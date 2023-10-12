В Музее Победы состоялась торжественная церемония вручения медалей общественного признания «Отец солдата». Награда учреждена Всероссийским общественным движением «Отцы России». Мероприятие приурочено ко Дню отца в России.

В церемонии приняли участие директор Музея Победы Александр Школьник, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, губернатор Кировской области Александр Соколов, общественный деятель Денис Майданов, вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова и другие почетные гости.

«Для нас это большая честь, что сегодня в Музее Победы проходит акция награждения «Отец солдата». Она проходит благодаря поддержке Музея Победы и партии «Единая Россия». Наш проект «Время Героев» нога в ногу идет сегодня с теми патриотическими проектами, которые развиваются в том числе и в отцовском движении. Но еще одно большое значение, особое сегодня, подчеркивается вот этой церемонией здесь, в Музее Победы, где, по сути, каждый сантиметр проникнут историей. Вот эта преемственность защитников нашей страны», — сказала вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова.

Награды получили 25 человек из Брянской, Костромской, Астраханской, Смоленской, Орловской областей, Республики Бурятия, Пермского края и других регионов России. Это отцы, чьи дети проявили особое мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчины, которые сражаются плечом к плечу вместе со своими взрослыми детьми.

«Эта награда для меня очень значима, и очень значимо ее получать в таком месте, как Музей Победы, ведь когда-то мой дед, тоже не раздумывая, отправился на защиту нашей страны. Мне волнительно и почетно», — поделился участник специальной военной операции из г. Саранска Миразым Исмаилов.

С начала специальной военной операции Всероссийское общественное движение «Отцы России» участвует в помощи фронту, российским военнослужащим и их семьям. Организация запустила гуманитарно-просветительскую акцию «Отец солдата», в рамках которой была учреждена медаль «Отец солдата». Общественное движение уже наградило около 100 отцов из разных регионов России, включая вновь присоединенные. Медаль с номером «1» получил Энгельс Магомедович Гаджимагомедов, отец Нурмагомеда Гаджимагомедова — первого Героя России из числа участников СВО.

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Он был учрежден указом Президента России от 4 октября 2021 года.

Visited 1 times, 1 visit(s) today