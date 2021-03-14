«Синяя птица». Святая Дева из лампы

Рубеж ХIХ – ХХ веков – эпо­ха откры­тий в мире неви­ди­мо­го и широ­ко­го про­ник­но­ве­ния в быт все­воз­мож­ных изоб­ре­те­ний: рент­ге­на и элек­три­че­ской лам­пы, радио, сине­ма­то­гра­фа, пред­те­чи видео­ар­та — хро­мот­ро­па. Рас­цвет «при­клад­ной энер­ге­ти­ки» и бута­фо­рии сопро­вож­да­ет­ся столь же поваль­ным увле­че­ни­ем спи­ри­тиз­мом и оккуль­тиз­мом, антро­по­со­фи­ей и пси­хо­ана­ли­зом. Да и про­стые сти­хии полу­ча­ют вни­ма­ния изряд­но, в том чис­ле – сти­хия огня.

Вдох­нов­ля­ет на все это это насле­дие англий­ских худож­ни­ков-пре­ра­фа­эли­тов с их куль­том визу­а­ли­за­ции веч­но­го иде­а­ла, тай­ны незем­ной кра­со­ты, вос­хо­дя­щей к Бот­ти­чел­ли, Дан­те, Пла­то­ну. Под вли­я­ни­ем живо­пи­си Д. Рос­сет­ти, Д. Мил­ле, У. Хан­та, Э. Берн-Джон­са и дру­гих фор­ми­ру­ет­ся поэ­зия Алек­сандра Бло­ка, Вале­рия Брю­со­ва, Вяче­сла­ва Ива­но­ва. Помо­га­ет и обра­ще­ние к немец­ко­му роман­тиз­му, нача­ла XIX века, поклон­ни­ком кото­ро­го высту­па­ет сам автор «Синей пти­цы» Морис Метерлинк.





Уильям Хоман Хант. Све­точ мира. 1853–54

Эдвард Бен Джонс. Рас­ска­зы насто­я­тель­ни­цы Дам. 1835–41

Душа извле­ка­ет­ся из все­го и вся, в «Синей пти­це» – из пред­ме­тов быта, оде­ва­ет­ся в одеж­ки из мифов и ска­зок и при­об­ре­та­ет слож­ный, порой забав­ный соци­аль­ный пси­хо­тип, рав­но адре­со­ван­ный и взрос­лым, и детям. Пожа­луй, един­ствен­ным пер­со­на­жем, кото­ро­го не каса­ет­ся юмор Метер­лин­ка — это Душа Све­та. Она появ­ля­ет­ся послед­ней, завер­шая цикл пре­вра­ще­ний, и игра­ет роль учи­те­ля, про­вод­ни­ка и помощ­ни­ка в поис­ках вол­шеб­ной пти­цы. Душа Све­та орга­ни­зу­ет, под­бад­ри­ва­ет, по мате­рин­ски опе­ка­ет детей во вре­мя путешествия.

А с чего начи­на­ют­ся чуде­са? – С вол­шеб­но­го мер­ца­ния лам­пы, кото­рую, как дума­ют дети, забы­ла пога­сить Мама. Лам­па вдруг пови­са­ет в воз­ду­хе и начи­на­ет при­пля­сы­вать, излу­чая мяг­кий, маги­че­ский свет.

Вот она – эта лам­па, насто­я­щая релик­вия МХАТ! Ходят слу­хи, что ста­руш­ка виде­ла Ста­ни­слав­ско­го. Как бы то ни было, ее бере­гут неж­но – при­ши­тый нит­ка­ми к кар­ка­су аба­жур на тол­стой нож­ке из папье-маше с крю­ком на макуш­ке для поле­тов и спе­ци­аль­ны­ми руч­ка­ми для под­хва­ты­ва­ния в тем­но­те «чер­ны­ми людь­ми». Меня­ет­ся лишь начин­ка – лам­поч­ка и длин­ный, обер­ну­тый чер­ным бар­ха­том, шнур.

