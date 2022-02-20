Мастера шансона исполнили песню «Цветная Азия» на стихи Михаила Гуцериева

Веселый шум толпы, запах шашлыка и красочная суета — Анатолий Полотно и Федя Карманов выводят всех за собой на самый настоящий восточный базар, где хочется и лепешку схватить, и со всей душой запеть.

Жанр композиции сложно определить: с одной стороны, ее можно отнести к шансону, благодаря голосам одних из главных героев этого жанра, а с другой — это действительно народная песня. Благодаря переплетению мотивов разных стран получился настоящий музыкальный восточный базар, который как праздник полюбится всем.

Нам близко это единение народов на восточном базаре и ощущение праздника. Песня сама по себе очень зажигательная, когда нам предложили спеть ее, мы тут же согласились, кажется, что благодаря своему опыту, мы смогли добавить в нее новых красок, – говорят Анатолий Полотно и Федя Карманов.

«Цветная Азия» стирает границы стран и жанров и становится по-настоящему объединяющей. Посмотреть официальное видео можно на официальном YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA. Трек доступен на всех стриминговых площадках. Ниже мы публикуем слова песни.

Восток горит, цветёт, как лотос.

Гуляет жизнь с горячим ветром.

Смешались все в единый голос,

И даже местные здесь говорят с акцентом.

Играет в лянгу еврей бухарский,

И в секу режется блатной народ.

Грузин готовит шашлык аджарский.

Портной даргинец папахи шьет.



Кипит, шумит цветная Азия.

Вода из чайника по три копейки…

Восток, ты юности моей фантазия,

Учитель мой как делать деньги!

Восток, ты юности моей фантазия,

Учитель мой как делать деньги!



Кидала Алик напёрстки крутит,

Клиенты — братья через двоих.

Глаза невинные, руками мутит.

Снимает стольник на троих.

Таджик-подкидыш кричит: «Лепёшки!»,

Цыганки толстые гадают — врут,

Туркмен-ворюга бросает кости,

И талыши на петушиный бой зовут.



Кипит, шумит цветная Азия.

Вода из чайника по три копейки…

Восток, ты юности моей фантазия,

Учитель мой как делать деньги!

Восток, ты юности моей фантазия,

Учитель мой как делать деньги!



Карманник Веня в рядках шурует,

Орлянку мечет местная шпана,

Эстонка Соня опять флиртует

И хочет выпить эту жизнь до дна.

Восток горит, цветёт, как лотос.

Гуляет жизнь с горячим ветром.

Смешались все в единый голос,

И даже местные здесь говорят с акцентом.



Кипит, шумит цветная Азия.

Вода из чайника по три копейки…

Восток, ты юности моей фантазия,

Учитель мой как делать деньги!

Восток, ты юности моей фантазия,

Учитель мой как делать деньги!

Стихи М. ГУЦЕРИЕВ,

Музыка – А. ПОЛОТНО

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