«Меня уговорила жена!»: Игорь Крутой рассказал, как попал в шоу «Конфетка» на ТНТ

Еще никогда выпуск шоу «Конфетка» не был таким крутым, как в эту субботу. Впервые в истории проекта с переделкой песни на сцене появился маэстро Игорь Крутой. Вместе с Алсу он исполнил песню «Качели» Алёны Коновальчик из Магнитогорска. Игорь Яковлевич аккомпанировал Алсу на рояле, а также исполнил один из куплетов песни. Студия, ведущие и члены жюри не смогли сдержать эмоций от такого крутого выступления. Сам маэстро признался, что попал в «Конфетку» только благодаря жене.

«Дело в том, что жена Гарика дружит с моей женой. И жена меня уговорила прийти на «Конфетку». Я не знал, куда иду», — признался Игорь Крутой.

Стоит отметить, что дебют Игоря Крутого в «Конфетке» — не первый в этом сезоне шоу. В премьерном выпуске на сцене проекта впервые оказался Григорий Лепс, которого все ждали два сезона.