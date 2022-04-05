Выставка «Три художника из Санкт-Петербурга» открывается в залах РАХ

13 апреля 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений петербургской творческой семьи: Феликса Волосенкова, Наталии Цехомской и Алексея Ярыгина. Экспозиция состоит из трех частей: «Современное славянское искусство», «Где-то во времени», «Алхимия в цвете», и включает около 150 работ разных лет.

Феликс Волосенков – академик РАХ, известный петербургский мастер. Каждая его выставка – история о свободе художника, свободе художественного жеста, экспансии творческой воли. Его искусство — утверждение ежесекундной необходимости новой живописи в познании бесконечности, Божественного многообразия. Волосенков считает, что его живопись, графика, объект являются современным славянским искусством. Автор собственной мифологии, он полагает, что в новом веке должно появиться новое божество, единое как для человека, так и для всего живого мира, главной заповедью которого станет гуманное отношение к природе.

Феликс Волосенков. Страсти

Феликс Волосенков. Цветы для Малевича

Феликс Волосенков. Танец. Женщина

Широкая эрудиция и стремление к лапидарным формам — неотъемлемые авторские творческие качества. Исследователи отмечают уникальность и органику его работ, не поддающихся классификации. «Его живопись — царство избыточности, осмысленно — беспощадный, романтический бунт против априорностей. Это необходимые ему вербально-пластические смыслы, не сводимые ни к слову, ни к изображению, то есть явления». Ирония и гротеск, безудержная энергия и трогательность, любовь, предательство, жертвенность, чудо рождения и бытия — все объединено стихией творчества Ф.Волосенкова. Для него не существует строго очерченного круга сюжетов, как и различий между живописью абстрактной и фигуративной, техникой традиционной и новаторскими экспериментами. Все создаваемое художником рассматривается им как «разные уровни приближения к идее», для реализации которой не может быть никаких ограничений. Поэтому столь же сложна, неожиданна, многомерна техника его произведений. Работы художника фактурны: в них используется ткань, поролон, левкас, акриловые краски – все, что с максимальной точностью может воплотить «услышанное» им.

Наталия Цехомская «кажется, порой, эквилибристом-канатоходцем, идущим по холодноватому световому лучу и балансирующим на грани всевозможных «между»: между визуальным и априорным, разумом и чувством, технологическим и метафизическим», — отмечают исследователи. Наш мир груб и материален и одновременно тонок, сложен, многопланов, взаимозависим и хрупок.

Наталия Цехомская. Бабочка

Наталия Цехомская. Фонтанка

Об этой тонкости и хрупкости мира, о том, что стоя на грубой земле, мы являемся частью загадочного космоса, о том, что создавая или разрушая что-то в своем маленьком доме, мы изменяем пространство, влияем на события, Наталия и рассказывает в своих работах. Они выполнены в уникальной авторской технике синографии и аргентографии с использованием бромосеребряных фотографических материалов. Метод аргентографии – получение изображения без фотоаппарата способом воздействия на фотоэмульсию определенным образом. «Синография» (от греч. – «syn» — вместе, и «graphus» — изображение) — совмещение на одном листе фотобумаги изображений, напечатанных с нескольких негативов, с помощью матрицы, конфигурация которой несет смысловую нагрузку. Затем, в зависимости от задачи, изображение дорабатывается с помощью красок или других техник, или оставляется черно-белым. Ей кажется это очень интересным, поскольку традиционные (не цифровые) фотоматериалы обладают уникальными изобразительными возможностями.

Алексей Ярыгин считает, что искусство — окно, сквозь которое магия повседневной жизни проникает в наш дом, обогащая бытие, наполняя его тайной…

Алексей Ярыгин. Декабрь. Калузо. Сумерки

Алексей Ярыгин. Белая ночь. Ирисы

«Я глубоко убежден, — говорит автор, — что мир, в котором мы живем – это удивительная и прекрасная тайна. И человек просто не способен разгадать ее. Ведь каждый, пусть даже очень маленький кусочек этого мира – уже какая-то другая Вселенная, со своей жизнью, своими законами, своими переживаниями, своей мистикой… Работая над картиной, художник пытается начать разговор со Вселенной, и если все складывается, Вселенная откликается. Тогда между ними возникает диалог, в результате которого на Свет рождается Искусство. Часто зритель этого не видит, ведь всему свое время…».

Живописные полотна художника, полные света, движения, глубинных смыслов, своего рода «алхимия в цвете», языком гармонии, символов говорят о вечном, манящем, загадочном.

Феликс Волосенков — заслуженный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, Президент Санкт-Петербургской Академии современного искусства Бессмертных, член Санкт-Петербургского Союза художников России, член Союза художников Италии.

Родился в 1944 году. Окончил Художественное училище им. А. Азимзаде города Баку учился в Уральском политехническом институте по специальности «архитектура», в 1970 году окончил Ленинградский государственный институт музыки, театра и кинематографии. С 1977 года Ф. Волосенков работает в театре, где оформил около пятидесяти проектов в России и за рубежом (МХАТ, Мариинский театр, Малый театр оперы и балета в Санкт-Петербурге и др.). Произведения художника представлены в крупнейших музейных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, многих зарубежных музеев, в частных коллекциях.

Наталия Цехомская — член Санкт-Петербургской академии современного искусства Бессмертных, член Союза художников России, Союза фотохудожников России. Окончила художественную школу при училище им. Мухиной, училась в Ленинградском политехническом институте по специальности «экспериментальная физика», в 1972 году окончила архитектурный факультет Ленинградского строительного института, в 1978 году — курс фотожурналистики Союза журналистов СССР. 54 персональные выставки художника прошли в России и за рубежом. Она участник многочисленных групповых выставок в России и мире, Международных Биеннале современного искусства, Международных ярмарок современного искусства. Произведения автора представлены в российских и зарубежных музеях и частных коллекциях.

Алексей Ярыгин — член Международного Творческого Союза художников, литераторов и музыкантов (Союз И), член Ассоциации художников г. Страсбурга (Association du Corbeau), член Творческого Союза художников России. Родился в 1969 году. Окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета, мастерскую Феликса Волосенкова Санкт-Петербургской Академии современного искусства. 56 его персональных выставок прошли в России и многих странах мира. Участник многочисленных групповых выставок в России и за рубежом, международных биеннале современного искусства, международных ярмарок современного искусства. Произведения представлены в собраниях российских и зарубежных музеев, частных коллекциях.

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