Все серии остросюжетного детектива «Ловец снов» представят на платформе «СМОТРИМ»

На платформе ВГТРК «СМОТРИМ» продолжается кампания «Смотрим летом»! Все серии остросюжетного детектива «Ловец снов» будут доступны для просмотра в ночь на воскресенье 17 июля 2022 года.

Следователь Алиса Захарова (Мария Андреева) сталкивается с самым загадочным преступлением в своей практике. Показания одного из свидетелей ставят ее в тупик. Успешный ресторатор Никита Тарасов (Петр Рыков) четко описывает все детали произошедшего убийства. Но на месте преступления его не было, а убийство он увидел… во сне! Дело в том, что много лет назад бесследно исчез отец Тарасова, и Никита вместе с матерью Инной (Ольга Кабо) и сестрой Варварой (Кристина Корбут) каждый год отмечает день рождения пропавшего главы семейства. Именно в этот день он видит странный сон: убийство, которого в реальности он не совершал. Никита Тарасов становится главным подозреваемым, но следователь Алиса Захарова чувствует, что в этом деле есть двойное дно…

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