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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Медийные персоны посетили мероприятие проекта #Проbeauty в Москве

editor
By editor
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Надя-Ручка,-Светалана-Абрамова,-Наталия-Власова,-Екатерина-Домбровская,-Анастасия-Гребенкина

Надя Ручка, Светалана Абрамова, Наталия Власова, Екатерина Домбровская, Анастасия Гребенкина

23 октября участники и гости проекта #Проbeauty собрались по очень приятному поводу. В этот день клиника ДЕВ-Медикал отметила свой первый день рождения! Мероприятие было посвящено вопросам поддержания красоты и здоровья, а также достижению душевной гармонии.

Гостями мероприятия стали: Олеся Судзиловская, Мария Кожевникова, Алика Смехова, Анна Чурина, Ирина Слуцкая, Женя Малахова, Надя Ручка, Светлана Абрамова, Анастасия Гребенкина, Анастасия Макеева, Наталия Власова, Алеса Качер, Юлия Бедеров, Виктория Романец.

Владелица и руководитель клиники Екатерина Домбровская, которую многие знают как звёздного продюсера и авторитетного beauty-блогера, рассказала о концепции клиники, о результатах первого года работы и о планах на будущее. Вся работа клиники выстроена таким образом, чтобы пациенты не просто получали консультации специалистов высокого уровня, но и восстанавливали душевные силы. Ведь в человеческом организме всё взаимосвязано, и для достижения гармонии нужно заботиться как о теле, так и о душе.

Особенно актуален вопрос достижения гармонии осенью, когда сильно сокращается световой день, погода становится дождливой и ветреной. Но именно в такую погоду и нужно уделить себе особое внимание, как бы «спрятаться» от капризов природы и поддержать свой организм. Специалисты клиники и приглашённые эксперты рассказали гостям об актуальных процедурах и эффективных методиках, об особенностях питания в осенний период, о том, как снизить нервное напряжение. В клинике ДЕВ-Медикал всегда готовы помочь тем, кто заметил снижение уровня энергии, апатию и сонливость, а также тем, кто постоянно испытывает состояние стресса. Приём в клинике ведут эндокринолог, диетолог, репродуктолог, гинеколог, психолог, подолог, врач УЗД. За один день здесь можно выполнить полный чек-ап всего организма, сдать необходимые анализы и получить консультации специалистов.

В преддверии осенне-зимнего сезона в клинике ДЕВ-Медикал предлагают комплексные процедуры, включающие в себя капельницы и инъекции. Они помогают нормализовать обмен веществ, восстанавливают дефицит витаминов, насыщают пептидами, позволяют контролировать и снижать вес без вреда для здоровья. Также в клинике разработали несколько полных чек-апов, которые позволяют получить всестороннюю картину состояния организма и вовремя её скорректировать при необходимости. Это позволит эффективно противостоять осенним простудам, справиться с перепадами настроения и всегда быть в прекрасной физической форме.

Как всегда бывает, на мероприятиях проекта #Проbeauty, после официальной части следует неформальное общение. Гости поделились друг с другом своими фирменными рецептами противостояния осенней хандре, рассказали о любимых блюдах с овощами, на которые всегда богата осень. Все сошлись во мнении, что любовь близких, интересные проекты и стремление узнать что-то новое прекрасно противостоят депрессии и не дают унывать. А профессиональные процедуры ухода за здоровьем помогают в любое время года чувствовать себя «на все сто».

Также гости пообщались с Екатериной Домбровской и врачами клиники, получили консультации и смогли подобрать для себя процедуры. Закончилась встреча выносом большого праздничного торта.

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