Масштабный выставочный проект «Пресня: выставка моей памяти» представили в Центре «Зотов»

Центр «Зотов» представил экспозицию «Пресня: выставка моей памяти», создающую образ Пресненского района на пересечении культурных, географических и личных координат. Экспонаты из государственных музеев и личные дневники жителей, фотографии знаковых событий и кинохроника, произведения художников-шестидесятников и современных авторов соберутся в единое визуальное представление. Район будет показан не как набор краеведческих достопримечательностей, а как образ, создаваемый из воспоминаний его жителей.

Выставка состоит из тематических разделов: «Вы здесь», «Пресня индустриальная», «Пресня зеленая», «Пресня шумная», «Пресня красная» и «Пресня нездешняя». В основе создания нарратива экспозиции лежит нелинейный подход, где реальные время и пространство соединяются, смешиваются, меняются местами, подчиняясь законам драматургии, а не соотнесению временных рубежей и географических точек. Богатая история района будет показана сквозь призму повседневности и через личный опыт освоения места, поэтому Пресня на выставке проявится в двух регистрах — реальном и воображаемом.

В экспозицию вошло более 350 экспонатов из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, Государственного центрального музея современной истории России, Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские», Музейно-выставочного объединения «Манеж», Государственного музея В.В. Маяковского, Государственного музея Владимира Высоцкого, ГБОУ г. Москвы «Романовская школа», Мультимедиа Арт Музея, Музея AZ, Фонда Ruarts, МИРА коллекции, Фонда Still Art и др., а также из частных коллекций.

На выставке в качестве артефактов-маркеров знаковых мест и событий района представлены ткани производства Трёхгорной мануфактуры; краски Людмилы Маяковской, старшей сестры Владимира Маяковского, первой женщины на фабрике, которая занимала административно-техническую должность до революции в России; макет Хлебозавода Георгия Марсакова с детализированным интерьером; окаменелости московского моря, вышивки из особняка Петра Щукина и многое другое. Воспоминания жителей района были найдены благодаря проекту «Прожито» и записаны в процессе работы Лаборатории авторской фотокниги, проведенной в Центре «Зотов» под кураторством Аллы Мировской. В экспозицию включены работы современных художников: Артема Филатова, МишМаш, Алексея Луки, Александра Бродского и Ивана Лунгина.

«Традиционно, когда разговор заходит об истории места, мы, в первую очередь, думаем об эпохальных и масштабных событиях и героях. В то время, как каждый прожитый день, каждый встреченный человек и есть то, из чего складывается память о прошлом. То, как мы думаем, что созидаем, какие действия совершаем, – накапливаясь и наслаиваясь друг на друга, – становится не только историей, но и превращается в действительность, в которой мы живем», – говорит куратор выставки Анна Замрий.

«Интерес к исследованию района появился из ощущения, что Москва, хоть и один город, но на самом деле представляет собой множественную идентичность, мозаику, каждый кусочек которой неповторим. Хотелось понять, в чем же заключается неповторимость Пресни, ее своеобразие, аромат, дух, образ. Это сложная материя, таких описаний не найдешь в книгах. Поэтому мы обратились к устной истории, oral history, искали людей, жителей Пресни, которые приоткрыли бы нам как исследователям место через опыт взаимодействия с ним, через опыт его проживания, переживания в пространстве координат своей повседневности, ткани человеческой жизни», – рассказывает куратор выставки Алла Мировская.

«Для меня "воспоминания", как действия памяти, неразрывно связаны именно с местом, где происходили те или иные события. Это похоже на путешествие, когда ты надеваешь ботинки, закрываешь дверь и постепенно начинаешь продвигаться сквозь странное пространство, представляющее собой сплав деформированной архитектуры, разномасштабных и сложно соединенных объектов и предметов, всплывающих фрагментов памяти. В основу идеи архитектуры выставки лег исторический план района Пресни, пропущенный через фильтр моих воспоминаний и впечатлений об этих местах и получивший за счет этого новый, измененный поэтический образ», – делится архитектор выставки Алексей Трегубов.

Алексей Лука. Без названия. 2023. Техника: дерево, найденные объекты, акрил. Размеры: 180 x 35 x 40 см. Коллекция Фонда Ruarts

Алла Мировская. Старые семейные фотографии и объекты глубокого космоса

Алла Мировская. Старые семейные фотографии и объекты глубокого космоса

Фотография. Артур Бондарь и Oксана Юшко. НИИР Фазотрон перед сносом

Фотография. Артур Бондарь и Oксана Юшко. НИИР Фазотрон перед сносом

Фотография. Артур Бондарь и Oксана Юшко. НИИР Фазотрон перед сносом

Фотография. Артур Бондарь и Oксана Юшко. НИИР Фазотрон перед сносом

Фотография. Артур Бондарь и Oксана Юшко. НИИР Фазотрон перед сносом

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