться к Свету нужно всем актерам, недаром Внучка соседки Берлинго так похожа на Душу Света, да и Мать имеет к этому персонажу прямое отношение. Недаром занавес открывается под материнскую колыбельную. И начинается спектакль.
Актрисе Ларисе Голубиной, например, посчастливилось играть и Душу Света в 2006, и Внучку в юбилейном для МХАТ 2008.
Душа Света – Лариса Голубина. Фото О. Черноус. 2006
Душа Света – Наталия Медведева. Фото Н. Антипова. 2008
Премьерные показы после реконструкции спектакля играли Наталия Медведева и Анастасия Рубеко. Именно им довелось испытать на себе переселение Души Света назад, в прежнюю, мистическую оболочку. «Я тоже ребёнок «Синей птицы», — делится Анастасия Рубеко в интервью. — В детстве меня поразили Тьма и Ужасы, до сих пор обхожу их стороной. В спектакле играла «чёрных людей», Молоко, Воду. И вот, наконец, Свет. Это очень непростая роль. Тильтиль и Митиль путают её со Святой Девой. Свет – воплощение чистоты, женственности. Она жалеет детей, при этом свой путь мальчик должен пройти сам. Она не человек, и это выражается в пластике, в голосе, в мыслях. Играя эту роль, ты должен нести себя иначе. «Синяя птица» – взрослая сказка... Чем больше я репетирую спектакль, тем больше нового открываю».
И правда: «Синяя птица», старейший в Европе спектакль, до сих пор – откровение и чудо для зрителя, большого и маленького. Может быть, потому, что именно Света нам всегда и не хватает…
Душа Света – Анастасия Рубеко. Фото М. Бучин. 2018
Душа Света – Анастасия Рубеко. Премьера реконструкции, 2019
Юлиана БАЧМАНОВАОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.