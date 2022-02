Деньги приносят счастье! Зарабатывание денег — это навык, которому можно научиться

В апреле 2022 года в издательстве «Эксмо» выходит книга финансового тренера № 1 в Европе, предпринимателя, основателя компании Alfio Bardolla Training Group, автора 9 книг Альфио Бардоллы «Деньги приносят счастье. Измените навсегда свою жизнь и финансовое положение благодаря финансовой свободе». Совокупный тираж книги превысил 300 000 экземпляров.

«Нужно перестать сосредотачиваться на мелочи, освободиться от страхов и взлететь высоко — к большим деньгам и Финансовой Свободе», — так передает свои впечатления от книги оформитель обложки, художница-иллюстратор Анна Ксенз. Из монеты на свободу вырывается орел, устремляющийся ввысь: более подходящее воплощение основных идей книги было бы сложно подобрать.

Как достичь Финансовой Свободы? Как избавиться от зарплатной зависимости? Можно ли получать доход автоматически, не тратя все ресурсы на заработок денег? Если вы никогда не задумывались над этими вопросами, возможно, это причина, по которой вы не удовлетворены своим материальным положением. Альфио Бардолла объясняет: «Как и все остальное, зарабатывание денег — это навык, и ему можно научиться».

В книге Альфио Бардолла делится знаниями, которые приобрел за 18 лет преподавания финансовой грамотности, общаясь с разными людьми, когда-то захотевшими изменить свое благосостояние, а вместе с ним — свою жизнь, и преуспевшими в этом.

Автор не боится поднимать тему, которая не оставляет в покое большинство, но о которой не принято говорить: стремление к богатству. «Деньги — это энергия в движении: чем больше у меня денег, тем больше энергии я могу создать для осуществления своей мечты», — пишет Альфио Бардолла в предисловии к книге.

Автор предлагает читателям задуматься: сколько месяцев вы сможете прожить, если вдруг лишитесь заработной платы? Именно этим простым показателем можно измерить степень финансовой свободы.

Первое правило, которого Альфио Бардолла настоятельно рекомендует придерживаться, — управлять своими деньгами и не позволять им управлять вами. Важно создавать диверсифицированные источники дохода. Если ваши деньги находятся в постоянной работе, они приносят автоматическую прибыль, в то время как вы занимаетесь другими делами. «Одной из основных характеристик миллионеров является их способность отделять зарабатывание денег от необходимости тратить время на их зарабатывание», — считает автор.

Альфио Бардолла обращает внимание на то, что очень часто люди не могут разбогатеть из-за неправильных психологических установок по отношению к деньгам. Альфио пишет: «Важно помнить: миллионер является миллионером не только благодаря деньгам, но прежде всего благодаря отношению к деньгам и своему менталитету». Быть богатым — это привычка, образ жизни. То же самое относится к бедности.

Кроме того, читатель узнает, как рассчитать свой инвестиционный потенциал, какие методы инвестирования предпочтительны, как правильно распределить средства между различными активами, чтобы получать прибыль от каждого.

Alfio Bardolla Training Group (ABTG) — компания, которая занимается повышением финансовой грамотности населения, предлагая свои продукты: семинары, книги, курсы, консультации. Акции ABTG обращаются на фондовой бирже Италии в сегменте AIM. В Европе компания занимает лидирующие позиции в своей отрасли. В 2020 году вошла в рейтинг «Great Place to Work 2020» («Отличное место для работы 2020»). Дважды в год проводит Wake Up Call — самое крупное в Европе мероприятие, посвященное личным финансам. В сентябре 2021 года Wake Up Call собрал 9000 участников из 22 стран.