Лам­па в Доме Дро­во­се­ка. Пред­по­ло­жи­тель­но 1923 г. Рабо­та­ю­щий мемо­ри­аль­ный рек­ви­зит «Синей пти­цы». МХАТ им. М. Горького

Какая же она – Душа Све­та или про­сто Свет? Дети всплес­ки­ва­ют рука­ми, гадая – Коро­ле­ва перед ними или Свя­тая Дева. И хотя в совет­ское вре­мя «Свя­тую деву» из режис­сер­ской вер­сии попро­си­ли, а костюм Све­та все боль­ше стал напо­ми­нать костюм Сне­гу­роч­ки, сама роль выда­ва­ла сакраль­ное зер­но. А если посмот­реть на эскиз худож­ни­ка Вла­ди­ми­ра Его­ро­ва и фото­от­крыт­ку зна­ме­ни­той кол­лек­ции Кар­ла Фише­ра с пре­мье­ры спек­так­ля в 1908 году, ста­нет ясно: Свет в пере­ли­ва­ю­щем­ся, почти зер­каль­ном оде­я­нии – образ Свя­той Девы, как ее пред­став­ля­ли пре­ра­фа­элит­ские худож­ни­ки – веч­ная Жен­ствен­ность, цар­ствен­ная Мадон­на, све­то­нос­ная сти­хия, что мы виде­ли и на кар­ти­нах Эдвар­да Бёрн-Джон­са или в сти­хах Алек­сандра Бло­ка. Не она ли, кста­ти, и София-Пре­муд­рость Вла­ди­ми­ра Соло­вье­ва, като­ли­ка и пере­вод­чи­ка «Хва­лы и моле­ний Свя­той Деве» Фран­че­ско Пет­рар­ки? Чисто­та и наив­ность дет­ской фан­та­зии избав­ля­ла «Синюю пти­цу» от обви­не­ний в сек­тант­стве и ере­си, и дети полу­ча­ли Свет, как целеб­ный витамин.

В. Его­ров. Эскиз к спек­так­лю «Синяя пти­ца». Костю­мы Тиль­ти­ля, Митиль, Све­та. Аль­бом репро­дук­ций эски­зов Его­ро­ва, изда­тель­ства «Искус­ство и жизнь» И.И. Кор­ни­ло­ва и Кº, после 1908

Рекон­струк­ция 2019 года мак­си­маль­но при­бли­зи­ла костюм Све­та к пер­во­на­чаль­но­му обли­ку, запе­чат­лен­но­му в эски­зах и фото­гра­фи­ях. Нашел­ся и был реа­би­ли­ти­ро­ван в пра­вах и глав­ный аксес­су­ар — венец-нимб. Он укра­шал голо­ву Све­та еще в 1970‑х годах, потом осел в рек­ви­зи­тор­ских сун­ду­ках теат­ра, и вот – воскрес!

В 1977 году, когда «Синюю пти­цу» реше­но было пере­не­сти на сце­ну в новом зда­нии на Твер­ском буль­ва­ре, спек­такль пре­тер­пел свою послед­нюю транс­фор­ма­цию. Коли­че­ство антрак­тов сокра­ти­лось до одно­го, а пау­зы для пере­ме­ны деко­ра­ций были заня­ты дей­ством, набран­ным из тех сцен, что дав­ным-дав­но поки­ну­ли спек­такль или участ­во­ва­ли лишь в париж­ской поста­нов­ке в 1911 году. Эту «кру­жев­ную», как ска­зал бы Ста­ни­слав­ский, рабо­ту по рекон­струк­ции Метер­лин­ка Метер­лин­ком выпол­нил режис­сер вос­ста­нов­ле­ния – Сер­гей Гле­бо­вич Дес­ниц­кий. Душе Све­та доста­лись репли­ки духа Мате­рин­ской люб­ви из париж­ских «Садов блаженств»:

ТИЛЬТИЛЬ: А как све­тит­ся твоя рука…. Ты так похо­жа на маму, толь­ко красивее

СВЕТ: Двух мате­рей ни у кого не быва­ет, и у тебя толь­ко одна мама. У каж­до­го ребен­ка одна, един­ствен­ная мать, пре­крас­ней кото­рой ни у кого нет. Надо толь­ко хоро­шо знать ее и уметь на нее смотреть…

ТИЛЬТИЛЬ: Ну поче­му твои гла­за пол­ны звезд?

СВЕТ: Мне груст­но, дитя мое. Но сто­и­ло мне поце­ло­вать тебя, как все сле­зы, под­сту­пив­шие к моим гла­зам, пре­вра­ти­лись в звезды.

