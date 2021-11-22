Музыкальные премьеры в день рождения Георгия Свиридова

16 декабря, в день рождения Георгия Васильевича Свиридова, в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» выступит с большой концертной программой «Несказанный свет». Прозвучат как редко исполняемые, так и никогда прежде не звучавшие сочинения композитора, среди которых — «Духовный триптих» Свиридова, а также неизданные номера из цикла «Песни безвременья», написанный композитором на слова его любимого поэта Александра Блока.

«Интрига заключена в том, что из цикла «Песни безвременья» изданы всего четыре вещи, которые активно исполняются хоровыми коллективами России. Остальные 8 номеров не известны широкому кругу слушателей, как и множество других сочинений, пока ждущих своего часа в архиве композитора… Фигуры масштаба Свиридова появляются на отечественном небосклоне нечасто, наследие Георгия Васильевича огромно, его ещё только предстоит осмыслить. Среди премьер концертной программы впервые прозвучат и две части «Духовного триптиха» Свиридова – его мысли о Боге и душе человека», – рассказывает хормейстер Ансамбля «Благовест» Денис Анзигитов.

В 1977 году Георгий Васильевич Свиридов написал поэму «Отчалившая Русь» на слова Сергея Есенина. Она была опубликована, по словам самого композитора, «в предварительном варианте» как вокальный цикл для голоса и фортепиано. В планах композитора, которым, к сожалению, не дано было осуществиться, было масштабное полотно для солиста хора и оркестра. Задуманное Свиридовым воплотил в жизнь его ученик и последователь, композитор Антон Висков. Мы представим финальный фрагмент поэмы. Завершит концерт премьера «Поэмы памяти Георгия Свиридова» Антона Вискова – дань безмерного уважения ученика к своему гениальном учителю.

Начало концерта в 19.00.

Ведущий – композитор Антон Висков

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