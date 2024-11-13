Эйрин Файрон – мастер детективного фэнтези!

Писательский мир Эйрин Фаррон полон тайн и магии — он пропитан атмосферой ночного города, где реальность переплетается с мистикой. Молодая писательница с лёгкостью погружает сюда и читателей. Здесь балом правят нечеловеческие силы, а каждый герой скрывает своих демонов — и в прямом, и в переносном смысле. Серию романов «Туманы Нуарвилля» сравнивают с сериалами «Сверхъестественное» и «Люцифер», и это не случайно — книги Эйрин сочетают в себе тёмное фэнтези, чары и неожиданные повороты.

Вдохновение она черпает в музыке, спорте и даже в своём опыте работы переводчиком. В новом интервью Эйрин Фаррон расскажет о своих писательских ритуалах, магических мирах и о том, как ей удаётся удерживать читателей в напряжении до последней страницы.

– Твои книги погружают читателей в атмосферу тайн и магии. Как бы ты описала своё внутреннее состояние в моменты, когда создаёшь эти мрачные миры? Есть ли у тебя свои «ритуалы» для входа в творческое состояние?

– Какой интересный вопрос! Это однозначно состояние полной любви – к своим текстам, персонажам, сюжетам. Без любви творить не получается никогда. Ритуалов давно нет, сейчас я пишу, даже не опираясь на вдохновение. Хорошо, когда оно есть, но, когда его нет, тоже очень неплохо. Просто я люблю то, что делаю.

– Город — это не просто фон в твоих книгах, он буквально дышит и живёт своей жизнью. Какие места в Нуарвилле, возможно, были вдохновлены реальными локациями?

– Почти весь Нуарвилль вдохновлен тремя городами, в которых я жила долгое время – это Калининград, Санкт-Петербург и Москва. От Калининграда у Нуарвилля мощеные улицы и средневековые райончики, от Питера – некоторую мрачность и величественность города, а от Москвы ее столичность и величину.

– В твоих книгах часто переплетаются элементы классического детектива и фэнтези. Как ты находишь баланс между этими двумя жанрами и что тебе даётся сложнее — магические баталии или детективные интриги?

– Конечно, детективные интриги! Изначально детектив совсем не мой жанр, но именно он отлично вписывается в городское фэнтези и создает идеальный сплав сюжета. Мне пришлось учиться писать детективные линии. Баланса, как мне кажется, у меня нет, и перекос все-таки идет больше в жанр фэнтези, поскольку именно он – основная почва для моих сюжетов.

– Часто сюжеты, полные магии и фантазии, содержат в себе скрытые аллегории на современное время. Есть ли у тебя в книгах послания, которые могут быть актуальны в реальном мире?

– Учитывая, что мои истории разворачиваются в современном, но альтернативном мире, мне кажется, они в любом случае актуальны. Я пишу о дружбе и любви, о том, что человеку всегда нужны близкие, каким бы могущественным он ни был, что нужно уповать не на высшие силы, а оглянуться вокруг и увидеть рядом родных и близких, которые всегда готовы помочь. Эти идеи отражены в «Туманах Нуарвилля», а идея, что настоящая любовь не умирает и ей ничто не помеха – в новой серии русского фэнтези «Улицы магического города».

– Твои герои проходят через множество внутренних конфликтов, они растут. Какое личное испытание Фабиана или другого героя оказалось для тебя самым эмоционально сложным при написании?

– Что касается Фабиана, то в третьей книге он встречается с погибшей матерью по имени Габриэль, которой ему пришлось лишиться в шесть лет, но в которой он всегда нуждался. В конце оказывается, что это не совсем его мать, а лишь воплощение магии в ее облике. Когда герой это узнает, то его надежды разбиваются вновь. И все же сверхъестественная сила позволяет душе Габриэль взять верх и сказать сыну, что она гордится им и считает, что он все делает правильно. Мне было очень грустно писать эту сцену.

– В «Туманах Нуарвилля» ты создаёшь сложную иерархию магов и демонов. Были ли трудности в разработке такой структуры, и как тебе удалось сохранить логику внутри этих миров?

– Как таковых трудностей не было, эта схема просто сама собой появилась в моем уме. Я создала для себя план, которому следовала при создании этого мира, поэтому если возникали вопросы, я просто сверялась с этим планом.

– Как ты считаешь, почему темы магии и демонов продолжают волновать современную аудиторию? Что в них находят читатели сегодня?

– Мне кажется, все дело в том, что эти темы помогают уйти от обыденности, пощекотать себе нервы чем-то потусторонним-сверхъестественным. Демоны ассоциируются с чем-то запретным и хтоническим, к чему можно безбоязненно прикоснуться на страницах книг. А магия дает человеку возможность вообразить себя всемогущим.

– Часто ли ты меняешь концовки своих сюжетов? Был ли момент, когда финал истории оказался неожиданным даже для тебя самой?

– Вообще никогда не меняю! Я всегда знаю, чем и как закончится книга, и просто веду персонажей к этой концовке. А вот сам этот путь может пойти вообще не так, как я планировала или рассчитывала изначально.

– В «Игре Бессмертных» Москва становится настоящим полем битвы для сверхъестественных существ. Как ты выбирала реальные городские локации для магических событий? Были ли моменты, когда реальность влияла на построение фэнтезийных элементов?

– Я использовала в основном те локации, в которых часто бываю сама. Например, высотка на Беговой находится рядом со студией, где я занимаюсь танцами, главные герои гуляют по Пятницкой и Фрунзенской набережной, где люблю бродить я сама. Конечно, я однажды специально пошла на Ваганьковское кладбище, чтобы выбрать место, где герои найдут очередную жертву.

– Как ты работала над созданием пяти фракций, населяющих Москву в «Игре Бессмертных»? Были ли источники вдохновения из мифологии или истории?

– Идея фракций пришла как-то сама собой, мне очень хотелось привязать к сюжету персонажей русских сказок и славянского фольклора. Но для удобства читателей я решила разделить их по фракциям или «вервям» (так назывались общества у древних славян). Практически все сверхъестественные герои вдохновлены героями сказок – колдунья Ягина, упырь Бессмертный, оборотни Орлов-Воронов-Соколов (из сказки «Марья Моревна, прекрасная королевна»), бог Громов, нечистая Лопастина (от фольклорной демоницы лобасты) и другие. Между фракциями я распределила восемь административных округов города, а девятый, Центральный, отдала богам. Лично мне кажется, что это была очень удачная идея, но судить, конечно же, читателям!