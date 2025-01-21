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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Меня уговорила жена!»: Игорь Крутой рассказал, как попал в шоу «Конфетка» на ТНТ

editor
By editor
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игорь крутой и алсу
Фото © пресс-служба ТНТ

Еще никогда выпуск шоу «Конфетка» не был таким крутым, как в эту субботу. Впервые в истории проекта с переделкой песни на сцене появился маэстро Игорь Крутой. Вместе с Алсу он исполнил песню «Качели» Алёны Коновальчик из Магнитогорска. Игорь Яковлевич аккомпанировал Алсу на рояле, а также исполнил один из куплетов песни. Студия, ведущие и члены жюри не смогли сдержать эмоций от такого крутого выступления. Сам маэстро признался, что попал в «Конфетку» только благодаря жене.

«Дело в том, что жена Гарика дружит с моей женой. И жена меня уговорила прийти на «Конфетку». Я не знал, куда иду», — признался Игорь Крутой.

Стоит отметить, что дебют Игоря Крутого в «Конфетке» — не первый в этом сезоне шоу. В премьерном выпуске на сцене проекта впервые оказался Григорий Лепс, которого все ждали два сезона.

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