Муд­рое реше­ние Дес­ниц­ко­му под­ска­за­ла и сама худо­же­ствен­ная струк­ту­ра Све­та и тот пси­хо­тип, что изна­чаль­но был зало­жен Ста­ни­слав­ским при отбо­ре актрис на эту роль. В него вхо­ди­ли ари­сто­кра­тизм и изя­ще­ство, ясность и про­сто­та, незем­ной голос и склон­ность к тра­ги­че­ско­му амплуа и вме­сте с тем глу­бо­кая мате­рин­ская неж­ность. Имен­но таким нату­рам роль Све­та уда­ва­лась луч­ше всего.

И еще: в тече­ние 112 лет имен­но Душа Све­та закла­ды­ва­ла в дет­ские голов­ки иде­ал физи­че­ской кра­со­ты, гар­мо­нии и нрав­ствен­ной доб­ро­де­те­ли. Не этим ли све­том напол­ни­лись потом жен­ские обра­зы совет­ских живо­пис­цев и скуль­пто­ров? В сбор­ни­ке «Ста­ни­слав­ский репе­ти­ру­ет» Лео­польд Сулер­жиц­кий, соре­жис­сер и автор све­то­вой пар­ти­ту­ры «Синей пти­цы», запи­сал за худру­ком сле­ду­ю­щую фра­зу: «Покой на сцене – или резуль­тат боль­шой арти­стич­но­сти – это, конеч­но, самое цен­ное». В боль­шей сте­пе­ни это отно­си­лось к Душе Све­та, обра­зу свет­ло­го Разу­ма и веч­но­го Добра.

Одна­ко кто же сыг­рал Свет первым?

На открыт­ке К. Фише­ра – Вера Бара­нов­ская. «Мне гораз­до бли­же мяг­кие, жен­ствен­ные обра­зы Чехо­ва, Метер­лин­ка», – писа­ла Ста­ни­слав­ско­му актри­са. Она посту­пи­ла в труп­пу МХТ в 1903 и про­слу­жи­ла в теат­ре все­го лишь 12 лет. Игра­ла Лари­су Дмит­ри­ев­ну в «Бес­при­дан­ни­це», Ири­ну в «Трёх сест­рах», Офе­лию в «Гам­ле­те», Лау­ру в «Камен­ном госте». Затем ушла в кино, а в 1915 году отпра­ви­лась на воль­ные хле­ба в про­вин­цию и даже пыта­лась создать соб­ствен­ную сту­дию. Одна­ко под­лин­ный успех актри­се при­нес­ла имен­но мха­тов­ская заквас­ка: В 1926 году Бара­нов­ская сня­лась в роли Нилов­ны в филь­ме В. Пудов­ки­на «Мать». В Бер­лине, где «Мать» шла в 25 кино­те­ат­рах, Веру Бара­нов­скую встре­ча­ла пени­ем Интер­на­ци­о­на­ла мно­го­ты­сяч­ная тол­па рабо­чих. Чем не вопло­ще­ние Души Света?

Став дет­ским спек­так­лем, «Синяя пти­ца» пре­вра­ти­лась в пло­щад­ку для «бое­во­го кре­ще­ния» моло­де­жи — имен­но здесь пости­га­лись азы ансам­бле­во­го теат­ра, син­те­за пси­хи­ки, пла­сти­ки и нату­ры. В роли Све­та «засве­ти­лись» мно­гие яркие актри­сы. В их чис­ле — Мария Жда­но­ва, Клав­дия Елан­ская, Софья Гар­рель, Вера Соко­ло­ва, Еле­на Стру­гач, Еле­на Хро­мо­ва, Гали­на Кин­ди­но­ва, Мари­на Добровольская.

Для мно­гих из них Душа Све­та ста­ла камер­то­ном для настрой­ки ролей «реа­ли­сти­че­ских»: Кате­ри­ны в «Гро­зе», Сони в «Дяде Ване», Ири­ны и Оль­ги в «Трех сест­рах», Ранев­ской в «Виш­не­вом саде», Еле­ны Таль­берг в «Днях Тур­би­ных», Один­цо­вой в «Евге­нии Базарове»…

Душа Све­та – Вера Бара­нов­ская. Кол­лек­ция К. Фише­ра, 1908. Из фон­дов Музея МХАТ

Еле­на Зыко­ва. Кол­лаж для рекон­струк­ции костю­мов Феи и Све­та. 2019 г. На фото из фон­дов Музея МХАТ – К. Елан­ская в роли Света.

