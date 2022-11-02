Возвращение Влада Сташевского, легенды рока — «Смысловые Галлюцинации» и громкие «нетленки» на концерте «Золотые хиты МУЗ-ТВ»

Эксклюзивная телеверсия концерта выйдет 4 и 5 ноября в эфире «МУЗ-ТВ».

30 октября в столичном концертном зале «Music Media Dome» состоялся масштабный концерт «Золотые хиты МУЗ-ТВ», организованный совместно с продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION. Более 30 звёзд разных десятилетий вновь громко заявили о себе, подарили свои культовые хиты 90-х и нулевых и погрузили гостей в атмосферу приятной ностальгии. Зрители всей страны также смогут оказаться в центре многотысячного танцпола вместе с кумирами и насладиться их эксклюзивными выступления уже в ноябрьский уикенд. 4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 18:20 (по московскому времени) в эфире «МУЗ-ТВ» состоится премьера телеверсии шоу в двух частях.

В течение четырехчасового нон-стопа отличное настроение толпе задавали: Влад Сташевский, Шура, «Смысловые Галлюцинации» (Сергей Бобунец), «НА-НА», «Вирус», «ДЕМО», Акула (Оксана Почепа), «Город 312», Наталия Гулькина, Стас Костюшкин, «Лицей», «Отпетые мошенники», «REFLEX», Дмитрий Маликов, «Братья Грим», Митя Фомин, Александр Шоуа & Непара, «5sta Family», золотой состав гр. «Стрелки», «Моральный кодекс», «Блестящие», Юлия Савичева, Катя Лель, Алиса Мон, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, «Инфинити», Данко, Доминик Джокер и DJ KATYA GUSEVA.

«МУЗ-ТВ» собрал на одной сцене одних из самых ярчайших звёзд нескольких музыкальных эпох. Впервые за долгое время на публике появился Влад Сташевский с хитами «Любовь здесь больше не живет» и «Я не буду тебя больше ждать», а в кульминации вечера зрители услышали душевный LIVE легенды отечественного рока, лидера группы «Смысловые Галлюцинации» — Сергея Бобунца. Не обошлось и без ритмичных танцевальных хитов: Акула задала драйв «Кислотным диджеем», «ДЕМО» — «Солнышком», а «Вирус» — треками «Ты меня не ищи» и «Попрошу тебя». Шура, как и в лихие 90-е, удивил своим эпатажным выступлением с хитами «Отшумели летние дожди» и «Твори добро», а экс-солистка поп-группы «Мираж» — Наталия Гулькина завела толпу вневременным «Айвенго»!

О том, почему хиты 90-х и 00-х живут в сердцах людей спустя десятилетия, звёзды-участники дискотеки рассказали в эксклюзивном интервью «МУЗ-ТВ».

Сергей Бобунец, «Смысловые галлюцинации»:

– Правда в том, что человек привыкает к тому, что его светлые воспоминания всегда связаны с молодостью, как ни крути, ностальгия – самое сильное чувство. Но есть ещё такой момент, что всё-таки хороших песен было больше, и мы можем их петь спустя годы. И даже то, что казалось нам тогда, двадцать лет назад, немножко смешным и наивным, сейчас кажется, так это уровень вообще, на самом деле, неплохо».

Сергей Аморалов, «Отпетые мошенники»:

– Музыка 90-х– это честная музыка, в ней было всё по-настоящему! Сегодня каждый, у кого есть компьютер, пишет музыку и думает, что это суперхит.

«НА-НА»:

– Музыку 90-х любят за то, что она не была пластмассовой. Раньше-то, когда создавались песни, не было никаких автотюнов. Писали на плёнку. Не записал – переписывай!.

Наталия Гулькина:

– Эта музыка всё время была популярна. Чуть-чуть было какое-то затишье, а потом уже начали исполнять в стиле 90-х, тот же Билан, Бузова и ещё ряд исполнителей. Это появилось уже лет 5 назад. Единственное, почему я абсолютно уверена, что эта музыка никогда не выйдет из моды, потому что она живая, мелодичная, у неё есть классные слова. Она в русском стиле, простая и понятная среднестатистическому слушателю.

Золотой состав гр. «Стрелки»:

– У людей есть ностальгия, и они смотрят на нас и думают такие: «Да это же девчонки с нашего соседнего двора. «Молодость – состояние, которое повторить невозможно. Люди приходят за эмоциями. В детстве, юношестве ты просто свободен! Ничем не ограничен! И вот это вот ощущение себя, что ты был вот такой, вот за этим приходят люди».

«Лицей»:



– Время было прекрасное. Время различных начинаний, всё как-то бурлило, кипело, вот этого не хватает.

Стас Костюшкин:

– Современная музыка, получается, что это какой-то хайп, какая-то мишура. А у этих людей, которые собрались на сцене концерта МУЗ-ТВ – у них на первом месте музыка, а потом уже к ней поклонники и всё остальное. Насчет коллаборации с молодыми, есть идея записать совместный трек с Мией Бойка «Невеста-дочь». В нём как раз объединятся два поколения.

Светлана Воронова, управляющий партнёр BROTHERS PRODUCTION:

– Кроме любимых хитов, мы постарались удивить постановкой и сценографическими решениями, которые были адаптированы под данную площадку, под задачи, формат дискотеки и соответствовали позиционированию канала. Поэтому, была насыщенная, динамичная картинка – помимо стандартных приемов: криоджетов, искрометов, мы подготовили интересные технологические новинки. Например, на интро гостей встречал виртуальный персонаж – аватар DJ HIT, он сопровождал весь концерт и даже поучаствовал в батле с живым DJ Катей Гусевой. Стилистику времени подчеркивал оригинальный видеоконтент, специфические световые приборы, определённый световой сценарий, который работал в миксе с остальным и давал атмосферу драйва и праздника!

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