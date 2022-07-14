«Маяковский Fest 2022» впервые пройдёт на ВДНХ

ВДНХ и Государственный музей В.В. Маяковского приглашают на фестиваль «Маяковский Fest 2022», который пройдет с 19 по 24 июля на разных площадках Выставки. Шестидневную программу посвятят 129-летию со дня рождения знаменитого поэта. Участники поговорят о творчестве Маяковского и вдохновлявших его женщинах, почитают стихи, посмотрят фильм «Барышня и хулиган» и литературный спектакль «Я САМаяковский». А для самых маленьких гостей проведут творческое интерактивное занятие «Поэты Серебряного века — детям: Маяковский, Черный, Хармс». Участие во всех мероприятиях бесплатное, по регистрации.

Откроет программу 19 июля в 19:00 литературный спектакль «Я САМаяковский» в павильоне «Рабочий и колхозница». В основу постановки легли наиболее известные стихи Маяковского и цитаты из его автобиографического произведения «Я сам». Слова поэта «о времени и о себе» прозвучат из уст актеров театра и кино Евгения Петрова, Алексея Сусова, Павла Миленькина, а строки стихотворений обретут новый смысл и глубину.

Второй день фестиваля будет посвящен развенчанию мифов вокруг личности поэта. Лекцию «Зайдите через тысячу лет, там поговорим», или Триумф и трагедия Владимира Маяковского» проведет 20 июля в 19:00 в Доме культуры сотрудница Государственного музея В.В. Маяковского Марина Кошелева. Участники узнают, что скрывалось за футуристическим обликом и эпатажными выходками молодого поэта, почему Лиля Брик была его главной музой и кто виноват в его трагической гибели.

21 июля в 16:00 юных гостей ВДНХ приглашают на творческое интерактивное занятие «Поэты Серебряного века — детям: Маяковский, Черный, Хармс» в музее славянской письменности «Слово». В ходе игры «Найди зверика» участники познакомятся с детскими стихотворениями знаменитых поэтов. Каждый из участников программы получит три листа с текстами стихов, из которых пропали главные герои: звери, птицы, насекомые. Прочитав внимательно стихотворение, надо отгадать, кто сбежал, и вписать беглеца на его законное место, а также нарисовать для закрепления результата.

В этот же день в 19:00 в Музее кино лекцию «Футуристы выходят на экран, или Как Владимир Маяковский покорял кинематограф» прочитает сотрудница Государственного музея В.В. Маяковского Марина Кошелева. На встрече будут обсуждаться актерский талант Маяковского, его вклад в развитие советского кинематографа и особенности съемочного процесса в первые послереволюционные годы. После мероприятия состоится показ фильма «Барышня и хулиган», где поэт играет одну из главных ролей.

22 июля в 16:00 в самой авангардной локации Выставки, рядом с башней-колонной Эль Лисицкого, пройдет мастер-класс по живописи «Рисуем как футуристы». Творческая жизнь Маяковского началась с рисования, и именно в этой области его дарование проявилось раньше всех. Участники обсудят футуризм в жизни Маяковского-художника, а также нарисуют собственную картину техникой гуашь в этом жанре.

Вечером в 19:00 в павильоне «Книги» РОСИЗО состоится лекция «Модный Владимир Маяковский, или Как Лиля Брик остригла и переодела поэта». В 1920-е критики обвиняли Владимира Маяковского в том, что в тяжелые для страны годы он мог позволить себе ходить в модных добротных вещах. Со стороны поэта это было продиктовано не желанием выделиться среди окружающих, а стремлением бороться за новый быт, за умение одеваться, не переступая грани. Современники подчеркивали, что Маяковский никогда не надевал кричащих вещей — у него всегда было чувство меры, безупречный вкус. Слушатели узнают, каким был поэт в повседневной жизни, каковы были его привычки, пристрастия, как он работал над своим имиджем.

Лекцию «Музы Владимира Маяковского, или Почему романтичность не звучит сентиментально» проведет 23 июля в 13:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» сотрудница Государственного музея В.В. Маяковского и специалист по литературе начала XX века Галина Антипова. Она расскажет о женщинах, которые вдохновляли поэта, и его главной музе — Лиле Брик.

Завершит фестиваль поэтический вечер «В. Маяковский. Смерть при жизни и жизнь после смерти», который пройдет 24 июля в 16:30 на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Преподавательница лицея НИУ ВШЭ и Филипповской школы Наталья Ладохина расскажет, почему поэта называли «глашатаем революции», как так вышло, что к концу жизни он почти не публикуется, а после смерти его творчество становится всеобщим достоянием, что особенного в его стихах и что уникального изобрел великий советский поэт.

Владимир Маяковский — один из самых значимых русских поэтов XX века, драматург, публицист, а также талантливый актер кино и режиссер, работавший в жанре футуризм. За всю жизнь Маяковский опубликовал около 200 произведений, среди которых: трагедия «Владимир Маяковский», поэма «Облако в штанах», пьесы «Клоп» и «Баня».

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