Душа Све­та. Мар­га­ри­та Ана­ста­сье­ва. 1954

«Синяя пти­ца», 70‑е годы. В роли Све­та – Мари­на Добровольская

30 лет под­ряд Душой Све­та была на мха­тов­ской сцене Мар­га­ри­та Ана­ста­сье­ва, и несколь­ко поко­ле­ний зри­те­лей 50–80‑х годов, хоро­шо ее пом­нят. 10 янва­ря 2020 года Мар­га­ри­те Вик­то­ровне, заслу­жен­ной артист­ке РСФСР, обла­да­тель­ни­це дипло­ма № 1 само­го пер­во­го набо­ра шко­лы-сту­дии МХАТ, испол­ни­лось 95 лет. На юби­лей­ной выстав­ке, устро­ен­ной в ее честь сотруд­ни­ка­ми Музея МХАТ актри­са, в ответ на поздрав­ле­ния, про­из­нес­ла зна­ме­ни­тый финаль­ный моно­лог. И его уда­лось записать:

В теат­ре до сих пор гово­рят: для того, что­бы сыг­рать Душу Све­та, нуж­но все­го лишь «под­клю­чить­ся». Но это «все­го лишь» не так-то про­сто. На самом деле, под­клю­чать­ся к Све­ту нуж­но всем акте­рам, неда­ром Внуч­ка сосед­ки Бер­лин­го так похо­жа на Душу Све­та, да и Мать име­ет к это­му пер­со­на­жу пря­мое отно­ше­ние. Неда­ром зана­вес откры­ва­ет­ся под мате­рин­скую колы­бель­ную. И начи­на­ет­ся спектакль.

Актри­се Лари­се Голу­би­ной, напри­мер, посчаст­ли­ви­лось играть и Душу Све­та в 2006, и Внуч­ку в юби­лей­ном для МХАТ 2008.

Душа Све­та – Лари­са Голу­би­на. Фото О. Чер­но­ус. 2006

Душа Све­та – Ната­лия Мед­ве­де­ва. Фото Н. Анти­по­ва. 2008

Пре­мьер­ные пока­зы после рекон­струк­ции спек­так­ля игра­ли Ната­лия Мед­ве­де­ва и Ана­ста­сия Рубе­ко. Имен­но им дове­лось испы­тать на себе пере­се­ле­ние Души Све­та назад, в преж­нюю, мисти­че­скую обо­лоч­ку. «Я тоже ребё­нок «Синей пти­цы», — делит­ся Ана­ста­сия Рубе­ко в интер­вью. — В дет­стве меня пора­зи­ли Тьма и Ужа­сы, до сих пор обхо­жу их сто­ро­ной. В спек­так­ле игра­ла «чёр­ных людей», Моло­ко, Воду. И вот, нако­нец, Свет. Это очень непро­стая роль. Тиль­тиль и Митиль пута­ют её со Свя­той Девой. Свет – вопло­ще­ние чисто­ты, жен­ствен­но­сти. Она жале­ет детей, при этом свой путь маль­чик дол­жен прой­ти сам. Она не чело­век, и это выра­жа­ет­ся в пла­сти­ке, в голо­се, в мыс­лях. Играя эту роль, ты дол­жен нести себя ина­че. «Синяя пти­ца» – взрос­лая сказ­ка... Чем боль­ше я репе­ти­рую спек­такль, тем боль­ше ново­го открываю».

И прав­да: «Синяя пти­ца», ста­рей­ший в Евро­пе спек­такль, до сих пор – откро­ве­ние и чудо для зри­те­ля, боль­шо­го и малень­ко­го. Может быть, пото­му, что имен­но Све­та нам все­гда и не хватает…

Душа Све­та – Ана­ста­сия Рубе­ко. Фото М. Бучин. 2018

Душа Све­та – Ана­ста­сия Рубе­ко. Пре­мье­ра рекон­струк­ции, 2019

Юли­а­на БАЧМАНОВА

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