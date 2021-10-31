«Маяк российских достижений» даст ориентир новым открытиям

В Год науки и технологий в России стартует международный образовательно-просветительский Фонда им. Миклухо-Маклая. Проект начнется в странах Юго-Восточной Азии и продолжит свой путь по миру.

Виртуальная экспедиция по уже сделанным открытиям, освещая 15 основных общепризнанных достижений россиян, представлена на сайте https://bra.mikluho-maclay.ru/.

Цикл из пяти онлайн-мероприятий позволит получить информацию о преимуществах российского образования и изучения русского языка, познакомиться иностранной молодежи с российскими коллегами, а также с традициями и культурой россиян, тем самым наладив межкультурный диалог.

К мероприятию привлечены научные, образовательные и общественные организации как с российской, так и зарубежной стороны.

4 ноября, в День народного единства в России, проект откроется конференцией в Малайзии, однако уже сегодня вы можете начать экспедицию при помощи сайта проекта.

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